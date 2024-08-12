https://sarabic.ae/20240812/نائب-رئيس-وزراء-صربيا-لـ-سبوتنيك-روسيا-قوة-نووية-ولا-يمكن-هزيمتها-في-ساحة-المعركة-1091634197.html
نائب رئيس وزراء صربيا لـ "سبوتنيك": روسيا قوة نووية ولا يمكن هزيمتها في ساحة المعركة
نائب رئيس وزراء صربيا لـ "سبوتنيك": روسيا قوة نووية ولا يمكن هزيمتها في ساحة المعركة
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس وزراء صربيا، ألكسندر فولين، اليوم الاثنين، بأن معظم دول الاتحاد الأوروبي وجميع أعضاء الناتو يريدون هزيمة روسيا، بغض النظر عن الخسائر البشرية، لأن... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T04:15+0000
2024-08-12T04:15+0000
2024-08-12T05:02+0000
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بلغراد - سبوتنيك. وقال فولين في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، "أريد السلام، لكن أغلبية دول الاتحاد الأوروبي وكل أعضاء حلف شمال الأطلسي يريدون هزيمة روسيا، بصرف النظر عن الضحايا التي تتطلبها هذه الهزيمة".وأضاف: "إنهم غير مهتمين بالسلام. لكن من المستحيل هزيمة قوة عالمية نووية، وهذا ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الروسي، فلماذا إذن تأجيج الصراع مع أكبر قوة نووية في العالم لدفعها لحالة استخدام السلاح النووي؟!".
https://sarabic.ae/20240811/ما-سر-قوة-راجمات-غراد-التي-تستخدمها-القوات-الروسية-على-نطاق-واسع-1091626619.html
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روسيا, صربيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, صربيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
نائب رئيس وزراء صربيا لـ "سبوتنيك": روسيا قوة نووية ولا يمكن هزيمتها في ساحة المعركة
04:15 GMT 12.08.2024 (تم التحديث: 05:02 GMT 12.08.2024)
صرح نائب رئيس وزراء صربيا، ألكسندر فولين، اليوم الاثنين، بأن معظم دول الاتحاد الأوروبي وجميع أعضاء الناتو يريدون هزيمة روسيا، بغض النظر عن الخسائر البشرية، لأن السلام لا يهمهم، لكن روسيا قوة نووية، ولا يمكن هزيمتها في ساحة المعركة.
بلغراد - سبوتنيك. وقال فولين في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، "أريد السلام، لكن أغلبية دول الاتحاد الأوروبي وكل أعضاء حلف شمال الأطلسي يريدون هزيمة روسيا
، بصرف النظر عن الضحايا التي تتطلبها هذه الهزيمة".
وأضاف: "إنهم غير مهتمين بالسلام. لكن من المستحيل هزيمة قوة عالمية نووية، وهذا ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الروسي، فلماذا إذن تأجيج الصراع مع أكبر قوة نووية في العالم لدفعها لحالة استخدام السلاح النووي؟!".