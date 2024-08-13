https://sarabic.ae/20240813/نائب-رئيس-وزراء-صربيا-التقارير-حول-توريد-الأسلحة-الصربية-إلى-أوكرانيا-كاذبة-1091668751.html

نائب رئيس وزراء صربيا: التقارير حول توريد الأسلحة الصربية إلى أوكرانيا "كاذبة"

نائب رئيس وزراء صربيا: التقارير حول توريد الأسلحة الصربية إلى أوكرانيا "كاذبة"

سبوتنيك عربي

وصف نائب رئيس الوزراء الصربي، ألكسندر فولين، اليوم الثلاثاء، التقارير حول توريد الأسلحة الصربية إلى أوكرانيا بأنها "كاذبة"، وهدفها دفع بلغراد وموسكو إلى... 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T04:04+0000

2024-08-13T04:04+0000

2024-08-13T04:18+0000

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بلغراد - سبوتنيك. وقال فولين في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "هذه محاولة لدفع روسيا وصربيا إلى التصادم ...".واستطرد فولين قائلاً، إن "عددًا كبيرًا من المنظمات غير الحكومية في صربيا كلفت بتنظيم اجتماعات مختلفة والترويج بنشاط في وسائل الإعلام لموضوع تسليح صربيا لأوكرانيا من أجل ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على الرأي العام الروسي، ليضغط بدوره على سياسة البلاد لإفساد العلاقات (...)".وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، بأن روسيا دعت صربيا لتوضيح الوضع حول التوريد المحتمل للأسلحة من صربيا إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن موضوع مهم للغاية بالنسبة للعلاقات الثنائية.

https://sarabic.ae/20240812/نائب-رئيس-وزراء-صربيا-لـ-سبوتنيك-روسيا-قوة-نووية-ولا-يمكن-هزيمتها-في-ساحة-المعركة-1091634197.html

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