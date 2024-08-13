https://sarabic.ae/20240813/هيئة-بحرية-بريطانية-تعلن-عن-حادثة-قبالة-سواحل-اليمن-1091667778.html
هيئة بحرية بريطانية تعلن عن حادثة قبالة سواحل اليمن
هيئة بحرية بريطانية تعلن عن حادثة قبالة سواحل اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، اليوم الثلاثاء، إبلاغها بوقوع حادثة قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر، الذي يشهد هجمات تنفذها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T00:22+0000
2024-08-13T00:22+0000
2024-08-13T00:22+0000
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
بريطانيا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084307167_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_415787102d37115c7dc688c33fd12cc3.png
القاهرة - سبوتنيك. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر موقعها، إنها "تلقت تقريرًا بوقوع حادثة على بعد 63 ميلًا بحريًا جنوب غربي الحديدة، اليمن".وأضافت أن "السلطات تحقق في الأمر"، ناصحةً السفن بـ "المرور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب".وتأتي الحادثة بعد أيام من إعلان زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها قواته في البحر الأحمر، والبحر العربي، وخليج عدن، والمحيط الهندي، والبحر الأبيض المتوسط، إلى 177 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" مهاجمة سفينة تجارية "كونتشيب أونو" في البحر الأحمر، واستهداف مدمرتين أمريكيتين "كول" و"لابون" في خليج عدن بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
https://sarabic.ae/20240810/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-أسلحة-مختلفة--لـأنصار-الله-1091589744.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084307167_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_af738282dd8a80f3bea1da85ebb7404b.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, بريطانيا, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, بريطانيا, العالم العربي
هيئة بحرية بريطانية تعلن عن حادثة قبالة سواحل اليمن
أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، اليوم الثلاثاء، إبلاغها بوقوع حادثة قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر، الذي يشهد هجمات تنفذها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، إسنادًا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر موقعها، إنها "تلقت تقريرًا بوقوع حادثة على بعد 63 ميلًا بحريًا جنوب غربي الحديدة، اليمن".
وأضافت أن "السلطات تحقق في الأمر"، ناصحةً السفن بـ "المرور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب".
وتأتي الحادثة بعد أيام من إعلان زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها قواته في البحر الأحمر، والبحر العربي، وخليج عدن، والمحيط الهندي، والبحر الأبيض المتوسط، إلى 177 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" مهاجمة سفينة تجارية "كونتشيب أونو"
في البحر الأحمر، واستهداف مدمرتين أمريكيتين "كول" و"لابون" في خليج عدن بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.