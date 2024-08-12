الصين تؤيد جهود إيران لضمان السلام الإقليمي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
08:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل تسهم التحركات الإقليمية للتوصل إلى اتفاق في تفادي الرد الإيراني
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"مجزرة التابعين" تثير غضباً عالمياً ضد إسرائيل.. والجزائر تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:18 GMT
24 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240812/الصين-تؤيد-جهود-إيران-لضمان-السلام-الإقليمي-1091634315.html
الصين تؤيد جهود إيران لضمان السلام الإقليمي
الصين تؤيد جهود إيران لضمان السلام الإقليمي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الصين تدعم جهود إيران لضمان السلام والاستقرار الإقليميين ومستعدة للحفاظ على اتصالات وثيقة معها. 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T05:04+0000
2024-08-12T05:04+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/11/1086162496_0:94:3077:1825_1920x0_80_0_0_8df1a1ed6808fbef07c9f52660bc6ad8.jpg
ونقلت وزارة الخارجية الصينية تصريحات وانغ يي الذي قال إنه "يجب على المجتمع الدولي أن يوحد قواه بشكل عاجل ويصر على أن تنفذ الأطراف المتصارعة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بشكل حقيقي وأن تهيئ الظروف لوقف إطلاق نار مبكر وكامل ودائم في غزة".وتابع وانغ يي بالقول إن الصين تدعم إيران في حماية سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية وفقا للقانون، فضلا عن جهودها للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، وترغب في الحفاظ على اتصالات وثيقة مع الجانب العراقي". وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240809/بعثة-إيران-بالأمم-المتحدة-الرد-على-اغتيال-هنية-سيكون-مناسبًا-ولن-يضر-بوقف-إطلاق-النار-بغزة--1091587102.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/11/1086162496_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_cdda10e776a28ca24eb5486e4774b84e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الصين تؤيد جهود إيران لضمان السلام الإقليمي

05:04 GMT 12.08.2024
© AFP 2023 / GREG BAKERالخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© AFP 2023 / GREG BAKER
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الصين تدعم جهود إيران لضمان السلام والاستقرار الإقليميين ومستعدة للحفاظ على اتصالات وثيقة معها.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية تصريحات وانغ يي الذي قال إنه "يجب على المجتمع الدولي أن يوحد قواه بشكل عاجل ويصر على أن تنفذ الأطراف المتصارعة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بشكل حقيقي وأن تهيئ الظروف لوقف إطلاق نار مبكر وكامل ودائم في غزة".
وأشار وانغ يي إلى أن الصين تدين بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، وترى أن هذا العمل ينتهك بشكل خطير الأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، فضلا عن سيادة إيران وأمنها وكرامتها، ويقوض بشكل مباشر عملية التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتؤثر على السلام والاستقرار الإقليميين.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: الرد على اغتيال هنية سيكون مناسبا ولن يضر بوقف إطلاق النار بغزة
9 أغسطس, 21:29 GMT
وتابع وانغ يي بالقول إن الصين تدعم إيران في حماية سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية وفقا للقانون، فضلا عن جهودها للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، وترغب في الحفاظ على اتصالات وثيقة مع الجانب العراقي".
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Силы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يقصف إسرائيل بعشرات الصورايخ.. فيديو00:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала