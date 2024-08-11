https://sarabic.ae/20240811/نائب-رئيس-الوزراء-الصربي-لن-يكون-لدى-أوروبا-ما-يكفي-من-الغاز-من-دون-إمدادات-روسيا--1091631676.html

نائب رئيس الوزراء الصربي: لن يكون لدى أوروبا ما يكفي من الغاز من دون إمدادات روسيا

نائب رئيس الوزراء الصربي: لن يكون لدى أوروبا ما يكفي من الغاز من دون إمدادات روسيا

سبوتنيك عربي

قال نائب رئيس الوزراء الصربي، ألكسندر فولين، اليوم الأحد، إنه بدون الإمدادات الروسية، لن يكون لدى أوروبا ما يكفي من الغاز من مصادر أخرى. 11.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-11T20:39+0000

2024-08-11T20:39+0000

2024-08-11T20:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال فولين، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، إن "كل الحديث عن تنويع الطاقة في أوروبا ممكن بشرط أن يأتي الغاز من روسيا ودول أخرى".وأكد نائب رئيس الوزراء الصربي أنه "إذا توقفت الإمدادات من روسيا، فلن تكون هناك كميات كافية من المصادر الأخرى".وشدد باياتوفيتش، حينها، على أنه "من المتوقع أن يرتفع استهلاك الغاز في صربيا، والذي يتجاوز الآن ثلاثة مليارات متر مكعب سنويا، وخاصة إذا قمنا ببناء محطات توليد الطاقة الحرارية بالغاز، والتي نريد التعاون فيها مع شركة غازبروم".وقالت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية، مطلع الشهر الجاري إن إمدادات الوقود لهنغاريا وسلوفاكيا تم تعويضها عن طريق موردين آخرينوفي هذا الصدد، رفضت المفوضية إجراء مشاورات عاجلة حول هذا الموضوع.وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلًا عن نص رسالة من المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكي، بوقت سابق، أن المفوضية الأوروبية نصحت هنغاريا وسلوفاكيا بالتخلي عن النفط الروسي والبحث عن مصادر بديلة.

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