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روسيا: الولايات المتحدة تأخذ مجلس الأمن الدولي رهينة وتعرقل وقف إطلاق النار في غزة
روسيا: الولايات المتحدة تأخذ مجلس الأمن الدولي رهينة وتعرقل وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، دميتري بوليانسكي أن الولايات المتحدة، التي تمنع "أي تحرك" لصالح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أخذت... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T06:27+0000
2024-08-14T06:34+0000
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وقال بوليانسكي خلال اجتماع مجلس الأمن: "بسبب تملق زملائنا الأمريكيين لإسرائيل، فشل المجلس حتى الآن، للأسف، في تطوير استجابة متماسكة للأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط". وفي الوقت نفسه، انتقد القرار الذي سبق أن اعتمده مجلس الأمن بوقف إطلاق النار على مراحل في القطاع، مشيراً إلى أنه "لم تتحقق أي من هذه المراحل"، والآن تبدو جميعها "سريالية تماماً". وتابع بوليانسكي: "ولسوء الحظ، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هذه السريالية".وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في منتصف يونيو/حزيران قرارًا أمريكيًا يتضمن خطة مرحلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي حددها الرئيس جو بايدن في وقت سابق. وصوتت 14 دولة لصالحه. وامتنعت روسيا عن التصويت. ويكرر القرار إلى حد كبير اقتراح إسرائيل بوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل في غزة والذي قدمه بايدن للجمهور. وتدعو الوثيقة حماس إلى قبول المبادرة التي "قبلتها إسرائيل بالفعل".
https://sarabic.ae/20240813/نائب-المندوب-الروسي-لدى-الأمم-المتحدة-يجب-أن-يتخذ-مجلس-الأمن-تدابير-لتهدئة-الصراع-في-غزة-والمنطقة-1091711799.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, قطاع غزة, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, قطاع غزة, إسرائيل

روسيا: الولايات المتحدة تأخذ مجلس الأمن الدولي رهينة وتعرقل وقف إطلاق النار في غزة

06:27 GMT 14.08.2024 (تم التحديث: 06:34 GMT 14.08.2024)
© AP Photo / Jehad Alshrafiفلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح، قطاع غزة، يوم الاثنين 27 مايو 2024
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح، قطاع غزة، يوم الاثنين 27 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، دميتري بوليانسكي أن الولايات المتحدة، التي تمنع "أي تحرك" لصالح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أخذت مجلس الأمن الدولي رهينة.
وقال بوليانسكي خلال اجتماع مجلس الأمن: "بسبب تملق زملائنا الأمريكيين لإسرائيل، فشل المجلس حتى الآن، للأسف، في تطوير استجابة متماسكة للأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط".

وأضاف: "في الواقع فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشبه بشكل متزايد مراقباً سلبياً وعاجزاً لا يستطيع سوى ملاحظة التدهور المتزايد للوضع والإعراب عن قلقه بشأنه بشكل طقوسي. بل أكثر من ذلك، فإن أعضاء مجلس الأمن الـ14، في الواقع، أصبحوا رهائن لدى الولايات المتحدة التي تعرقل أي إجراء لصالح وقف فوري لإطلاق النار".

وفي الوقت نفسه، انتقد القرار الذي سبق أن اعتمده مجلس الأمن بوقف إطلاق النار على مراحل في القطاع، مشيراً إلى أنه "لم تتحقق أي من هذه المراحل"، والآن تبدو جميعها "سريالية تماماً".
وتابع بوليانسكي: "ولسوء الحظ، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هذه السريالية".
النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: يجب أن يتخذ مجلس الأمن تدابير لتهدئة الصراع في غزة والمنطقة
أمس, 22:47 GMT
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في منتصف يونيو/حزيران قرارًا أمريكيًا يتضمن خطة مرحلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي حددها الرئيس جو بايدن في وقت سابق.
وصوتت 14 دولة لصالحه. وامتنعت روسيا عن التصويت. ويكرر القرار إلى حد كبير اقتراح إسرائيل بوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل في غزة والذي قدمه بايدن للجمهور. وتدعو الوثيقة حماس إلى قبول المبادرة التي "قبلتها إسرائيل بالفعل".
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