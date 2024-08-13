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هيئة بحرية بريطانية تعلن عن حادثة قبالة سواحل اليمن
هيئة بحرية بريطانية تعلن عن حادثة قبالة سواحل اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، اليوم الثلاثاء، إبلاغها بوقوع حادثة قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر، الذي يشهد هجمات تنفذها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T00:22+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر موقعها، إنها "تلقت تقريرًا بوقوع حادثة على بعد 63 ميلًا بحريًا جنوب غربي الحديدة، اليمن".وأضافت أن "السلطات تحقق في الأمر"، ناصحةً السفن بـ "المرور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب".وتأتي الحادثة بعد أيام من إعلان زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها قواته في البحر الأحمر، والبحر العربي، وخليج عدن، والمحيط الهندي، والبحر الأبيض المتوسط، إلى 177 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" مهاجمة سفينة تجارية "كونتشيب أونو" في البحر الأحمر، واستهداف مدمرتين أمريكيتين "كول" و"لابون" في خليج عدن بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
https://sarabic.ae/20240810/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-أسلحة-مختلفة--لـأنصار-الله-1091589744.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, بريطانيا, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, بريطانيا, العالم العربي

هيئة بحرية بريطانية تعلن عن حادثة قبالة سواحل اليمن

00:22 GMT 13.08.2024
© Sputnikإنفوجراف | الأساطيل الحربية للدول المشاركة في تحالف واشنطن البحري ضد "أنصار الله"
إنفوجراف | الأساطيل الحربية للدول المشاركة في تحالف واشنطن البحري ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© Sputnik
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أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، اليوم الثلاثاء، إبلاغها بوقوع حادثة قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر، الذي يشهد هجمات تنفذها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، إسنادًا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر موقعها، إنها "تلقت تقريرًا بوقوع حادثة على بعد 63 ميلًا بحريًا جنوب غربي الحديدة، اليمن".
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
الجيش الأمريكي يعلن تدمير أسلحة مختلفة لـ"أنصار الله"
10 أغسطس, 05:37 GMT
وأضافت أن "السلطات تحقق في الأمر"، ناصحةً السفن بـ "المرور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب".
وتأتي الحادثة بعد أيام من إعلان زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها قواته في البحر الأحمر، والبحر العربي، وخليج عدن، والمحيط الهندي، والبحر الأبيض المتوسط، إلى 177 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" مهاجمة سفينة تجارية "كونتشيب أونو" في البحر الأحمر، واستهداف مدمرتين أمريكيتين "كول" و"لابون" في خليج عدن بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"أمس, 21:17 GMT
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