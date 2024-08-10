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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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مساحة حرة
ماذا يعني مقترح إسرائيل بخضوع الضفة لإدارة ذاتية فلسطينية
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كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
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الجيش الأمريكي يعلن تدمير أسلحة مختلفة لـ"أنصار الله"
الجيش الأمريكي يعلن تدمير أسلحة مختلفة لـ"أنصار الله"
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، أمس الجمعة، أن الجيش الأمريكي دمر منصة إطلاق صواريخ وقارب مسيّر وطائرتين مسيّرتين تابعين لجماعة "أنصار الله"... 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T05:37+0000
2024-08-10T05:37+0000
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وقالت القيادة على منصة "إكس": "على مدار الـ 24 الساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية، في تدمير منصة إطلاق صواريخ حوثية مدعومة من إيران وسفينة واحدة غير مأهولة في المناطق، التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوات القيادة المركزية بتدمير مركبتين جويتين حوثيتين دون طيار فوق البحر الأحمر".وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، قبل أن توسّع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.الجيش الأمريكي يعلن تدمير 5 مسيرات لـ"أنصار الله" فوق اليمن والبحر الأحمروسبق أن أعلنت جماعة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن، والتي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، دعمها لفلسطين وعزمها على مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من هذه السفن.الجيش الأمريكي يعلن تدمير منصة إطلاق طائرات مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" في اليمنوفي الوقت نفسه، ذكرت الجماعة أنها "لا تتدخل في حرية الملاحة في المنطقة ولا في سفن الدول الأخرى".
https://sarabic.ae/20240727/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-6-طائرات-مسيرة-في-مناطق-سيطرة-أنصار-الله-باليمن-1091162758.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي

الجيش الأمريكي يعلن تدمير أسلحة مختلفة لـ"أنصار الله"

05:37 GMT 10.08.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Wattالبحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد "أنصار الله"
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، أمس الجمعة، أن الجيش الأمريكي دمر منصة إطلاق صواريخ وقارب مسيّر وطائرتين مسيّرتين تابعين لجماعة "أنصار الله" اليمنية.
وقالت القيادة على منصة "إكس": "على مدار الـ 24 الساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية، في تدمير منصة إطلاق صواريخ حوثية مدعومة من إيران وسفينة واحدة غير مأهولة في المناطق، التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوات القيادة المركزية بتدمير مركبتين جويتين حوثيتين دون طيار فوق البحر الأحمر".

وأشارت إلى أن "الجيش الأمريكي يعتبر هذه الأسلحة تهديدًا واضحًا ووشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف، وكذلك السفن التجارية في المنطقة"، كما تزعم القيادة أن "السلوك المتهور والخطير لحركة "أنصار الله" يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين".

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، قبل أن توسّع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 5 مسيرات لـ"أنصار الله" فوق اليمن والبحر الأحمر
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الجيش الأمريكي يعلن تدمير 6 طائرات مسيرة داخل مناطق سيطرة "أنصار الله" في اليمن
27 يوليو, 01:57 GMT
وسبق أن أعلنت جماعة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن، والتي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، دعمها لفلسطين وعزمها على مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من هذه السفن.
الجيش الأمريكي يعلن تدمير منصة إطلاق طائرات مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" في اليمن
وفي الوقت نفسه، ذكرت الجماعة أنها "لا تتدخل في حرية الملاحة في المنطقة ولا في سفن الدول الأخرى".
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