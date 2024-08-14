https://sarabic.ae/20240814/قتيل-وعدد-من-الجرحى-في-عملية-عسكرية-في-طوباس-وطمون-بالضفة-الغربية-1091715157.html
قتيل وعدد من الجرحى في عملية عسكرية في طوباس وطمون بالضفة الغربية
قتيل وعدد من الجرحى في عملية عسكرية في طوباس وطمون بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استمرار العملية العسكرية في مدينة طوباس وطمون بالضفة الغربية. 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T05:32+0000
2024-08-14T05:32+0000
2024-08-14T05:32+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن قواته "قضت على مسلح وأصابت اثنين في العملية العسكرية"، مؤكدة إلقاء القبض على مطلوبين ومصادرة أسلحة في طوباس وطمون.من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طوباس شمالي الضفة الغربية، مؤكدة اندلاع اشتباكات في المدينة.يأتي ذلك في وقت لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
https://sarabic.ae/20240807/عباس-لـسبوتنيك-خطة-إسرائيل-العسكرية-لفصل-قطاع-غزة-عن-الضفة-الغربية-والقدس-لن-تنجح-1091492826.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قتيل وعدد من الجرحى في عملية عسكرية في طوباس وطمون بالضفة الغربية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استمرار العملية العسكرية في مدينة طوباس وطمون بالضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن قواته "قضت على مسلح وأصابت اثنين في العملية العسكرية"، مؤكدة إلقاء القبض على مطلوبين ومصادرة أسلحة في طوباس وطمون.
من جهتها، أعلنت وكالة
الأنباء الفلسطينية، استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طوباس شمالي الضفة الغربية، مؤكدة اندلاع اشتباكات في المدينة.
يأتي ذلك في وقت لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة
، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.