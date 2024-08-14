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الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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كواليس السينما
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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خبير: الانزلاق نحو الصدام المباشر بين القوى الغربية وإيران سيؤدي إلى حرب قد تكون عالمية
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ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
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هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
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عرب بوينت بودكاست
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الجيش النيجري: مقتل 15 مدنيا في هجمات "إرهابية" غرب النيجر
الجيش النيجري: مقتل 15 مدنيا في هجمات "إرهابية" غرب النيجر
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش النيجري، مساء الأربعاء، أن 15 مدنياً قُتلوا وأصيب آخرون بجروح في سلسلة من الهجمات "الإرهابية" التي استهدفت قرى في غرب النيجر بالقرب من الحدود مع... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T23:06+0000
2024-08-14T23:06+0000
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وذكر الجيش في بيان أن "عناصر إرهابية ارتكبت عدة أعمال عنف شنيعة ضد مدنيين عزّل في منطقة ميهانا، ما أسفر عن حصيلة ثقيلة ومأساوية".وأشار الجيش النيجري إلى سقوط 14 ضحية في تاريخ لم يُحدد، بالإضافة إلى مقتل مدني آخر على الأقل يوم الثلاثاء في نفس المنطقة.ويشهد إقليم تيلابيري، الواقع في "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، منذ سنوات هجمات دامية تشنها جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).وتبقى هذه المنطقة غير مستقرة رغم الجهود الكثيفة لإرساء الأمن فيها. ومن المقرر أن تنتشر كتيبة من 1200 جندي من الجيش التشادي في منطقة المثلث الحدودي في إطار "مجموعة دول الساحل الخمس" التي تضم خمس دول هي موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد والتي تسعى للتعاون في مكافحة المتشددين منذ 2015.
https://sarabic.ae/20240626/مقتل-20-جنديا-ومدني-في-هجوم-إرهابي-في-منطقة-تاسيا-جنوبي-النيجر-1090181393.html
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الجيش النيجري: مقتل 15 مدنيا في هجمات "إرهابية" غرب النيجر

23:06 GMT 14.08.2024
© AP Photo / Ludivine Laniepceمقتل تلاثة أشخاص برصاص مسلحين في بوركينا فاسو
مقتل تلاثة أشخاص برصاص مسلحين في بوركينا فاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Ludivine Laniepce
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أعلن الجيش النيجري، مساء الأربعاء، أن 15 مدنياً قُتلوا وأصيب آخرون بجروح في سلسلة من الهجمات "الإرهابية" التي استهدفت قرى في غرب النيجر بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وذكر الجيش في بيان أن "عناصر إرهابية ارتكبت عدة أعمال عنف شنيعة ضد مدنيين عزّل في منطقة ميهانا، ما أسفر عن حصيلة ثقيلة ومأساوية".
الجيش النيجيري في شمال النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
مقتل 20 جنديا ومدنيا في هجوم إرهابي في منطقة تاسيا جنوبي النيجر
26 يونيو, 00:04 GMT
وأشار الجيش النيجري إلى سقوط 14 ضحية في تاريخ لم يُحدد، بالإضافة إلى مقتل مدني آخر على الأقل يوم الثلاثاء في نفس المنطقة.
ويشهد إقليم تيلابيري، الواقع في "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، منذ سنوات هجمات دامية تشنها جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).
وتبقى هذه المنطقة غير مستقرة رغم الجهود الكثيفة لإرساء الأمن فيها. ومن المقرر أن تنتشر كتيبة من 1200 جندي من الجيش التشادي في منطقة المثلث الحدودي في إطار "مجموعة دول الساحل الخمس" التي تضم خمس دول هي موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد والتي تسعى للتعاون في مكافحة المتشددين منذ 2015.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "محادثات الدوحة" غدا الخميس و"حماس" لن تحضر21:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "محادثات الدوحة" غدا الخميس و"حماس" لن تحضر13:46 GMT
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