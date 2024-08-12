https://sarabic.ae/20240812/الصين-تؤيد-جهود-إيران-لضمان-السلام-الإقليمي-1091634315.html

الصين تؤيد جهود إيران لضمان السلام الإقليمي

الصين تؤيد جهود إيران لضمان السلام الإقليمي

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الصين تدعم جهود إيران لضمان السلام والاستقرار الإقليميين ومستعدة للحفاظ على اتصالات وثيقة معها. 12.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-12T05:04+0000

2024-08-12T05:04+0000

2024-08-12T05:04+0000

العالم

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ونقلت وزارة الخارجية الصينية تصريحات وانغ يي الذي قال إنه "يجب على المجتمع الدولي أن يوحد قواه بشكل عاجل ويصر على أن تنفذ الأطراف المتصارعة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بشكل حقيقي وأن تهيئ الظروف لوقف إطلاق نار مبكر وكامل ودائم في غزة".وتابع وانغ يي بالقول إن الصين تدعم إيران في حماية سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية وفقا للقانون، فضلا عن جهودها للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، وترغب في الحفاظ على اتصالات وثيقة مع الجانب العراقي". وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240809/بعثة-إيران-بالأمم-المتحدة-الرد-على-اغتيال-هنية-سيكون-مناسبًا-ولن-يضر-بوقف-إطلاق-النار-بغزة--1091587102.html

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