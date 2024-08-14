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https://sarabic.ae/20240814/فتح-تحقيق-في-شكوى-إيمان-خليف-من-التحرش-الإلكتروني-1091733923.html
فتح تحقيق في شكوى إيمان خليف من "التحرش الإلكتروني"
فتح تحقيق في شكوى إيمان خليف من "التحرش الإلكتروني"
سبوتنيك عربي
أكد مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الأربعاء، أنه تم فتح تحقيق في شكوى قدمتها الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بتهمة التحرش الإلكتروني، وفقا لوسائل إعلام فرنسية 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T12:36+0000
2024-08-14T12:36+0000
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وتقدمت خليف بشكوى لدى مركز مكافحة الكراهية الإلكتروني التابع لمكتب المدعي العام في باريس وفقاً لما أعلنه محاميها نبيل بودي، يوم السبت.وقال نبيل بودي، محامي الملاكمة الجزائرية، في بيان يوم السبت الماضي،: "بعد فوز إيمان خليف للملاكمة بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، قررت الدخول في معركة جديدة: معركة العدالة والكرامة والشرف".وتابع: "سيحدد التحقيق الجنائي من الذي بدأ هذه الحملة الكارهة للنساء والعنصرية والجنسية، لكن سيتعين عليه أيضا التركيز على أولئك الذين غذوا هذا الإعدام الرقمي من دون محاكمة".وكانت خليف، الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية بوزن 66 كجم في باريس، ضحية الجدل حول هويتها الجنسية.وكانت الملاكمة الجزائرية ضحية لحملة من الكراهية العنصرية والتضليل على وسائل التواصل الاجتماعي، وقدمته على أنه "رجل يحارب النساء".
https://sarabic.ae/20240806/وزير-الرياضة-الجزائري-يتوعد-بالرد-بقوة-على-المستهزئين-بالملاكمة-إيمان-خليف-1091468076.html
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رياضة, العالم, العالم العربي, الجزائر
رياضة, العالم, العالم العربي, الجزائر

فتح تحقيق في شكوى إيمان خليف من "التحرش الإلكتروني"

12:36 GMT 14.08.2024
© Photo / منصة "إكس"/ @ShaykhSulaimanصورة متداولة يقال إنها الملاكمة الجزائرية إيمان خليف في طفولتها
صورة متداولة يقال إنها الملاكمة الجزائرية إيمان خليف في طفولتها - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© Photo / منصة "إكس"/ @ShaykhSulaiman
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أكد مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الأربعاء، أنه تم فتح تحقيق في شكوى قدمتها الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بتهمة التحرش الإلكتروني، وفقا لوسائل إعلام فرنسية
وتقدمت خليف بشكوى لدى مركز مكافحة الكراهية الإلكتروني التابع لمكتب المدعي العام في باريس وفقاً لما أعلنه محاميها نبيل بودي، يوم السبت.
وقال نبيل بودي، محامي الملاكمة الجزائرية، في بيان يوم السبت الماضي،: "بعد فوز إيمان خليف للملاكمة بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، قررت الدخول في معركة جديدة: معركة العدالة والكرامة والشرف".

وأشار إلى أنها "تقدّمت بشكوى بشأن أعمال التحرش الإلكتروني الجسيمة إلى مركز مكافحة الكراهية الإلكتروني التابع لمكتب المدعي العام في باريس".

وتابع: "سيحدد التحقيق الجنائي من الذي بدأ هذه الحملة الكارهة للنساء والعنصرية والجنسية، لكن سيتعين عليه أيضا التركيز على أولئك الذين غذوا هذا الإعدام الرقمي من دون محاكمة".
ملاكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
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6 أغسطس, 11:01 GMT
وكانت خليف، الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية بوزن 66 كجم في باريس، ضحية الجدل حول هويتها الجنسية.

وتغلبت خليف على الصينية ليو يانغ المصنفة ثانية 5-0 بإجماع الحكام، وأصبحت أول ملاكمة جزائرية وأفريقية تحصد ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية.

وكانت الملاكمة الجزائرية ضحية لحملة من الكراهية العنصرية والتضليل على وسائل التواصل الاجتماعي، وقدمته على أنه "رجل يحارب النساء".
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