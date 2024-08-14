https://sarabic.ae/20240814/روسيا-الولايات-المتحدة-أخذت-مجلس-الأمن-الدولي-رهينة-وتعرقل-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1091715863.html

روسيا: الولايات المتحدة تأخذ مجلس الأمن الدولي رهينة وتعرقل وقف إطلاق النار في غزة

روسيا: الولايات المتحدة تأخذ مجلس الأمن الدولي رهينة وتعرقل وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، دميتري بوليانسكي أن الولايات المتحدة، التي تمنع "أي تحرك" لصالح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أخذت... 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T06:27+0000

2024-08-14T06:27+0000

2024-08-14T06:34+0000

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وقال بوليانسكي خلال اجتماع مجلس الأمن: "بسبب تملق زملائنا الأمريكيين لإسرائيل، فشل المجلس حتى الآن، للأسف، في تطوير استجابة متماسكة للأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط". وفي الوقت نفسه، انتقد القرار الذي سبق أن اعتمده مجلس الأمن بوقف إطلاق النار على مراحل في القطاع، مشيراً إلى أنه "لم تتحقق أي من هذه المراحل"، والآن تبدو جميعها "سريالية تماماً". وتابع بوليانسكي: "ولسوء الحظ، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هذه السريالية".وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في منتصف يونيو/حزيران قرارًا أمريكيًا يتضمن خطة مرحلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي حددها الرئيس جو بايدن في وقت سابق. وصوتت 14 دولة لصالحه. وامتنعت روسيا عن التصويت. ويكرر القرار إلى حد كبير اقتراح إسرائيل بوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل في غزة والذي قدمه بايدن للجمهور. وتدعو الوثيقة حماس إلى قبول المبادرة التي "قبلتها إسرائيل بالفعل".

https://sarabic.ae/20240813/نائب-المندوب-الروسي-لدى-الأمم-المتحدة-يجب-أن-يتخذ-مجلس-الأمن-تدابير-لتهدئة-الصراع-في-غزة-والمنطقة-1091711799.html

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