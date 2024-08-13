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https://sarabic.ae/20240813/ممثل-حماس-في-لبنان-لـسبوتنيك-لن-نشارك-بمفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-يوم-الخميس-1091711541.html
ممثل "حماس" في لبنان لـ"سبوتنيك": لن نشارك بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة يوم الخميس
ممثل "حماس" في لبنان لـ"سبوتنيك": لن نشارك بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة يوم الخميس
سبوتنيك عربي
أكد ممثل حركة "حماس" في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن الحركة لن تشارك بالمفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة المزمع عقدها الخميس المقبل في العاصمة القطرية،... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T20:40+0000
2024-08-13T20:40+0000
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بيروت - سبوتنيك. وأشار إلى أن الحركة طالبت الوسطاء عبر بيان لها بتقديم خطة لتنفيذ المقترح الذي عرضوه سابقا ووافقت عليه الحركة.فيما شدد أحمد عبد الهادي في حديث لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، على أن "حماس لن تشارك بالمفاوضات المزمع عقدها يوم الخميس القادم بتاريخ 15 أغسطس المقبل".وأوضح أن "الحركة طالبت ببيان رسمي لها، الوسطاء (قطر، مصر والولايات المتحدة) بتقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه سابقاً، استنادا لرؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقرار مجلس الأمن، وإلزام إسرائيل بذلك، بدلا من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة".وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد رد على تقرير أمريكي يستند على وثائق تظهر أنه قدم مطالب جديدة الشهر الماضي، والتي لم تكن مدرجة في اقتراح إسرائيل الذي أيدته أمريكا في 27 مايو/ أيار الماضي، لوقف إطلاق النار، وإتمام صفقة المحتجزين مع حركة "حماس" الفلسطينية.وزعم مكتب نتنياهو أن المطالب ليست جديدة، وأنها تكمل وتوضح العرض السابق فحسب، ثم استعرض مكتب نتنياهو عدة أمور اتُهم فيها على نطاق واسع، بتقديم مطالب جديدة تقوّض المفاوضات.لكن لا يشير بيان بنيامين نتنياهو بشكل ملحوظ إلى الطلب الجديد الذي تقدّم به ببقاء القوات الإسرائيلية عند ممر فيلادلفيا بين غزة ومصر، وهو ما يتناقض مع بند الاقتراح السابق، الذي يضمن "انسحاب القوات الإسرائيلية شرقا بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان على طول الحدود في جميع مناطق قطاع غزة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
https://sarabic.ae/20240813/تقرير-بلينكن-يؤجل-زيارته-إلى-الشرق-الأوسط-لعدم-التأكد-من-جدوى-الهجوم-الإيراني-على-إسرائيل-1091709887.html
https://sarabic.ae/20240813/قناة-إسرائيلية-رفض-حماس-الحضور-إلى-قمة-الخميس-في-قطر-ليس-مجرد-تكتيك-ولكن-لغرض-آخر-1091708101.html
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بنيامين نتنياهو, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
بنيامين نتنياهو, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

ممثل "حماس" في لبنان لـ"سبوتنيك": لن نشارك بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة يوم الخميس

20:40 GMT 13.08.2024
© AFP 2023 / Mahmud Hamsتظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة "فرانس برس"، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© AFP 2023 / Mahmud Hams
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أكد ممثل حركة "حماس" في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن الحركة لن تشارك بالمفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة المزمع عقدها الخميس المقبل في العاصمة القطرية، الدوحة.
بيروت - سبوتنيك. وأشار إلى أن الحركة طالبت الوسطاء عبر بيان لها بتقديم خطة لتنفيذ المقترح الذي عرضوه سابقا ووافقت عليه الحركة.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مطار بن غوريون، تل أبيب، إسرائيل، 22 مارس/ آذار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
تقرير: بلينكن يؤجل زيارته إلى الشرق الأوسط لعدم التأكد من جدوى الهجوم الإيراني على إسرائيل
19:41 GMT
فيما شدد أحمد عبد الهادي في حديث لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، على أن "حماس لن تشارك بالمفاوضات المزمع عقدها يوم الخميس القادم بتاريخ 15 أغسطس المقبل".
وأوضح أن "الحركة طالبت ببيان رسمي لها، الوسطاء (قطر، مصر والولايات المتحدة) بتقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه سابقاً، استنادا لرؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقرار مجلس الأمن، وإلزام إسرائيل بذلك، بدلا من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد رد على تقرير أمريكي يستند على وثائق تظهر أنه قدم مطالب جديدة الشهر الماضي، والتي لم تكن مدرجة في اقتراح إسرائيل الذي أيدته أمريكا في 27 مايو/ أيار الماضي، لوقف إطلاق النار، وإتمام صفقة المحتجزين مع حركة "حماس" الفلسطينية.
وزعم مكتب نتنياهو أن المطالب ليست جديدة، وأنها تكمل وتوضح العرض السابق فحسب، ثم استعرض مكتب نتنياهو عدة أمور اتُهم فيها على نطاق واسع، بتقديم مطالب جديدة تقوّض المفاوضات.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
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18:08 GMT
لكن لا يشير بيان بنيامين نتنياهو بشكل ملحوظ إلى الطلب الجديد الذي تقدّم به ببقاء القوات الإسرائيلية عند ممر فيلادلفيا بين غزة ومصر، وهو ما يتناقض مع بند الاقتراح السابق، الذي يضمن "انسحاب القوات الإسرائيلية شرقا بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان على طول الحدود في جميع مناطق قطاع غزة".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"21:11 GMT
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