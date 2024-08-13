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نتنياهو يرد على تخفيض وكالة "فيتش" تصنيف إسرائيل الائتماني بسبب حرب غزة
نتنياهو يرد على تخفيض وكالة "فيتش" تصنيف إسرائيل الائتماني بسبب حرب غزة
سبوتنيك عربي
رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على تخفيض وكالة "فيتش" لتصنيف بلاده الائتماني. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T14:25+0000
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وأكد أن التصنيف الائتماني لإسرائيل سيرتفع، بمجرد فوز البلاد في الحرب في المنطقة.وأمس الاثنين، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل طويل الأجل للعملة الأجنبية من "A+" إلى "A" مع نظرة سلبية.وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن الحرب المستمرة، في غزة كانت العامل الرئيسي وراء التخفيض.ووفقا لـ"فيتش"، فإن عاملا آخر أثّر على تخفيض التصنيف، وهو الاحتمالية العالية لاستمرار الصراع في غزة حتى عام 2025، مع خطر الانتشار إلى جبهات أخرى.قال مكتب نتنياهو في منشور على منصة "إكس": "الاقتصاد الإسرائيلي قوي ويعمل بشكل جيد، إن خفض التصنيف هو نتيجة لاضطرار إسرائيل إلى التعامل مع حرب متعددة الجبهات فرضت عليها، وسيتم رفع التصنيف مرة أخرى عندما نفوز، وسنفوز في الحرب".وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذ مقاتلو حركة "حماس" الفلسطينية عملية من قطاع غزة، استهدفت المستوطنات المجاورة، وواحتجزوا عددا من الإسرائيليين، وقُتل نحو 1200 شخص خلال العملية.وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" في قطاع غزة، وفرضت حصارا كاملا على القطاع.وتجاوز عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 39900 قتيل، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
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بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

نتنياهو يرد على تخفيض وكالة "فيتش" تصنيف إسرائيل الائتماني بسبب حرب غزة

14:25 GMT 13.08.2024
© AP Photo / Julia Nikhinsonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
© AP Photo / Julia Nikhinson
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رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على تخفيض وكالة "فيتش" لتصنيف بلاده الائتماني.
وأكد أن التصنيف الائتماني لإسرائيل سيرتفع، بمجرد فوز البلاد في الحرب في المنطقة.
وأمس الاثنين، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل طويل الأجل للعملة الأجنبية من "A+" إلى "A" مع نظرة سلبية.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن الحرب المستمرة، في غزة كانت العامل الرئيسي وراء التخفيض.
ووفقا لـ"فيتش"، فإن عاملا آخر أثّر على تخفيض التصنيف، وهو الاحتمالية العالية لاستمرار الصراع في غزة حتى عام 2025، مع خطر الانتشار إلى جبهات أخرى.
قال مكتب نتنياهو في منشور على منصة "إكس": "الاقتصاد الإسرائيلي قوي ويعمل بشكل جيد، إن خفض التصنيف هو نتيجة لاضطرار إسرائيل إلى التعامل مع حرب متعددة الجبهات فرضت عليها، وسيتم رفع التصنيف مرة أخرى عندما نفوز، وسنفوز في الحرب".
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذ مقاتلو حركة "حماس" الفلسطينية عملية من قطاع غزة، استهدفت المستوطنات المجاورة، وواحتجزوا عددا من الإسرائيليين، وقُتل نحو 1200 شخص خلال العملية.
وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" في قطاع غزة، وفرضت حصارا كاملا على القطاع.
وتجاوز عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 39900 قتيل، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
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