https://sarabic.ae/20240813/حماس-تعلن-قصف-تل-أبيب-بصاروخين-1091695558.html
"حماس" تعلن قصف تل أبيب بصاروخين
"حماس" تعلن قصف تل أبيب بصاروخين
سبوتنيك عربي
أعلنت كتائب "القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استهدافها مدينة تل أبيب الإسرائيلية وضواحيها بصاروخين من طراز "إم 90". 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T14:07+0000
2024-08-13T14:07+0000
2024-08-13T14:07+0000
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وقالت الحركة في بيان، إنها "تقصف مدينة تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز M90، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد بحق أبناء الشعب الفلسطيني".وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سُمع دوي انفجارات في تل أبيب لكن لم ترد تقارير عن خسائر بشرية.وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن صاروخ غزة سقط قبالة ساحل تل أبيب ولا أنباء عن خسائر بشرية.فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق صاروخ واحد اخترق أراضي قطاع غزة وسقط في المجال البحري في وسط البلاد.وأوضح في بيان، أنه لم يتم تفعيل أي إنذارات حسب السياسة المتبعة وفي الوقت نفسه تم رصد إطلاق صاروخ آخر لم يخترق أراضي البلاد.وكانت حركة "حماس" قد أعلنت، في 31 يوليو/ تموز الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، غداة حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240813/نتنياهو-ينفي-وضع-مطالب-جديدة-في-المفاوضات-مع-حماس-ويؤكد-أنها-توضيحات-ضرورية-1091693917.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
"حماس" تعلن قصف تل أبيب بصاروخين
أعلنت كتائب "القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استهدافها مدينة تل أبيب الإسرائيلية وضواحيها بصاروخين من طراز "إم 90".
وقالت
الحركة في بيان، إنها "تقصف مدينة تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز M90، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد بحق أبناء الشعب الفلسطيني".
وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سُمع دوي انفجارات في تل أبيب لكن لم ترد تقارير عن خسائر بشرية.
وأكدت
القناة 12 الإسرائيلية أن صاروخ غزة سقط قبالة ساحل تل أبيب ولا أنباء عن خسائر بشرية.
فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق صاروخ واحد اخترق أراضي قطاع غزة وسقط في المجال البحري في وسط البلاد.
وأوضح في بيان، أنه لم يتم تفعيل أي إنذارات حسب السياسة المتبعة وفي الوقت نفسه تم رصد إطلاق صاروخ آخر لم يخترق أراضي البلاد.
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت، في 31 يوليو/ تموز الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية
، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، غداة حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"
إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.