https://sarabic.ae/20240719/المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-تزايد-فرص-اغتيال-محمد-الضيف-1090941380.html

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تزايد فرص اغتيال محمد الضيف

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تزايد فرص اغتيال محمد الضيف

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، اليوم الجمعة، بأن هناك فرص كبيرة لاغتيال محمد الضيف، القيادي العسكري البارز في حركة "حماس". 19.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-19T10:06+0000

2024-07-19T10:06+0000

2024-07-19T10:06+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

حركة حماس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088469886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_768ee92d26d3d6858008c14850b91d73.jpg

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن دانيال هاغاري، ان هناك دلائل كبيرة على موت محمد الضيف خلال العملية العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت مخيم المواصي في مدينة خان يونس، يوم السبت الماضي.ويوم الأحد الماضي، الموافق الرابع عشر من الشهر الجاري، أكد الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، "مقتل قائد لواء خان يونس التابع لحركة حماس، رافع سلامة، دون التطرق إلى مصير قائد "كتائب القسام" محمد الضيف.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الطائرات الحربية هاجمت، يوم أمس، وقضت بناء على معلومات استخبارية لهيئة الاستخبارات والشاباك على رافع سلامة، قائد لواء خان يونس في منظمة حماس الإرهابية"، مشيرًا إلى أنه كان من أبرز المقربين لمحمد الضيف قائد الجناح العسكري لـ"حماس" ومن مخططي ومنفذي أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.واعتبر البيان "عملية القضاء على رافع سلامة ضربة قوية لقدرات وعمل حماس العسكرية"، على حد قوله.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن الغارة التي استهدفت مخيم المواصي في مدينة خان يونس قد استهدفت القيادي في حركة حماس، محمد الضيف، ونائبه رافع سلامة، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن نتنياهو، في مؤتمر صحفي، أنه لا يعلم مصير كل من الضيف وسلامة، حتى الآن، وأنه بارك عملية المواصي بعد أن عرضها عليه جهاز "الشاباك" الليلة الماضية.وقُتل وأصيب العشرات، السبت الماضي، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيمات النازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن "جيش الاحتلال ارتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني".وحمّل البيان "إسرائيل والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر المروّعة ضد المدنيين"، مطالبًا "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240714/الجيش-الإسرائيلي-الغارة-على-المواصي-كانت-لضرب-عصفورين-بحجر-واحد-ومن-غير-المؤكد-اغتيال-الضيف--1090782795.html

https://sarabic.ae/20240719/غالانت-بعد-انفجار-طائرة-مسيرة-في-تل-أبيب-سنصفي-الحساب-مع-كل-من-يمس-بدولة-إسرائيل-1090939704.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى