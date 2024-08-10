https://sarabic.ae/20240810/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-أسلحة-مختلفة--لـأنصار-الله-1091589744.html

الجيش الأمريكي يعلن تدمير أسلحة مختلفة لـ"أنصار الله"

الجيش الأمريكي يعلن تدمير أسلحة مختلفة لـ"أنصار الله"

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، أمس الجمعة، أن الجيش الأمريكي دمر منصة إطلاق صواريخ وقارب مسيّر وطائرتين مسيّرتين تابعين لجماعة "أنصار الله"... 10.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-10T05:37+0000

2024-08-10T05:37+0000

2024-08-10T05:37+0000

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وقالت القيادة على منصة "إكس": "على مدار الـ 24 الساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية، في تدمير منصة إطلاق صواريخ حوثية مدعومة من إيران وسفينة واحدة غير مأهولة في المناطق، التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوات القيادة المركزية بتدمير مركبتين جويتين حوثيتين دون طيار فوق البحر الأحمر".وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، قبل أن توسّع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.الجيش الأمريكي يعلن تدمير 5 مسيرات لـ"أنصار الله" فوق اليمن والبحر الأحمروسبق أن أعلنت جماعة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن، والتي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، دعمها لفلسطين وعزمها على مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من هذه السفن.الجيش الأمريكي يعلن تدمير منصة إطلاق طائرات مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" في اليمنوفي الوقت نفسه، ذكرت الجماعة أنها "لا تتدخل في حرية الملاحة في المنطقة ولا في سفن الدول الأخرى".

https://sarabic.ae/20240727/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-6-طائرات-مسيرة-في-مناطق-سيطرة-أنصار-الله-باليمن-1091162758.html

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