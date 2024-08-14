https://sarabic.ae/20240814/الجزائر-تعتقل-21-فردا-خططوا-لتنفيذ-عمليات-إرهابية-أثناء-انتخابات-الرئاسة-المقبلة-1091743920.html
الجزائر تعتقل 21 فردا خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية أثناء انتخابات الرئاسة المقبلة
الجزائر تعتقل 21 فردا خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية أثناء انتخابات الرئاسة المقبلة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، العثور على كمية من الأسلحة النارية والذخيرة، كانت ستستخدم في أعمال إرهابية، لافتة إلى اعتقال 21 شخصا مشتبه بهم في... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت الدفاع الجزائرية في بيان، إن الأجهزة الأمنية تمكنت يوم 4 أغسطس/آب 2024 بميناء بجاية من توقيف شخصا يدعى زايدي موسى رفقة زوجته، قادما من ميناء مرسيليا بفرنسا.وأضافت أنه عثر معه على كمية من الأسلحة النارية والذخيرة ومبلغ مالي من العملة الصعبة وأغراض أخرى كانت مخبأة بإحكام بمركبته قصد إدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية.وأوضحت أنه بعد مباشرة التحقيقات، اعترف هذا الشخص بتورطه وانتمائه للتنظيم الإرهابي "ماك".ووفقا له، فإن كمية السلاح التي عثر عليها بحوزته تم شراؤها والتخطيط لعملية تهريبها إلى الجزائر من طرف شبكة هذا التنظيم الإرهابي الناشطة في فرنسا.ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الجزائر، في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، أي قبل 3 أشهر من الموعد، الذي كان محدداً لها نهاية العام الحالي.
https://sarabic.ae/20240725/قبول-أوراق-3-مرشحين-من-إجمالي-16-لخوض-انتخابات-الرئاسة-في-الجزائر-1091130619.html
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الجزائر, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, العالم العربي, الأخبار
الجزائر تعتقل 21 فردا خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية أثناء انتخابات الرئاسة المقبلة
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، العثور على كمية من الأسلحة النارية والذخيرة، كانت ستستخدم في أعمال إرهابية، لافتة إلى اعتقال 21 شخصا مشتبه بهم في التخطيط والتنفيذ لعملية مرتبطة بتنظيم إرهابي.
وقالت الدفاع الجزائرية في بيان، إن الأجهزة الأمنية تمكنت يوم 4 أغسطس/آب 2024 بميناء بجاية من توقيف شخصا يدعى زايدي موسى رفقة زوجته، قادما من ميناء مرسيليا بفرنسا.
وأضافت أنه عثر معه على كمية من الأسلحة النارية والذخيرة ومبلغ مالي من العملة الصعبة وأغراض أخرى كانت مخبأة بإحكام بمركبته قصد إدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية.
وأوضحت أنه بعد مباشرة التحقيقات، اعترف هذا الشخص بتورطه وانتمائه للتنظيم الإرهابي "ماك".
ووفقا له، فإن كمية السلاح التي عثر عليها بحوزته تم شراؤها والتخطيط لعملية تهريبها إلى الجزائر من طرف شبكة هذا التنظيم الإرهابي الناشطة في فرنسا.
وأوضح أنه كان سيتم توزيعها على بعض عناصر الخلايا النائمة التابعة لهذا التنظيم بغرض استغلالها في عمليات إرهابية محتملة وفق مشروع مدبر مسبقا وبتواطؤ مع مخابرات أجنبية معادية للجزائر، بهدف زرع الفوضى وزعزعة الأمن لعرقلة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة
في الجزائر، في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، أي قبل 3 أشهر من الموعد، الذي كان محدداً لها نهاية العام الحالي.