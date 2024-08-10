الجيش الأمريكي يعلن تدمير أسلحة مختلفة لـ"أنصار الله"
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Wattالبحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد "أنصار الله"
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، أمس الجمعة، أن الجيش الأمريكي دمر منصة إطلاق صواريخ وقارب مسيّر وطائرتين مسيّرتين تابعين لجماعة "أنصار الله" اليمنية.
وقالت القيادة على منصة "إكس": "على مدار الـ 24 الساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية، في تدمير منصة إطلاق صواريخ حوثية مدعومة من إيران وسفينة واحدة غير مأهولة في المناطق، التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوات القيادة المركزية بتدمير مركبتين جويتين حوثيتين دون طيار فوق البحر الأحمر".
وأشارت إلى أن "الجيش الأمريكي يعتبر هذه الأسلحة تهديدًا واضحًا ووشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف، وكذلك السفن التجارية في المنطقة"، كما تزعم القيادة أن "السلوك المتهور والخطير لحركة "أنصار الله" يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين".
August 9 U.S. Central Command Update— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 10, 2024
In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed one Iranian-backed Houthi missile launcher and one uncrewed surface vessel in Houthi-controlled areas of Yemen.
Additionally, USCENTCOM forces successfully… pic.twitter.com/gZ2gQlqumr
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، قبل أن توسّع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.
وسبق أن أعلنت جماعة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن، والتي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، دعمها لفلسطين وعزمها على مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من هذه السفن.
وفي الوقت نفسه، ذكرت الجماعة أنها "لا تتدخل في حرية الملاحة في المنطقة ولا في سفن الدول الأخرى".