نائب رئيس وزراء صربيا: التقارير حول توريد الأسلحة الصربية إلى أوكرانيا "كاذبة"

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الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
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كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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29 د
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مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
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مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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المقهى الثقافي
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240813/نائب-رئيس-وزراء-صربيا-التقارير-حول-توريد-الأسلحة-الصربية-إلى-أوكرانيا-كاذبة-1091668751.html
نائب رئيس وزراء صربيا: التقارير حول توريد الأسلحة الصربية إلى أوكرانيا "كاذبة"
نائب رئيس وزراء صربيا: التقارير حول توريد الأسلحة الصربية إلى أوكرانيا "كاذبة"
سبوتنيك عربي
وصف نائب رئيس الوزراء الصربي، ألكسندر فولين، اليوم الثلاثاء، التقارير حول توريد الأسلحة الصربية إلى أوكرانيا بأنها "كاذبة"، وهدفها دفع بلغراد وموسكو إلى... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T04:04+0000
2024-08-13T04:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صربيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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بلغراد - سبوتنيك. وقال فولين في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "هذه محاولة لدفع روسيا وصربيا إلى التصادم ...".واستطرد فولين قائلاً، إن "عددًا كبيرًا من المنظمات غير الحكومية في صربيا كلفت بتنظيم اجتماعات مختلفة والترويج بنشاط في وسائل الإعلام لموضوع تسليح صربيا لأوكرانيا من أجل ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على الرأي العام الروسي، ليضغط بدوره على سياسة البلاد لإفساد العلاقات (...)".وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، بأن روسيا دعت صربيا لتوضيح الوضع حول التوريد المحتمل للأسلحة من صربيا إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن موضوع مهم للغاية بالنسبة للعلاقات الثنائية.
https://sarabic.ae/20240812/نائب-رئيس-وزراء-صربيا-لـ-سبوتنيك-روسيا-قوة-نووية-ولا-يمكن-هزيمتها-في-ساحة-المعركة-1091634197.html
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صربيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
صربيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

نائب رئيس وزراء صربيا: التقارير حول توريد الأسلحة الصربية إلى أوكرانيا "كاذبة"

04:04 GMT 13.08.2024 (تم التحديث: 04:18 GMT 13.08.2024)
© AP Photo / Darko Vojinovicالمعرض العسكري الدولي الـ11 للتسلح والمعدات العسكرية "بارتنر 2023، في بلغراد، صربيا
المعرض العسكري الدولي الـ11 للتسلح والمعدات العسكرية بارتنر 2023، في بلغراد، صربيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
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وصف نائب رئيس الوزراء الصربي، ألكسندر فولين، اليوم الثلاثاء، التقارير حول توريد الأسلحة الصربية إلى أوكرانيا بأنها "كاذبة"، وهدفها دفع بلغراد وموسكو إلى التصادم، مشيرًا إلى أن عددًا من المنظمات غير الحكومية في صربيا كلفت بالعمل من أجل إفساد العلاقات مع روسيا.
بلغراد - سبوتنيك. وقال فولين في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "هذه محاولة لدفع روسيا وصربيا إلى التصادم ...".
منظومة صواريخ تكتيكية إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائب رئيس وزراء صربيا لـ "سبوتنيك": روسيا قوة نووية ولا يمكن هزيمتها في ساحة المعركة
أمس, 04:15 GMT
واستطرد فولين قائلاً، إن "عددًا كبيرًا من المنظمات غير الحكومية في صربيا كلفت بتنظيم اجتماعات مختلفة والترويج بنشاط في وسائل الإعلام لموضوع تسليح صربيا لأوكرانيا من أجل ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على الرأي العام الروسي، ليضغط بدوره على سياسة البلاد لإفساد العلاقات (...)".
وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، بأن روسيا دعت صربيا لتوضيح الوضع حول التوريد المحتمل للأسلحة من صربيا إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن موضوع مهم للغاية بالنسبة للعلاقات الثنائية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"أمس, 21:17 GMT
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