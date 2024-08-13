https://sarabic.ae/20240813/تركيا-تعتقل-شبكة-دولية-للتجسس-الإلكتروني-قدمت-بيانات-لمنظمات-إرهابية-1091674232.html
تركيا تعتقل شبكة دولية للتجسس الإلكتروني قدمت بيانات لمنظمات إرهابية
تركيا تعتقل شبكة دولية للتجسس الإلكتروني قدمت بيانات لمنظمات إرهابية
سبوتنيك عربي
أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، القبض على شبكة دولية للتجسس السيبراني، مشيرة إلى أنها استولت على بيانات شخصية لآلاف الأشخاص في العديد من دول العالم. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T08:52+0000
2024-08-13T08:52+0000
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وذكرت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر أمنية، أن الاستخبارات التركية كانت تتعقب شبكة التجسس لمدة طويلة.وأضافت أن الأجهزة الأمنية نفذت بتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي، عملية مشتركة ضد الشبكة، تمكنت خلالها من القبض على 11 مشتبها فيهم.ووفقا للمصادر الأمنية، سيستمر جهاز الاستخبارات التركي في تنفيذ الإجراءات الرادعة والوقائية ضد جميع أنواع الأنشطة التي تهدد الأمن القومي للبلاد. وأشار إلى أن العمليات ضد شبكات التجسس لن تقتصر على تركيا، بل ستطال امتدادات الشبكات في الخارج.
https://sarabic.ae/20240807/خبراء-يضعون-تصورات-لسيناريوهات-كارثية-قد-تصيب-أمريكا-في-حال-تعرضها-لهجوم-سيبراني-1091509389.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تركيا تعتقل شبكة دولية للتجسس الإلكتروني قدمت بيانات لمنظمات إرهابية
أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، القبض على شبكة دولية للتجسس السيبراني، مشيرة إلى أنها استولت على بيانات شخصية لآلاف الأشخاص في العديد من دول العالم.
وذكرت
وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر أمنية، أن الاستخبارات التركية كانت تتعقب شبكة التجسس لمدة طويلة.
وأضافت أن الأجهزة الأمنية نفذت بتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي، عملية مشتركة ضد الشبكة، تمكنت خلالها من القبض على 11 مشتبها فيهم.
وأوضحت الوكالة أن شبكة التجسس لها امتدادات أجنبية، وقدمت بيانات شخصية ومعلومات مهمة استولت عليها مع كل من يطلبها بما في ذلك التنظيمات الإرهابية.
ووفقا للمصادر الأمنية، سيستمر جهاز الاستخبارات التركي في تنفيذ الإجراءات الرادعة والوقائية ضد جميع أنواع الأنشطة التي تهدد الأمن القومي للبلاد.
وأشار إلى أن العمليات ضد شبكات التجسس لن تقتصر على تركيا
، بل ستطال امتدادات الشبكات في الخارج.