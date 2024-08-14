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الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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كواليس السينما
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ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
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هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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قتيل وعدد من الجرحى في عملية عسكرية في طوباس وطمون بالضفة الغربية
قتيل وعدد من الجرحى في عملية عسكرية في طوباس وطمون بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استمرار العملية العسكرية في مدينة طوباس وطمون بالضفة الغربية. 14.08.2024, سبوتنيك عربي
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن قواته "قضت على مسلح وأصابت اثنين في العملية العسكرية"، مؤكدة إلقاء القبض على مطلوبين ومصادرة أسلحة في طوباس وطمون.من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طوباس شمالي الضفة الغربية، مؤكدة اندلاع اشتباكات في المدينة.يأتي ذلك في وقت لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
https://sarabic.ae/20240807/عباس-لـسبوتنيك-خطة-إسرائيل-العسكرية-لفصل-قطاع-غزة-عن-الضفة-الغربية-والقدس-لن-تنجح-1091492826.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قتيل وعدد من الجرحى في عملية عسكرية في طوباس وطمون بالضفة الغربية

05:32 GMT 14.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يواصل عملية عسكرية واسعة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يواصل عملية عسكرية واسعة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استمرار العملية العسكرية في مدينة طوباس وطمون بالضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن قواته "قضت على مسلح وأصابت اثنين في العملية العسكرية"، مؤكدة إلقاء القبض على مطلوبين ومصادرة أسلحة في طوباس وطمون.
من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طوباس شمالي الضفة الغربية، مؤكدة اندلاع اشتباكات في المدينة.
الرئيس محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
عباس لـ"سبوتنيك": خطة إسرائيل العسكرية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس لن تنجح
7 أغسطس, 04:11 GMT
يأتي ذلك في وقت لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في مدينة طوباس بالضفة الغربية05:01 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:57 GMT
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