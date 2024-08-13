https://sarabic.ae/20240813/سفير-أمريكي-سابق-لا-يمكن-للولايات-المتحدة-إخضاع-روسيا--1091703128.html
سفير أمريكي سابق: لا يمكن للولايات المتحدة إخضاع روسيا
سفير أمريكي سابق: لا يمكن للولايات المتحدة إخضاع روسيا
سبوتنيك عربي
ذكر السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، جون سوليفان، أن نفوذ الولايات المتحدة على روسيا ينفد، ومن الأمثلة على ذلك الوضع في أوكرانيا. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T17:07+0000
2024-08-13T17:07+0000
2024-08-13T17:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتبت صحيفة أمريكية نقلا عن سوليفان قوله، أنه "لو كان هناك أي شيء يمكننا القيام به لإجبار روسيا على الخضوع لإرادتنا، لكنا قد فعلنا ذلك بالفعل في أوكرانيا".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sarabic.ae/20240813/مشاهد-لمروحيات-كا-52-وهي-تستهدف-مواقع-تابعة-لقوات-كييف-فيديو--1091702207.html
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روسيا
سفير أمريكي سابق: لا يمكن للولايات المتحدة إخضاع روسيا
ذكر السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، جون سوليفان، أن نفوذ الولايات المتحدة على روسيا ينفد، ومن الأمثلة على ذلك الوضع في أوكرانيا.
وكتبت صحيفة أمريكية نقلا عن سوليفان قوله، أنه "لو كان هناك أي شيء يمكننا القيام به لإجبار روسيا على الخضوع لإرادتنا، لكنا قد فعلنا ذلك بالفعل في أوكرانيا".
وأضافت مجلة "فورين بوليسي"، أن الولايات المتحدة استخدمت بالفعل "العديد من العصي" ضد روسيا بشأن الصراع في أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق إلى أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.