الصين تختبر أضخم طائرة نقل مسيرة تطورها محليا.. فيديو وصور
16:07 GMT 12.08.2024 (تم التحديث: 16:08 GMT 12.08.2024)
© Sputnik . Alaa El-Moteryطائرات حربية صينية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"
© Sputnik . Alaa El-Motery
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أصبحت الصين أحد أهم منتجي الطائرات المسيّرة في العالم ويشمل ذلك المسيّرات المدنية والعسكرية، سواء كانت تعمل بمحركات نفاثة أو تستخدم مراوح تمكّنها من الهبوط والإقلاع العمودي.
وتواصل الصين تطوير الطائرات المسيّرة، وشمل ذلك تطوير طائرة ثنائية المحركات مخصصة لمهام النقل ستكون الأضخم بين الطائرات المسيّرة التي تنتجها بكين، حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية.
China's large, twin-engine unmanned transport #aircraft took its maiden flight Sunday in SW China's Sichuan. The plane with a cargo space of 12 cubic meters and a commercial payload capacity of 2 tons is expected to form a new type of smart logistics in the low-altitude economy. pic.twitter.com/y2twVa8HlR— People's Daily, China (@PDChina) August 12, 2024
ولفت تقرير نشرته إحدى تلك الوسائل إلى أن الطائرة المسيّرة الصينية أنهت المرحلة الأولى من الاختبارات بنجاح في مقاطعة سيتشوان، جنوب غربي البلاد.
وخلال تلك المرحلة استطاعت الطائرة التحليق المستمر لمدة 20 دقيقة وكانت جميع أنظمة تشغيلها تعمل بكفاءة.
China's unmanned transport aircraft completes maiden test flightpic.twitter.com/mJcWWgDzLT— Zhang Meifang (@CGMeifangZhang) August 12, 2024
مواصفات الطائرة
المسافة بين طرفي الجناحين: 16.1 مترا.
الارتفاع: 4.6 أمتار.
حجم مقصورة الشحن: 12 مترا مكعبا.
أقصى حمولة: 2 طن.
وستصبح هذه الطائرة، التي يتم اختبارها حاليا، أضخم طائرة مسيّرة مخصصة للشحن تنتجها الصين محليا.
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