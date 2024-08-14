https://sarabic.ae/20240814/الجيش-النيجري-مقتل-15-مدنيا-في-هجمات-إرهابية-غرب-النيجر-1091753073.html
الجيش النيجري: مقتل 15 مدنيا في هجمات "إرهابية" غرب النيجر
الجيش النيجري: مقتل 15 مدنيا في هجمات "إرهابية" غرب النيجر
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش النيجري، مساء الأربعاء، أن 15 مدنياً قُتلوا وأصيب آخرون بجروح في سلسلة من الهجمات "الإرهابية" التي استهدفت قرى في غرب النيجر بالقرب من الحدود مع... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T23:06+0000
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وذكر الجيش في بيان أن "عناصر إرهابية ارتكبت عدة أعمال عنف شنيعة ضد مدنيين عزّل في منطقة ميهانا، ما أسفر عن حصيلة ثقيلة ومأساوية".وأشار الجيش النيجري إلى سقوط 14 ضحية في تاريخ لم يُحدد، بالإضافة إلى مقتل مدني آخر على الأقل يوم الثلاثاء في نفس المنطقة.ويشهد إقليم تيلابيري، الواقع في "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، منذ سنوات هجمات دامية تشنها جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).وتبقى هذه المنطقة غير مستقرة رغم الجهود الكثيفة لإرساء الأمن فيها. ومن المقرر أن تنتشر كتيبة من 1200 جندي من الجيش التشادي في منطقة المثلث الحدودي في إطار "مجموعة دول الساحل الخمس" التي تضم خمس دول هي موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد والتي تسعى للتعاون في مكافحة المتشددين منذ 2015.
https://sarabic.ae/20240626/مقتل-20-جنديا-ومدني-في-هجوم-إرهابي-في-منطقة-تاسيا-جنوبي-النيجر-1090181393.html
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النيجر, أخبار النيجر, بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن
النيجر, أخبار النيجر, بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن
الجيش النيجري: مقتل 15 مدنيا في هجمات "إرهابية" غرب النيجر
أعلن الجيش النيجري، مساء الأربعاء، أن 15 مدنياً قُتلوا وأصيب آخرون بجروح في سلسلة من الهجمات "الإرهابية" التي استهدفت قرى في غرب النيجر بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وذكر الجيش في بيان أن "عناصر إرهابية ارتكبت عدة أعمال عنف شنيعة ضد مدنيين عزّل في منطقة ميهانا، ما أسفر عن حصيلة ثقيلة ومأساوية".
وأشار الجيش النيجري إلى سقوط 14 ضحية في تاريخ لم يُحدد، بالإضافة إلى مقتل مدني آخر على الأقل
يوم الثلاثاء في نفس المنطقة.
ويشهد إقليم تيلابيري، الواقع في "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي
، منذ سنوات هجمات دامية تشنها جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).
وتبقى هذه المنطقة غير مستقرة رغم الجهود الكثيفة لإرساء الأمن فيها. ومن المقرر أن تنتشر كتيبة من 1200 جندي من الجيش التشادي في منطقة المثلث الحدودي في إطار "مجموعة دول الساحل الخمس" التي تضم خمس دول هي موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد والتي تسعى للتعاون في مكافحة المتشددين منذ 2015.