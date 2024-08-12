https://sarabic.ae/20240812/فرنسا-وبريطانيا-وألمانيا-نحذر-إيران-من-تحملها-مسؤولية-تعريض-السلام-للخطر-إذا-هاجمت-إسرائيل-1091635972.html
فرنسا وبريطانيا وألمانيا: نحذر إيران من تحملها مسؤولية تعريض السلام للخطر إذا هاجمت إسرائيل
فرنسا وبريطانيا وألمانيا: نحذر إيران من تحملها مسؤولية تعريض السلام للخطر إذا هاجمت إسرائيل
سبوتنيك عربي
أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا، اليوم الإثنين، حذرت فيه إيران من مهاجمة إسرائيل، ودعتها إلى تجنب دفع المنطقة إلى حرب شاملة. 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T07:16+0000
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وجاء في البيان الصادر عن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس: "نحن قلقون للغاية من التوترات المتزايدة في المنطقة، ومتحدون في التزامنا بخفض التصعيد والاستقرار الإقليمي".وواصل البيان، في إشارة إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، والتي من المقرر أن تستأنف في وقت لاحق من الأسبوع الحالي: "في هذا السياق، وعلى وجه الخصوص، ندعو إيران وحلفاءها إلى الامتناع عن الهجمات التي من شأنها أن تزيد من تصعيد التوترات الإقليمية، وتعريض فرصة الاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن للخطر".وحذرت الدول الثلاث من أنه إذا هاجمت إيران، فإنها "ستتحمل المسؤولية عن الأفعال التي تعرض هذه الفرصة للسلام والاستقرار للخطر".وختم البيان، "لا توجد دولة أو أمة ستستفيد من المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط". وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240811/تقرير-لبنان-يتلقى-تحذيرات-بعمل-عسكري-استباقي-من-إسرائيل-ضد-حزب-الله-وإيران-1091611764.html
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أخبار فرنسا , بريطانيا, أخبار ألمانيا, إسرائيل, إيران, أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , بريطانيا, أخبار ألمانيا, إسرائيل, إيران, أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن
فرنسا وبريطانيا وألمانيا: نحذر إيران من تحملها مسؤولية تعريض السلام للخطر إذا هاجمت إسرائيل
أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا، اليوم الإثنين، حذرت فيه إيران من مهاجمة إسرائيل، ودعتها إلى تجنب دفع المنطقة إلى حرب شاملة.
وجاء في البيان
الصادر عن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس: "نحن قلقون للغاية من التوترات المتزايدة في المنطقة، ومتحدون في التزامنا بخفض التصعيد والاستقرار الإقليمي".
وواصل البيان، في إشارة إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، والتي من المقرر أن تستأنف في وقت لاحق من الأسبوع الحالي: "في هذا السياق، وعلى وجه الخصوص، ندعو إيران وحلفاءها إلى الامتناع عن الهجمات التي من شأنها أن تزيد من تصعيد التوترات الإقليمية، وتعريض فرصة الاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن للخطر".
وحذرت الدول الثلاث من أنه إذا هاجمت إيران، فإنها "ستتحمل المسؤولية عن الأفعال التي تعرض هذه الفرصة للسلام والاستقرار للخطر".
وختم البيان، "لا توجد دولة أو أمة ستستفيد من المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط".
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية،
بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.