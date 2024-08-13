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جنرال إسرائيلي سابق: علينا الرد بضربة جوية قاتلة ومدمرة على بيروت
جنرال إسرائيلي سابق: علينا الرد بضربة جوية قاتلة ومدمرة على بيروت
سبوتنيك عربي
دعا جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الثلاثاء، إلى توجيه ضربة جوية قاتلة ومدمرة على بيروت في حال ردت إيران على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T16:15+0000
2024-08-13T16:23+0000
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وأجرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة مع الجنرال ديدي سمحي، رئيس الأركان السابق لقيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قال فيها إن "حزب الله اللبناني وإيران يقومان بالتنسيق سويا للقيام بضربة جوية ضد إسرائيل".وأفادت القناة بأن تصريحات الجنرال ديدي سمحي جاءت تعليقا على سؤال يدور حول موعد الرد الإيراني على إسرائيل، مشيرة إلى أن إسرائيل تخطط لأيام صعبة انتظارا للرد الإيراني على اغتيال هنية في طهران.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بنشر قوات عسكرية متعددة ومختلفة في المنطقة استعدادا للرد الإيراني أيضا، وذلك بالتنسيق مع إسرائيل.ويأتي هذا فيما علق الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، على تأخير الرد على إسرائيل بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.وقال قائد فيلق عاشوراء التابع للحرس الثوري في محافظة أذربيجان الشرقية الجنرال أصغر عباس قلي زاده، خلال مؤتمر صحفي، إنهم "ينتظرون أوامر المرشد علي خامنئي بالصبر والتحمل أو بالانتقام"، معتبرا أن "الانتقام ومعاقبة منفذي جريمة اغتيال هنية هو إرادة عامة من قبل الشعب الإيراني".وكانت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، أن إيران تأمل بأن يكون الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، "محددًا بإطار زمني وأن يتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل" في قطاع غزة.وقالت البعثة في بيان لها: "أولويتنا هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأي اتفاق تقبله "حماس" سنعترف به. لقد انتهك النظام الإسرائيلي أمننا القومي وسيادتنا بهجومه الإرهابي الأخير"، في إشارة إلى مقتل هنية.وأضافت: "لدينا حق مشروع في الدفاع عن النفس. هذه مسألة لا علاقة لها على الإطلاق بوقف إطلاق النار في غزة، لكننا نأمل أن يكون ردنا في الوقت المناسب ويتم تنفيذه بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل".وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
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https://sarabic.ae/20240812/إعلام-إيراني-اغتيال-هنية-تم-بصاروخ-خفيف-شديد-الانفجار-أطلق-من-بلد-مجاور-1091650002.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, إسماعيل هنية
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, إسماعيل هنية

جنرال إسرائيلي سابق: علينا الرد بضربة جوية قاتلة ومدمرة على بيروت

16:15 GMT 13.08.2024 (تم التحديث: 16:23 GMT 13.08.2024)
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Str/HO
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دعا جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الثلاثاء، إلى توجيه ضربة جوية قاتلة ومدمرة على بيروت في حال ردت إيران على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة طهران.
وأجرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة مع الجنرال ديدي سمحي، رئيس الأركان السابق لقيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قال فيها إن "حزب الله اللبناني وإيران يقومان بالتنسيق سويا للقيام بضربة جوية ضد إسرائيل".
وأفادت القناة بأن تصريحات الجنرال ديدي سمحي جاءت تعليقا على سؤال يدور حول موعد الرد الإيراني على إسرائيل، مشيرة إلى أن إسرائيل تخطط لأيام صعبة انتظارا للرد الإيراني على اغتيال هنية في طهران.
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وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بنشر قوات عسكرية متعددة ومختلفة في المنطقة استعدادا للرد الإيراني أيضا، وذلك بالتنسيق مع إسرائيل.
ويأتي هذا فيما علق الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، على تأخير الرد على إسرائيل بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وقال قائد فيلق عاشوراء التابع للحرس الثوري في محافظة أذربيجان الشرقية الجنرال أصغر عباس قلي زاده، خلال مؤتمر صحفي، إنهم "ينتظرون أوامر المرشد علي خامنئي بالصبر والتحمل أو بالانتقام"، معتبرا أن "الانتقام ومعاقبة منفذي جريمة اغتيال هنية هو إرادة عامة من قبل الشعب الإيراني".
وكانت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، أن إيران تأمل بأن يكون الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، "محددًا بإطار زمني وأن يتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل" في قطاع غزة.
وقالت البعثة في بيان لها: "أولويتنا هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأي اتفاق تقبله "حماس" سنعترف به. لقد انتهك النظام الإسرائيلي أمننا القومي وسيادتنا بهجومه الإرهابي الأخير"، في إشارة إلى مقتل هنية.
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وأضافت: "لدينا حق مشروع في الدفاع عن النفس. هذه مسألة لا علاقة لها على الإطلاق بوقف إطلاق النار في غزة، لكننا نأمل أن يكون ردنا في الوقت المناسب ويتم تنفيذه بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل".
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
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