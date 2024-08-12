https://sarabic.ae/20240812/الدفاع-الأمريكية-ترسل-غواصة-صواريخ-موجهة-إلى-الشرق-الأوسط-وسط-تصاعد-التوترات-1091634850.html
الدفاع الأمريكية ترسل غواصة صواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات
الدفاع الأمريكية ترسل غواصة صواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات
سبوتنيك عربي
أعلن البنتاغون، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمر بنشر غواصة صواريخ موجهة في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات في المنطقة، متخذا خطوة نادرة بالإعلان عن... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف البنتاغون في بيان رسمي، أن أوستن أمر أيضا مجموعة حاملة الطائرات الهجومية "أبراهام لينكولن" بتسريع انتشارها في المنطقة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الأحد، وناقشا الحرب في غزة، وفقا لما ذكره السكرتير الصحفي للبنتاغون، بات رايدر.كما ناقش الطرفان "الجهود الرامية إلى ردع العدوان من قبل إيران و"حزب الله" اللبناني، ومجموعات أخرى متحالفة مع إيران في جميع أنحاء المنطقة".وصدرت أوامر لمجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، المجهزة بطائرات مقاتلة من طراز "إف 35 سي"، بالإبحار بشكل أسرع إلى الشرق الأوسط، تحت سيطرة القيادة المركزية الأمريكية، كما تم نشر غواصة الصواريخ الموجهة "يو إس إس جورجيا". وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لهجوم إيراني وعدت به بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في مقر إقامته بطهران قبل أسبوعين، فيما لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن اغتياله.وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240811/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-آمل-ألا-توسع-إيران-وحزب-الله-الحرب-1091622471.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاع الأمريكية ترسل غواصة صواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات
أعلن البنتاغون، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمر بنشر غواصة صواريخ موجهة في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات في المنطقة، متخذا خطوة نادرة بالإعلان عن تحركات غواصة.
وأضاف البنتاغون في بيان رسمي
، أن أوستن أمر أيضا مجموعة حاملة الطائرات الهجومية "أبراهام لينكولن" بتسريع انتشارها في المنطقة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الأحد، وناقشا الحرب في غزة، وفقا لما ذكره السكرتير الصحفي للبنتاغون، بات رايدر.
كما ناقش الطرفان "الجهود الرامية إلى ردع العدوان من قبل إيران و"حزب الله" اللبناني، ومجموعات أخرى متحالفة مع إيران في جميع أنحاء المنطقة".
وقال أوستن إن أمريكا ملتزمة "باتخاذ كل خطوة ممكنة للدفاع عن إسرائيل"، مضيفا أن واشنطن عززت قدراتها العسكرية في المنطقة وسط تصاعد التوترات.
وصدرت أوامر لمجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، المجهزة بطائرات مقاتلة من طراز "إف 35 سي"، بالإبحار بشكل أسرع إلى الشرق الأوسط، تحت سيطرة القيادة المركزية الأمريكية، كما تم نشر غواصة الصواريخ الموجهة "يو إس إس جورجيا".
وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لهجوم إيراني وعدت به بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في مقر إقامته بطهران قبل أسبوعين، فيما لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن اغتياله.
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية،
بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.