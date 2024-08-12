https://sarabic.ae/20240812/متحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-نتعامل-بجدية-كبيرة-مع-تهديد-إيران-وحزب-الله-ونحن-على-أهبة-الاستعداد-1091663180.html

متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نتعامل بجدية كبيرة مع تهديد إيران و"حزب الله" ونحن على أهبة الاستعداد

متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نتعامل بجدية كبيرة مع تهديد إيران و"حزب الله" ونحن على أهبة الاستعداد

سبوتنيك عربي

أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن "الجيش يتعامل مع تهديدات "حزب الله" وإيران، بجدية كبيرة"، لافتًا إلى الاستعداد الكامل لقوات الجيش. 12.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-12T18:07+0000

2024-08-12T18:07+0000

2024-08-12T18:07+0000

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وقال المتحدث، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "نأخذ على محمل الجد تهديدات "حزب الله" وإيران، ونحن في ذروة الاستعداد".وأكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، أن "دعم بعض الدول الغربية والولايات المتحدة للكيان الصهيوني، يشجعه على ارتكاب الجرائم والإبادة".واعتبر الرئيس الإيراني "الإبادة الجماعية وقتل نساء وأطفال غزة المضطهدين والاغتيالات الجبانة في دول المنطقة، والاعتداء على المستشفيات والمدارس، التي يعيش فيها النازحون، جزءا من جرائم الحرب التي يرتكبها الصهاينة"، بحسب قوله.وجدد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، التأكيد على أن إسرائيل ستتلقى الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وذلك في الوقت المناسب.ورأى نائيني أن "اغتيال هنية في طهران کان جزءا من عملية مركبة هدفها ضرب محور المقاومة وزعزعة أمن إيران"، مبينا أن "إسرائيل وفي محاولة بائسة منها للتعتيم على هزيمتها في مستنقع حربها بغزة تقوم باغتيال قادة المقاومة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية.وأكدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، أن إيران تأمل بأن يكون الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، "محددًا بإطار زمني وأن يتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل" في قطاع غزة.وقالت البعثة في بيان لها: "أولويتنا هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأي اتفاق تقبله "حماس" سنعترف به. لقد انتهك النظام الإسرائيلي أمننا القومي وسيادتنا بهجومه الإرهابي الأخير"، في إشارة إلى مقتل هنية.

https://sarabic.ae/20240812/حماس-تطالب-بتقديم-خطة-مبنية-على-المباحثات-السابقة-ماذا-يعني-ذلك-وما-تأثيره-على-ملف-التفاوض؟-1091662556.html

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العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى