https://sarabic.ae/20240813/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-نتابع-كل-ما-يجري-في-بيروت-وطهران-وسنزيل-أي-تهديد-1091703420.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: نتابع كل ما يجري في بيروت وطهران وسنزيل أي تهديد

وزير الدفاع الإسرائيلي: نتابع كل ما يجري في بيروت وطهران وسنزيل أي تهديد

سبوتنيك عربي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تتابع عن كثب أعداءها، وذلك وسط ترقبها هجوما من إيران و"حزب الله" اللبناني. 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T16:55+0000

2024-08-13T16:55+0000

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وأضاف غالانت، خلال زيارة لقاعدة استخباراتية تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في شمال إسرائيل: "أنا على دراية بالتوترات والعبء الكبير الملقى على عاتق مواطني إسرائيل، ونحن نتابع ما يحدث، في بيروت وفي طهران، وفي أماكن أخرى".وأضاف، وفقا لتصريحات أدلى بها مكتبه: "نحن منخرطون في إزالة التهديدات وإعداد جميع الاحتمالات، حتى نتمكن من الهجوم أينما قررنا"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.وكانت حركة "حماس" قد أعلنت، في 31 يوليو/ تموز الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، غداة حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

https://sarabic.ae/20240812/حماس-اعترافات-غالانت-تؤكد-أن-نتنياهو-يكذب-على-العالم-وعلى-ذوي-الأسرى-1091661410.html

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