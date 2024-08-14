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الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضًا إلى تسريع الشيخوخة
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
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https://sarabic.ae/20240814/الصين-تحرك-قوة-بحرية-ضاربة-في-مهمة-بعيدة-المدى--1091717237.html
الصين تحرك قوة بحرية ضاربة في مهمة بعيدة المدى
الصين تحرك قوة بحرية ضاربة في مهمة بعيدة المدى
سبوتنيك عربي
تمتلك الصين ثاني أضخم أسطول حربي في العالم يضم 730 وحدة بحرية متنوعة تشمل اثنين من حاملات الطائرات الموجودة في الخدمة، بينما توجد حاملة طائرات أخرى في مرحلة... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T07:41+0000
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وبدأت هذا العام حاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" مرحلة التجارب البحرية، وقبل أيام بدأت ثاني عملية إبحار بعيد المدى خلال هذا العام لاستكمال تجاربها البحرية في أعالي البحار، حسبما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، التي أشارت إلى أن السفينة العملاقة يرافقها مجموعة بحرية ضاربة خلال تلك المهمة.فبعد أقل من شهر من التدريبات الأولى، انطلقت "شاندونغ" في مهمة جديدة لاختبار قدراتها القتالية في غرب المحيط الهادئ، حيث يرافقها وحدات بحرية تشمل: وخلال تلك المهمة تختبر "شاندونغ" عمليات إقلاع وهبوط الطائرات المقاتلة والمروحيات، التي تحملها، إضافة إلى تدريبات مختلفة من المقرر أن تساهم في تعزيز القدرات القتالية للسفينة العملاقة والتشكيل البحري المرافق لها.المواصفات الفنية لـ"شاندونغ"الجناح الجويالتسليحوتسعى الصين لتوسيع نفوذها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بصورة خاصة وعلى المستوى العالمي بصورة عامة، ويعتمد ذلك على توسعها في بناء أسطول حربي يضم يضم وحدات بحرية مختلفة إضافة إلى امتلاكها حاملات طائرات يمكنها تنفيذ مهامها بكفاءة في أعالي البحار، ويشمل ذلك 4 حاملات طائرات هي "لياونينغ"، و"فوجيان"، الموجودتان في الخدمة، و"شاندونغ"، في مرحلة التجارب البحرية، إضافة إلى "تايب - 004"، التي يتم تطويرها حاليا.
https://sarabic.ae/20230403/الصين-تعزز-أسطولها-بطائرة-تقلق-أمريكا-صور-وفيديو-1075463991.html
https://sarabic.ae/20240704/لتدمير-حاملات-الطائرات-تزويد-قاذفة-استراتيجية-صينية-بـ4-صواريخ-باليستية-1090462814.html
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رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين تحرك قوة بحرية ضاربة في مهمة بعيدة المدى

07:41 GMT 14.08.2024
حاملة طائرات صينية
حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
تابعنا عبر
تمتلك الصين ثاني أضخم أسطول حربي في العالم يضم 730 وحدة بحرية متنوعة تشمل اثنين من حاملات الطائرات الموجودة في الخدمة، بينما توجد حاملة طائرات أخرى في مرحلة التجارب البحرية ورابعة يتم تطويرها.
وبدأت هذا العام حاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" مرحلة التجارب البحرية، وقبل أيام بدأت ثاني عملية إبحار بعيد المدى خلال هذا العام لاستكمال تجاربها البحرية في أعالي البحار، حسبما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، التي أشارت إلى أن السفينة العملاقة يرافقها مجموعة بحرية ضاربة خلال تلك المهمة.
طائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية جي - 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
الصين تعزز أسطولها بطائرة "تقلق أمريكا"... صور وفيديو
3 أبريل 2023, 09:42 GMT
فبعد أقل من شهر من التدريبات الأولى، انطلقت "شاندونغ" في مهمة جديدة لاختبار قدراتها القتالية في غرب المحيط الهادئ، حيث يرافقها وحدات بحرية تشمل:
المدمرة الصاروخية "تايب - 055".
المدمرة الصاروخية "تايب - 052 دي".
طراد الصواريخ "تايب - 054 إيه".
وخلال تلك المهمة تختبر "شاندونغ" عمليات إقلاع وهبوط الطائرات المقاتلة والمروحيات، التي تحملها، إضافة إلى تدريبات مختلفة من المقرر أن تساهم في تعزيز القدرات القتالية للسفينة العملاقة والتشكيل البحري المرافق لها.
قاذفة قنابل صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
لتدمير حاملات الطائرات.. تزويد قاذفة استراتيجية صينية بـ4 صواريخ باليستية
4 يوليو, 14:34 GMT

المواصفات الفنية لـ"شاندونغ"

الطراز: "تايب - 002"
الطول: 304.5 متر
العارضة: 75 مترا
الإزاحة (وزن السفينة): 66 ألف طن
نظام الدفع: الديزل
السرعة: 31 عقدة (57.4 كلم/ س)

الجناح الجوي

32 مقاتلة "جيه - 15"
12 مروحية متنوعة
الطاقم: 2000 فرد
طاقم الجناح الجوي: 500 فرد

التسليح

منصة صواريخ بـ54 خلية إطلاق
صواريخ "سطح - جو"
صواريخ مضادة للغواصات
نظام الاشتباك القريب للدفاع الجوي
وتسعى الصين لتوسيع نفوذها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بصورة خاصة وعلى المستوى العالمي بصورة عامة، ويعتمد ذلك على توسعها في بناء أسطول حربي يضم يضم وحدات بحرية مختلفة إضافة إلى امتلاكها حاملات طائرات يمكنها تنفيذ مهامها بكفاءة في أعالي البحار، ويشمل ذلك 4 حاملات طائرات هي "لياونينغ"، و"فوجيان"، الموجودتان في الخدمة، و"شاندونغ"، في مرحلة التجارب البحرية، إضافة إلى "تايب - 004"، التي يتم تطويرها حاليا.
© Sputnikلياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
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Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في مدينة طوباس بالضفة الغربية05:01 GMT
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