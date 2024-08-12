https://sarabic.ae/20240812/نائب-رئيس-وزراء-صربيا-لـ-سبوتنيك-روسيا-قوة-نووية-ولا-يمكن-هزيمتها-في-ساحة-المعركة-1091634197.html

نائب رئيس وزراء صربيا لـ "سبوتنيك": روسيا قوة نووية ولا يمكن هزيمتها في ساحة المعركة

نائب رئيس وزراء صربيا لـ "سبوتنيك": روسيا قوة نووية ولا يمكن هزيمتها في ساحة المعركة

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس وزراء صربيا، ألكسندر فولين، اليوم الاثنين، بأن معظم دول الاتحاد الأوروبي وجميع أعضاء الناتو يريدون هزيمة روسيا، بغض النظر عن الخسائر البشرية، لأن... 12.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-12T04:15+0000

2024-08-12T04:15+0000

2024-08-12T05:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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صربيا

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بلغراد - سبوتنيك. وقال فولين في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، "أريد السلام، لكن أغلبية دول الاتحاد الأوروبي وكل أعضاء حلف شمال الأطلسي يريدون هزيمة روسيا، بصرف النظر عن الضحايا التي تتطلبها هذه الهزيمة".وأضاف: "إنهم غير مهتمين بالسلام. لكن من المستحيل هزيمة قوة عالمية نووية، وهذا ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الروسي، فلماذا إذن تأجيج الصراع مع أكبر قوة نووية في العالم لدفعها لحالة استخدام السلاح النووي؟!".

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