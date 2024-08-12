https://sarabic.ae/20240812/مراسل-سبوتنيك-الرئيس-الفلسطيني-محمود-عباس-يصل-إلى-العاصمة-الروسية-موسكو-فيديو--1091661244.html
مراسل "سبوتنيك": الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل إلى العاصمة الروسية موسكو... فيديو
مراسل "سبوتنيك": الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل إلى العاصمة الروسية موسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بوصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية. 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T17:15+0000
2024-08-12T17:15+0000
2024-08-12T17:15+0000
روسيا
العالم العربي
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وأضاف المراسل أنه "كان في استقبال عباس، على سلم الطائرة، نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف".وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يوم غد الثلاثاء 13 أغسطس/ آب الجاري.وجاء في بيان الكرملين: "سيجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 13 أغسطس (الجاري)، مباحثات مع رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، الذي سيتواجد في روسيا، بزيارة رسمية".وأشار بيان الكرملين إلى أنه "بالإضافة إلى بحث المسائل الملحة المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي، من المتوقع تبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، على خلفية التفاقم الحالي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة".وأضاف نوفل بأن "الاجتماع سيبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، لافتًا إلى أن "الرئيس عباس، سيشكر روسيا على دعمها للقضية والشعب الفلسطيني على الأصعدة المختلفة وفي المحافل الدولية كافة".وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن الزيارة ستتضمن محادثات مهمة للغاية حول تسوية الوضع في منطقة الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20240812/الكرملين-بوتين-سيجري-محادثات-مع-الرئيس-الفلسطيني-محمود-عباس-في-13-أغسطس-الجاري-1091654295.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل إلى العاصمة الروسية موسكو... فيديو
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بوصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.
وأضاف المراسل أنه "كان في استقبال عباس، على سلم الطائرة، نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف".
ومن المتوقع أن يجري عباس محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم غد الثلاثاء.
وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يوم غد الثلاثاء 13 أغسطس/ آب الجاري.
وجاء في بيان الكرملين: "سيجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 13 أغسطس (الجاري)، مباحثات مع رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، الذي سيتواجد في روسيا، بزيارة رسمية".
وأشار بيان الكرملين إلى أنه "بالإضافة إلى بحث المسائل الملحة المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي، من المتوقع تبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، على خلفية التفاقم الحالي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، كان السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، قد صرح بأنه "من المقرر أن يلتقي الرئيس عباس، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين"، مشيرًا إلى أن "الرئيس عباس، سيبحث مع الرئيس بوتين، سبل دعم الجهود المبذولة لوقف العدوان المتواصل على شعبنا، وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إلى القطاع المنكوب".
وأضاف نوفل بأن "الاجتماع سيبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، لافتًا إلى أن "الرئيس عباس، سيشكر روسيا على دعمها للقضية والشعب الفلسطيني على الأصعدة المختلفة وفي المحافل الدولية كافة".
وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن الزيارة ستتضمن محادثات مهمة للغاية حول تسوية الوضع في منطقة الشرق الأوسط.