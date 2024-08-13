نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: يجب أن يتخذ مجلس الأمن تدابير لتهدئة الصراع في غزة والمنطقة

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المقهى الثقافي
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مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:29 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
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https://sarabic.ae/20240813/نائب-المندوب-الروسي-لدى-الأمم-المتحدة-يجب-أن-يتخذ-مجلس-الأمن-تدابير-لتهدئة-الصراع-في-غزة-والمنطقة-1091711799.html
نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: يجب أن يتخذ مجلس الأمن تدابير لتهدئة الصراع في غزة والمنطقة
نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: يجب أن يتخذ مجلس الأمن تدابير لتهدئة الصراع في غزة والمنطقة
سبوتنيك عربي
قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أمس الثلاثاء إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينبغي أن يعيد النظر في التدابير التي يمكن أن تساعد... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T22:47+0000
2024-08-13T22:47+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأكد بوليانسكي: "ينبغي لنا أن نفكر معًا في التدابير التي يمكن اتخاذها لتهدئة الصراع في غزة والمنطقة ككل. إذا كنا بحاجة إلى زيارة من مجلس الأمن إلى الميدان، فهذا ما يجب أن يحدث".وقال بوليانسكي خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة، تعقيبًا على استهداف الجيش الإسرائيلي للمدارس: "هناك استنتاج متزايد بأن ما يحدث ليس شيئًا آخر غير اختيار متعمد من قبل القيادة الإسرائيلية. إن إدانة أفعال محددة في القدس الغربية والدعوات إلى ضبط النفس لن تنجح".وأضاف بوليانسكي أن الجهود التي ترعاها الولايات المتحدة لتحقيق السلام في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كانت "غير مثمرة"، متابعًا بأن واشنطن تهتم فقط بحماية مصالح إسرائيل وجني الأرباح من تسليم الأسلحة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 40 ألف قتيل و91 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود.جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20240722/روسيا-إسرائيل-تتجاهل-جميع-السبل-السلمية-لحل-الوضع-في-غزة-1091037654.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: يجب أن يتخذ مجلس الأمن تدابير لتهدئة الصراع في غزة والمنطقة

22:47 GMT 13.08.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالنائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي
النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© POOL
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قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أمس الثلاثاء إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينبغي أن يعيد النظر في التدابير التي يمكن أن تساعد في تهدئة الصراع في غزة، بما في ذلك القيام بزيارة إلى المنطقة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأكد بوليانسكي: "ينبغي لنا أن نفكر معًا في التدابير التي يمكن اتخاذها لتهدئة الصراع في غزة والمنطقة ككل. إذا كنا بحاجة إلى زيارة من مجلس الأمن إلى الميدان، فهذا ما يجب أن يحدث".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
روسيا: إسرائيل تتجاهل جميع السبل السلمية لحل الوضع في غزة
22 يوليو, 20:44 GMT
وقال بوليانسكي خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة، تعقيبًا على استهداف الجيش الإسرائيلي للمدارس: "هناك استنتاج متزايد بأن ما يحدث ليس شيئًا آخر غير اختيار متعمد من قبل القيادة الإسرائيلية. إن إدانة أفعال محددة في القدس الغربية والدعوات إلى ضبط النفس لن تنجح".
وأضاف بوليانسكي أن الجهود التي ترعاها الولايات المتحدة لتحقيق السلام في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كانت "غير مثمرة"، متابعًا بأن واشنطن تهتم فقط بحماية مصالح إسرائيل وجني الأرباح من تسليم الأسلحة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 40 ألف قتيل و91 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود.
جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"21:11 GMT
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