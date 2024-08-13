https://sarabic.ae/20240813/نائب-المندوب-الروسي-لدى-الأمم-المتحدة-يجب-أن-يتخذ-مجلس-الأمن-تدابير-لتهدئة-الصراع-في-غزة-والمنطقة-1091711799.html

نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: يجب أن يتخذ مجلس الأمن تدابير لتهدئة الصراع في غزة والمنطقة

نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: يجب أن يتخذ مجلس الأمن تدابير لتهدئة الصراع في غزة والمنطقة

سبوتنيك عربي

قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أمس الثلاثاء إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينبغي أن يعيد النظر في التدابير التي يمكن أن تساعد... 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T22:47+0000

2024-08-13T22:47+0000

2024-08-13T22:47+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأكد بوليانسكي: "ينبغي لنا أن نفكر معًا في التدابير التي يمكن اتخاذها لتهدئة الصراع في غزة والمنطقة ككل. إذا كنا بحاجة إلى زيارة من مجلس الأمن إلى الميدان، فهذا ما يجب أن يحدث".وقال بوليانسكي خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة، تعقيبًا على استهداف الجيش الإسرائيلي للمدارس: "هناك استنتاج متزايد بأن ما يحدث ليس شيئًا آخر غير اختيار متعمد من قبل القيادة الإسرائيلية. إن إدانة أفعال محددة في القدس الغربية والدعوات إلى ضبط النفس لن تنجح".وأضاف بوليانسكي أن الجهود التي ترعاها الولايات المتحدة لتحقيق السلام في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كانت "غير مثمرة"، متابعًا بأن واشنطن تهتم فقط بحماية مصالح إسرائيل وجني الأرباح من تسليم الأسلحة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 40 ألف قتيل و91 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود.جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

https://sarabic.ae/20240722/روسيا-إسرائيل-تتجاهل-جميع-السبل-السلمية-لحل-الوضع-في-غزة-1091037654.html

غزة

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل