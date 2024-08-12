https://sarabic.ae/20240812/الصين-تؤيد-جهود-إيران-لضمان-السلام-الإقليمي-1091634315.html
الصين تؤيد جهود إيران لضمان السلام الإقليمي
الصين تؤيد جهود إيران لضمان السلام الإقليمي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الصين تدعم جهود إيران لضمان السلام والاستقرار الإقليميين ومستعدة للحفاظ على اتصالات وثيقة معها. 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T05:04+0000
2024-08-12T05:04+0000
2024-08-12T05:04+0000
العالم
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ونقلت وزارة الخارجية الصينية تصريحات وانغ يي الذي قال إنه "يجب على المجتمع الدولي أن يوحد قواه بشكل عاجل ويصر على أن تنفذ الأطراف المتصارعة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بشكل حقيقي وأن تهيئ الظروف لوقف إطلاق نار مبكر وكامل ودائم في غزة".وتابع وانغ يي بالقول إن الصين تدعم إيران في حماية سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية وفقا للقانون، فضلا عن جهودها للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، وترغب في الحفاظ على اتصالات وثيقة مع الجانب العراقي". وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240809/بعثة-إيران-بالأمم-المتحدة-الرد-على-اغتيال-هنية-سيكون-مناسبًا-ولن-يضر-بوقف-إطلاق-النار-بغزة--1091587102.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم
الصين تؤيد جهود إيران لضمان السلام الإقليمي
أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الصين تدعم جهود إيران لضمان السلام والاستقرار الإقليميين ومستعدة للحفاظ على اتصالات وثيقة معها.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية تصريحات وانغ يي الذي قال إنه "يجب على المجتمع الدولي أن يوحد قواه بشكل عاجل ويصر على أن تنفذ الأطراف المتصارعة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بشكل حقيقي وأن تهيئ الظروف لوقف إطلاق نار مبكر وكامل ودائم في غزة".
وأشار وانغ يي إلى أن الصين تدين بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، وترى أن هذا العمل ينتهك بشكل خطير الأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، فضلا عن سيادة إيران وأمنها وكرامتها، ويقوض بشكل مباشر عملية التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتؤثر على السلام والاستقرار الإقليميين.
وتابع وانغ يي بالقول إن الصين تدعم إيران في حماية سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية وفقا للقانون، فضلا عن جهودها للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، وترغب في الحفاظ على اتصالات وثيقة مع الجانب العراقي".
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية،
بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.