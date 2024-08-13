https://sarabic.ae/20240813/نتنياهو-يرد-على-تخفيض-وكالة-فيتش-تصنيف-إسرائيل-الائتماني-بسبب-حرب-غزة-1091697312.html

نتنياهو يرد على تخفيض وكالة "فيتش" تصنيف إسرائيل الائتماني بسبب حرب غزة

نتنياهو يرد على تخفيض وكالة "فيتش" تصنيف إسرائيل الائتماني بسبب حرب غزة

سبوتنيك عربي

رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على تخفيض وكالة "فيتش" لتصنيف بلاده الائتماني. 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T14:25+0000

2024-08-13T14:25+0000

2024-08-13T14:25+0000

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وأكد أن التصنيف الائتماني لإسرائيل سيرتفع، بمجرد فوز البلاد في الحرب في المنطقة.وأمس الاثنين، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل طويل الأجل للعملة الأجنبية من "A+" إلى "A" مع نظرة سلبية.وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن الحرب المستمرة، في غزة كانت العامل الرئيسي وراء التخفيض.ووفقا لـ"فيتش"، فإن عاملا آخر أثّر على تخفيض التصنيف، وهو الاحتمالية العالية لاستمرار الصراع في غزة حتى عام 2025، مع خطر الانتشار إلى جبهات أخرى.قال مكتب نتنياهو في منشور على منصة "إكس": "الاقتصاد الإسرائيلي قوي ويعمل بشكل جيد، إن خفض التصنيف هو نتيجة لاضطرار إسرائيل إلى التعامل مع حرب متعددة الجبهات فرضت عليها، وسيتم رفع التصنيف مرة أخرى عندما نفوز، وسنفوز في الحرب".وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذ مقاتلو حركة "حماس" الفلسطينية عملية من قطاع غزة، استهدفت المستوطنات المجاورة، وواحتجزوا عددا من الإسرائيليين، وقُتل نحو 1200 شخص خلال العملية.وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" في قطاع غزة، وفرضت حصارا كاملا على القطاع.وتجاوز عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 39900 قتيل، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

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