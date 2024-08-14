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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
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29 د
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مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
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خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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الإنسان والثقافة
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المقهى الثقافي
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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https://sarabic.ae/20240814/مقتل-4-جنود-باكستانيين-خلال-عملية-أمنية-بجنوب-وزيرستان-شمالي-غرب-البلاد-1091713465.html
مقتل 4 جنود باكستانيين خلال عملية أمنية بجنوب وزيرستان شمالي غرب البلاد
مقتل 4 جنود باكستانيين خلال عملية أمنية بجنوب وزيرستان شمالي غرب البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الباكستاني في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، عن مقتل 4 من جنوده خلال عملية أمنية في منطقة جنوب وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا شمالي غرب البلاد، مشيرًا... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T01:15+0000
2024-08-14T01:20+0000
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إسلام أباد – سبوتنيك. وقال الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان: "في ليلة 12/13 آب/أغسطس 2024، وقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والخوارج في منطقة جنوب وزيرستان، ونتيجة لذلك، تم إرسال ستة من الخوارج إلى الجحيم بسبب الاشتباك الفعال من قبل قواتنا. ومع ذلك، خلال تبادل إطلاق النار المكثف، استشهد أربعة من أبناء الأرض الشجعان".وأضاف البيان: "يتم إجراء عملية تطهير للقضاء على أي خوارج آخرين موجودين في المنطقة حيث إن قوات الأمن الباكستانية عازمة على القضاء على خطر الإرهاب ومثل هذه التضحيات من جنودنا الشجعان تعزز عزمنا".ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان تصاعدًا في نشاطات الجماعات المسلحة التي تتواجد بشكل خاص في المناطق القبلية القريبة من أفغانستان، خاصة بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة وحركة طالبان الباكستانية في تشرين/الثاني نوفمبر 2022.وفي حزيران/يونيو، أطلقت باكستان عملية عسكرية وأمنية بعنوان "عزم استحكام" أو "العزم من أجل الاستقرار" للقضاء على الجماعات الإرهابية في البلاد، وإنهاء خطر الهجمات الإرهابية التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمدنيين.جدير بالذكر أن الحكومة الباكستانية في 26 تموز/يوليو الماضي قد أعلنت رسميًا حركة طالبان باكستان المحظورة [حركة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] باعتبارها "فتنة الخوارج"، وفقًا لإخطار صادر عن وزارة الداخلية الباكستانية.وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، الشهر الماضي أن بلادها ليس لديها خطط للتفاوض مع أي جماعات إرهابية بسبب انخراطها في عمليات ضد المدنيين ومؤسسات الدولة.
https://sarabic.ae/20240716/الجيش-الباكستاني-يعلن-مقتل-8-عسكريين-في-هجوم-إرهابي-على-أحد-معسكراته-فيديو-وصور-1090842243.html
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الجيش الباكستاني, العالم, أخبار العالم الآن
الجيش الباكستاني, العالم, أخبار العالم الآن

مقتل 4 جنود باكستانيين خلال عملية أمنية بجنوب وزيرستان شمالي غرب البلاد

01:15 GMT 14.08.2024 (تم التحديث: 01:20 GMT 14.08.2024)
© AP Photo / Anjum Naveedتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Anjum Naveed
تابعنا عبر
أعلن الجيش الباكستاني في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، عن مقتل 4 من جنوده خلال عملية أمنية في منطقة جنوب وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا شمالي غرب البلاد، مشيرًا إلى مقتل 6 من عناصر حركة "طالبان" الباكستانية المحظورة.
إسلام أباد – سبوتنيك. وقال الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان: "في ليلة 12/13 آب/أغسطس 2024، وقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والخوارج في منطقة جنوب وزيرستان، ونتيجة لذلك، تم إرسال ستة من الخوارج إلى الجحيم بسبب الاشتباك الفعال من قبل قواتنا. ومع ذلك، خلال تبادل إطلاق النار المكثف، استشهد أربعة من أبناء الأرض الشجعان".
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وأضاف البيان: "يتم إجراء عملية تطهير للقضاء على أي خوارج آخرين موجودين في المنطقة حيث إن قوات الأمن الباكستانية عازمة على القضاء على خطر الإرهاب ومثل هذه التضحيات من جنودنا الشجعان تعزز عزمنا".
ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان تصاعدًا في نشاطات الجماعات المسلحة التي تتواجد بشكل خاص في المناطق القبلية القريبة من أفغانستان، خاصة بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة وحركة طالبان الباكستانية في تشرين/الثاني نوفمبر 2022.
وفي حزيران/يونيو، أطلقت باكستان عملية عسكرية وأمنية بعنوان "عزم استحكام" أو "العزم من أجل الاستقرار" للقضاء على الجماعات الإرهابية في البلاد، وإنهاء خطر الهجمات الإرهابية التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمدنيين.
جدير بالذكر أن الحكومة الباكستانية في 26 تموز/يوليو الماضي قد أعلنت رسميًا حركة طالبان باكستان المحظورة [حركة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] باعتبارها "فتنة الخوارج"، وفقًا لإخطار صادر عن وزارة الداخلية الباكستانية.
وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، الشهر الماضي أن بلادها ليس لديها خطط للتفاوض مع أي جماعات إرهابية بسبب انخراطها في عمليات ضد المدنيين ومؤسسات الدولة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"أمس, 21:11 GMT
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