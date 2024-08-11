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نائب أسبق لرئيس الموساد: إذا لم نتوصل إلى ترتيبات لإنهاء الوضع الحالي فإننا سنكون لعبة بيد الأعداء
نائب أسبق لرئيس الموساد: إذا لم نتوصل إلى ترتيبات لإنهاء الوضع الحالي فإننا سنكون لعبة بيد الأعداء
سبوتنيك عربي
صرح نائب أسبق لرئيس جهاز الموساد الإسرائيلي (الاستخبارات الخارجية)، اليوم الأحد، بالقول: "إذا لم نتوصل بل إلى ترتيبات لإنهاء الوضع الحالي فإننا سنكون لعبة بيد... 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T09:51+0000
2024-08-11T09:51+0000
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ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد"، رام بن باراك، بشأن الرد الإيراني المحتمل على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في العاصمة طهران، أنه "أقل قلقا" من هذا الرد على بلاده.وأوضح رام بن باراك، الذي شغل منصب نائب رئيس جهاز الموساد سابقا، وهو عضو حالي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أنه "إذا لم نتوصل إلى ترتيبات من شأنها إنهاء الوضع الحالي أو الحرب على غزة، فإننا سنكون لعبة في أيدي العدو"، على حد قوله.وأضاف بن باراك: "أنا أقل قلقا بشأن رد الفعل الإيراني، كوني على ثقة بالجيش الإسرائيلي".وفي وقت سابق، أكدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، مساء أول أمس الجمعة، أن إيران تأمل بأن يكون الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، "محددًا بإطار زمني وأن يتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل" في قطاع غزة.وقالت البعثة في بيان لها: "أولويتنا هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأي اتفاق تقبله "حماس" سنعترف به. لقد انتهك النظام الإسرائيلي أمننا القومي وسيادتنا بهجومه الإرهابي الأخير"، في إشارة إلى مقتل هنية.وأضافت البعثة: "لدينا حق مشروع في الدفاع عن النفس. هذه مسألة لا علاقة لها على الإطلاق بوقف إطلاق النار في غزة، لكننا نأمل أن يكون ردنا في الوقت المناسب ويتم تنفيذه بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل".وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240811/تقرير-لبنان-يتلقى-تحذيرات-بعمل-عسكري-استباقي-من-إسرائيل-ضد-حزب-الله-وإيران-1091611764.html
https://sarabic.ae/20240811/الإذاعة-الإسرائيلية-نحن-أمام-أسبوع-حاسم-بشأن-صفقة-تبادل-الأسرى-مع-حماس-1091613093.html
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أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

نائب أسبق لرئيس الموساد: إذا لم نتوصل إلى ترتيبات لإنهاء الوضع الحالي فإننا سنكون لعبة بيد الأعداء

09:51 GMT 11.08.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZجنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024
جنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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صرح نائب أسبق لرئيس جهاز الموساد الإسرائيلي (الاستخبارات الخارجية)، اليوم الأحد، بالقول: "إذا لم نتوصل بل إلى ترتيبات لإنهاء الوضع الحالي فإننا سنكون لعبة بيد الأعداء".
ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد"، رام بن باراك، بشأن الرد الإيراني المحتمل على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في العاصمة طهران، أنه "أقل قلقا" من هذا الرد على بلاده.
وأوضح رام بن باراك، الذي شغل منصب نائب رئيس جهاز الموساد سابقا، وهو عضو حالي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أنه "إذا لم نتوصل إلى ترتيبات من شأنها إنهاء الوضع الحالي أو الحرب على غزة، فإننا سنكون لعبة في أيدي العدو"، على حد قوله.
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
تقرير: لبنان يتلقى تحذيرات بعمل عسكري استباقي من إسرائيل ضد "حزب الله" وإيران
07:12 GMT
وأضاف بن باراك: "أنا أقل قلقا بشأن رد الفعل الإيراني، كوني على ثقة بالجيش الإسرائيلي".
وفي وقت سابق، أكدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، مساء أول أمس الجمعة، أن إيران تأمل بأن يكون الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، "محددًا بإطار زمني وأن يتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل" في قطاع غزة.
وقالت البعثة في بيان لها: "أولويتنا هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأي اتفاق تقبله "حماس" سنعترف به. لقد انتهك النظام الإسرائيلي أمننا القومي وسيادتنا بهجومه الإرهابي الأخير"، في إشارة إلى مقتل هنية.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
الإذاعة الإسرائيلية: نحن أمام أسبوع حاسم بشأن صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"
09:07 GMT
وأضافت البعثة: "لدينا حق مشروع في الدفاع عن النفس. هذه مسألة لا علاقة لها على الإطلاق بوقف إطلاق النار في غزة، لكننا نأمل أن يكون ردنا في الوقت المناسب ويتم تنفيذه بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل".
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يعلن استهداف 10 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود08:20 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:07 GMT
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