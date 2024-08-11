https://sarabic.ae/20240811/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-آمل-ألا-توسع-إيران-وحزب-الله-الحرب-1091622471.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: آمل ألا توسع إيران وحزب الله الحرب

وزير الدفاع الإسرائيلي: آمل ألا توسع إيران وحزب الله الحرب

سبوتنيك عربي

أعرب يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن أمله ألا توسع إيران وحزب الله اللبناني الحرب في منطقة الشرق الأوسط. 11.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-11T14:42+0000

2024-08-11T14:42+0000

2024-08-11T14:42+0000

إيران

أخبار إيران

العالم العربي

الأخبار

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0a/1088712730_0:142:3078:1873_1920x0_80_0_0_11130d2f2dfc7ee9018507c3f0163987.jpg

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن غالانت، أن كل من إيران وحزب الله عليهم أن يعرفوا أن كل من يؤذينا بطريقة جديدة فمن المحتمل أن نؤذيهم بطريقة لم يستخدمها الجيش الإسرائيلي من قبل".في وقت نقلت القناة أيضا عن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي إجرائه تقييما للوضع الأمني في المنطقة الشمالية لبلاده، بعدما أجرى زيارة تفقدية للمنطقة نفسها، أمس السبت.في وقت سابق، أكدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، مساء أول أمس الجمعة، أن إيران تأمل بأن يكون الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، "محددًا بإطار زمني وأن يتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل" في قطاع غزة. وقالت البعثة في بيان لها: "أولويتنا هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأي اتفاق تقبله "حماس" سنعترف به. لقد انتهك النظام الإسرائيلي أمننا القومي وسيادتنا بهجومه الإرهابي الأخير"، في إشارة إلى مقتل هنية.وأضافت البعثة: "لدينا حق مشروع في الدفاع عن النفس. هذه مسألة لا علاقة لها على الإطلاق بوقف إطلاق النار في غزة، لكننا نأمل أن يكون ردنا في الوقت المناسب ويتم تنفيذه بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل". وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240811/نائب-أسبق-لرئيس-الموساد-إذا-لم-نتوصل-إلى-ترتيبات-لإنهاء-الوضع-الحالي-فإننا-سنكون-لعبة-بيد-الأعداء-1091613735.html

https://sarabic.ae/20240811/الإذاعة-الإسرائيلية-نحن-أمام-أسبوع-حاسم-بشأن-صفقة-تبادل-الأسرى-مع-حماس-1091613093.html

إيران

أخبار إيران

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل