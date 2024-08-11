https://sarabic.ae/20240811/نائب-رئيس-الوزراء-الصربي-لن-يكون-لدى-أوروبا-ما-يكفي-من-الغاز-من-دون-إمدادات-روسيا--1091631676.html
نائب رئيس الوزراء الصربي: لن يكون لدى أوروبا ما يكفي من الغاز من دون إمدادات روسيا
نائب رئيس الوزراء الصربي: لن يكون لدى أوروبا ما يكفي من الغاز من دون إمدادات روسيا
سبوتنيك عربي
قال نائب رئيس الوزراء الصربي، ألكسندر فولين، اليوم الأحد، إنه بدون الإمدادات الروسية، لن يكون لدى أوروبا ما يكفي من الغاز من مصادر أخرى. 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T20:39+0000
2024-08-11T20:39+0000
2024-08-11T20:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104584/61/1045846194_0:217:2870:1831_1920x0_80_0_0_bb60e50010c7f3df73d0c0135dfd9d01.jpg
وقال فولين، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، إن "كل الحديث عن تنويع الطاقة في أوروبا ممكن بشرط أن يأتي الغاز من روسيا ودول أخرى".وأكد نائب رئيس الوزراء الصربي أنه "إذا توقفت الإمدادات من روسيا، فلن تكون هناك كميات كافية من المصادر الأخرى".وشدد باياتوفيتش، حينها، على أنه "من المتوقع أن يرتفع استهلاك الغاز في صربيا، والذي يتجاوز الآن ثلاثة مليارات متر مكعب سنويا، وخاصة إذا قمنا ببناء محطات توليد الطاقة الحرارية بالغاز، والتي نريد التعاون فيها مع شركة غازبروم".وقالت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية، مطلع الشهر الجاري إن إمدادات الوقود لهنغاريا وسلوفاكيا تم تعويضها عن طريق موردين آخرينوفي هذا الصدد، رفضت المفوضية إجراء مشاورات عاجلة حول هذا الموضوع.وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلًا عن نص رسالة من المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكي، بوقت سابق، أن المفوضية الأوروبية نصحت هنغاريا وسلوفاكيا بالتخلي عن النفط الروسي والبحث عن مصادر بديلة.
https://sarabic.ae/20240811/حاكم-المقاطعة-اندلاع-حريق-في-وحدة-أنظمة-التبريد-في-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-جراء-قصف-أوكراني-1091630420.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104584/61/1045846194_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_388a046e62797a66f7c135f27e68eaa5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
نائب رئيس الوزراء الصربي: لن يكون لدى أوروبا ما يكفي من الغاز من دون إمدادات روسيا
قال نائب رئيس الوزراء الصربي، ألكسندر فولين، اليوم الأحد، إنه بدون الإمدادات الروسية، لن يكون لدى أوروبا ما يكفي من الغاز من مصادر أخرى.
وقال فولين، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، إن "كل الحديث عن تنويع الطاقة في أوروبا ممكن بشرط أن يأتي الغاز من روسيا ودول أخرى".
وأكد نائب رئيس الوزراء الصربي أنه "إذا توقفت الإمدادات من روسيا، فلن تكون هناك كميات كافية من المصادر الأخرى".
من جانبه، أعلن مدير شركة "صربيا غاز" دوشان باياتوفيتش، في نهاية العام الماضي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن صربيا ترغب في زيادة إمداداتها من الغاز الروسي وتعول على التعاون مع شركة "غازبروم".
وشدد باياتوفيتش، حينها، على أنه "من المتوقع أن يرتفع استهلاك الغاز في صربيا، والذي يتجاوز الآن ثلاثة مليارات متر مكعب سنويا، وخاصة إذا قمنا ببناء محطات توليد الطاقة الحرارية بالغاز، والتي نريد التعاون فيها مع شركة غازبروم".
هذا وتقدمت كل من سلوفاكيا وهنغاريا، في 22 يوليو/تموز الماضي، بشكوى إلى المفوضية الأوروبية بسبب تصرفات أوكرانيا، التي أوقفت نقل النفط من شركة لوك أويل الروسية عبر أراضيها.
وقالت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية، مطلع الشهر الجاري إن إمدادات الوقود لهنغاريا وسلوفاكيا تم تعويضها عن طريق موردين آخرين
وفي هذا الصدد، رفضت المفوضية إجراء مشاورات عاجلة حول هذا الموضوع.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلًا عن نص رسالة من المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكي، بوقت سابق، أن المفوضية الأوروبية نصحت هنغاريا وسلوفاكيا بالتخلي عن النفط الروسي والبحث عن مصادر بديلة.