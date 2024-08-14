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عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240814/إعلان-حالة-الطوارئ-الإقليمية-في-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-1091714211.html
إعلان حالة الطوارئ الإقليمية في مقاطعة بيلغورود الروسية
إعلان حالة الطوارئ الإقليمية في مقاطعة بيلغورود الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأربعاء، عن إعلان حالة الطوارئ الإقليمية في المقاطعة، نظرًا لتصاعد الوضع الأمني نتيجة القصف... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T03:31+0000
2024-08-14T03:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال غلادكوف في منشور عبر تطبيق "تليغرام": "لا يزال الوضع في منطقة بيلغورود صعبًا ومتوترًا للغاية. القصف اليومي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية أدى إلى تدمير المنازل وسقوط جرحى وقتلى من المدنيين. لذلك، فإننا نتخذ قرارًا مناسبًا اعتبارًا من اليوم بشأن كامل أراضي مقاطعة بيلغورود وذلك لحماية السكان بشكل إضافي، من خلال إعلان حالة الطوارئ على المستوى الإقليمي".وأضاف أن هذا الإعلان سيتبعه نداء إلى اللجنة الحكومية لطلب إعلان حالة الطوارئ على المستوى الفيدرالي.وتتعرض المناطق الحدودية الروسية، بما في ذلك مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، لهجمات شبه يومية بالطائرات المسيرة والصواريخ من القوات الأوكرانية، التي تتبع أساليب إرهابية تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.تأتي هذه الهجمات في محاولة من كييف لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في يونيو من العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا وحماية المدنيين في إقليم دونباس.
https://sarabic.ae/20240809/روسيا-تعلن-تطبيق-نظام-مكافحة-الإرهاب-بمقاطعتي-بيلغورود-وكورسك-1091587660.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

إعلان حالة الطوارئ الإقليمية في مقاطعة بيلغورود الروسية

03:31 GMT 14.08.2024 (تم التحديث: 03:32 GMT 14.08.2024)
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© Sputnik . Anton Vergun
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تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأربعاء، عن إعلان حالة الطوارئ الإقليمية في المقاطعة، نظرًا لتصاعد الوضع الأمني نتيجة القصف اليومي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال غلادكوف في منشور عبر تطبيق "تليغرام": "لا يزال الوضع في منطقة بيلغورود صعبًا ومتوترًا للغاية. القصف اليومي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية أدى إلى تدمير المنازل وسقوط جرحى وقتلى من المدنيين. لذلك، فإننا نتخذ قرارًا مناسبًا اعتبارًا من اليوم بشأن كامل أراضي مقاطعة بيلغورود وذلك لحماية السكان بشكل إضافي، من خلال إعلان حالة الطوارئ على المستوى الإقليمي".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تعلن تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب بمقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك
9 أغسطس, 22:24 GMT
وأضاف أن هذا الإعلان سيتبعه نداء إلى اللجنة الحكومية لطلب إعلان حالة الطوارئ على المستوى الفيدرالي.
وتتعرض المناطق الحدودية الروسية، بما في ذلك مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، لهجمات شبه يومية بالطائرات المسيرة والصواريخ من القوات الأوكرانية، التي تتبع أساليب إرهابية تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.
تأتي هذه الهجمات في محاولة من كييف لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في يونيو من العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا وحماية المدنيين في إقليم دونباس.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"أمس, 21:11 GMT
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