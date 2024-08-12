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الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240812/نائب-رئيس-وزراء-صربيا-لـ-سبوتنيك-روسيا-قوة-نووية-ولا-يمكن-هزيمتها-في-ساحة-المعركة-1091634197.html
نائب رئيس وزراء صربيا لـ "سبوتنيك": روسيا قوة نووية ولا يمكن هزيمتها في ساحة المعركة
نائب رئيس وزراء صربيا لـ "سبوتنيك": روسيا قوة نووية ولا يمكن هزيمتها في ساحة المعركة
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس وزراء صربيا، ألكسندر فولين، اليوم الاثنين، بأن معظم دول الاتحاد الأوروبي وجميع أعضاء الناتو يريدون هزيمة روسيا، بغض النظر عن الخسائر البشرية، لأن... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T04:15+0000
2024-08-12T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
صربيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية
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بلغراد - سبوتنيك. وقال فولين في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، "أريد السلام، لكن أغلبية دول الاتحاد الأوروبي وكل أعضاء حلف شمال الأطلسي يريدون هزيمة روسيا، بصرف النظر عن الضحايا التي تتطلبها هذه الهزيمة".وأضاف: "إنهم غير مهتمين بالسلام. لكن من المستحيل هزيمة قوة عالمية نووية، وهذا ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الروسي، فلماذا إذن تأجيج الصراع مع أكبر قوة نووية في العالم لدفعها لحالة استخدام السلاح النووي؟!".
https://sarabic.ae/20240811/ما-سر-قوة-راجمات-غراد-التي-تستخدمها-القوات-الروسية-على-نطاق-واسع-1091626619.html
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روسيا, صربيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, صربيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية

نائب رئيس وزراء صربيا لـ "سبوتنيك": روسيا قوة نووية ولا يمكن هزيمتها في ساحة المعركة

04:15 GMT 12.08.2024 (تم التحديث: 05:02 GMT 12.08.2024)
© Sputnik . Michail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة صواريخ تكتيكية "إسكندر"
منظومة صواريخ تكتيكية إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© Sputnik . Michail Voskresenskiy
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صرح نائب رئيس وزراء صربيا، ألكسندر فولين، اليوم الاثنين، بأن معظم دول الاتحاد الأوروبي وجميع أعضاء الناتو يريدون هزيمة روسيا، بغض النظر عن الخسائر البشرية، لأن السلام لا يهمهم، لكن روسيا قوة نووية، ولا يمكن هزيمتها في ساحة المعركة.
بلغراد - سبوتنيك. وقال فولين في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، "أريد السلام، لكن أغلبية دول الاتحاد الأوروبي وكل أعضاء حلف شمال الأطلسي يريدون هزيمة روسيا، بصرف النظر عن الضحايا التي تتطلبها هذه الهزيمة".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ما سر قوة راجمات غراد التي تستخدمها القوات الروسية على نطاق واسع؟
أمس, 17:08 GMT
وأضاف: "إنهم غير مهتمين بالسلام. لكن من المستحيل هزيمة قوة عالمية نووية، وهذا ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الروسي، فلماذا إذن تأجيج الصراع مع أكبر قوة نووية في العالم لدفعها لحالة استخدام السلاح النووي؟!".
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