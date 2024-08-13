https://sarabic.ae/20240813/بوتين-ما-يحدث-في-الشرق-الأوسط-لا-تتجاهله-روسيا-رغم-الوضع-المتعلق-بالعملية-العسكرية-الخاصة-1091678220.html
بوتين: ما يحدث في الشرق الأوسط لا تتجاهله روسيا رغم الوضع المتعلق بالعملية العسكرية الخاصة... فيديو
بوتين: ما يحدث في الشرق الأوسط لا تتجاهله روسيا رغم الوضع المتعلق بالعملية العسكرية الخاصة... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن ما يحدث في الشرق الأوسط لا تتجاهله روسيا رغم الوضع المتعلق بالعملية العسكرية... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T11:09+0000
2024-08-13T11:09+0000
2024-08-13T12:23+0000
روسيا
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ورحب الرئيس الروسي فلاديمير برئيس السلطة الفلسطينية قائلا: "عزيزي السيد الرئيس، أيها الأصدقاء الأعزاء، اسمحوا لي، أولاً وقبل كل شيء، أن أرحب بكم بحرارة في موسكو، فنحن لم نر بعضنا البعض منذ عامين، على الرغم من أننا على اتصال دائم، وأنا سعيد جدًا برؤيتكم".وتابع بوتين: الجميع يدرك جيدًا أن روسيا اليوم، للأسف، يجب أن تدافع عن مصالحها، وتدافع عن شعبها بالسلاح، لكن ما يحدث في الشرق الأوسط، وما يحدث في فلسطين، بالتأكيد لا يمر مرور الكرام من جانبنا. وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تتابع بألم وقلق شديدين الكارثة الإنسانية في فلسطين، وتبذل قصارى جهدها لمساعدة الشعب الفلسطيني.وقال بوتين في بدء محادثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "بالطبع نحن نتابع بألم وقلق بالغين الكارثة الإنسانية التي تتكشف في فلسطين. ومن جانبنا، فإننا نبذل قصارى جهدنا لدعم الشعب الفلسطيني "وأضاف بوتين "قبل كل شيء، بالطبع، نحن نشعر بالقلق إزاء الخسائر في صفوف المدنيين، والتي وصلت بحسب الأمم المتحدة إلى 40 ألف شخص معظمهم بشكل رئيسي من النساء والأطفال".وأضاف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث في الشرق الأوسط، لا يخلو من اهتمام روسيا، رغم انشغالها بالدفاع عن مصالحها وعن شعبها.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الإثنين، بوصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.وأضاف المراسل أنه "كان في استقبال عباس، على سلم الطائرة، نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف".
https://sarabic.ae/20240813/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-أبو-مازن-حريص-على-التنسيق-والتشاور-مع-بوتين-1091678011.html
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روسيا
بوتين: ما يحدث في الشرق الأوسط لا تتجاهله روسيا رغم الوضع المتعلق بالعملية العسكرية الخاصة... فيديو
11:09 GMT 13.08.2024 (تم التحديث: 12:23 GMT 13.08.2024)
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن ما يحدث في الشرق الأوسط لا تتجاهله روسيا رغم الوضع المتعلق بالعملية العسكرية الخاصة.
ورحب الرئيس الروسي فلاديمير برئيس السلطة الفلسطينية قائلا: "عزيزي السيد الرئيس، أيها الأصدقاء الأعزاء، اسمحوا لي، أولاً وقبل كل شيء، أن أرحب بكم بحرارة في موسكو، فنحن لم نر بعضنا البعض منذ عامين، على الرغم من أننا على اتصال دائم، وأنا سعيد جدًا برؤيتكم".
وتابع بوتين: الجميع يدرك جيدًا أن روسيا اليوم، للأسف، يجب أن تدافع عن مصالحها، وتدافع عن شعبها بالسلاح، لكن ما يحدث في الشرق الأوسط، وما يحدث في فلسطين، بالتأكيد لا يمر مرور الكرام من جانبنا.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تتابع بألم وقلق شديدين الكارثة الإنسانية في فلسطين، وتبذل قصارى جهدها لمساعدة الشعب الفلسطيني.
وقال بوتين في بدء محادثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "بالطبع نحن نتابع بألم وقلق بالغين الكارثة الإنسانية التي تتكشف في فلسطين. ومن جانبنا، فإننا نبذل قصارى جهدنا لدعم الشعب الفلسطيني "
وأضاف بوتين "قبل كل شيء، بالطبع، نحن نشعر بالقلق إزاء الخسائر في صفوف المدنيين، والتي وصلت بحسب الأمم المتحدة إلى 40 ألف شخص معظمهم بشكل رئيسي من النساء والأطفال".
وأضاف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث في الشرق الأوسط، لا يخلو من اهتمام روسيا، رغم انشغالها بالدفاع عن مصالحها وعن شعبها.
وقال بوتين في بدء محادثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "من المعلوم للجميع أن روسيا اليوم وللأسف مضطرة للدفاع عن مصالحها وعن شعبها وهي تحمل السلاح، ولكن الذي يحدث في الشرق الأوسط والذي يحدث في فلسطين، بلا شك لا يمكن أن يبقى دون اهتمام من جانبنا ".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الإثنين، بوصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.
وأضاف المراسل أنه "كان في استقبال عباس، على سلم الطائرة، نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف".