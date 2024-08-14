https://sarabic.ae/20240814/ممثل-حركة-حماس-في-لبنان-يحسم-الجدل-حول-الحديث-عن-مشاركة-إيرانية-في-المفاوضات-مع-إسرائيل----1091722985.html

ممثل حركة "حماس" في لبنان يحسم الجدل حول الحديث عن مشاركة إيرانية في المفاوضات مع إسرائيل

ممثل حركة "حماس" في لبنان يحسم الجدل حول الحديث عن مشاركة إيرانية في المفاوضات مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكّد ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي "عدم وجود تغيير في موقف الحركة من المشاركة في محادثات يوم غد الخميس حول اتفاق تبادل الأسرى"، معتبراً أنّ "حماس"... 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T11:14+0000

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وأضاف عبد الهادي أنّ "الحركة ستنتظر ما سينتج عن مفاوضات الخميس"، مبدياً "الجاهزية للعودة إلى الطاولة إذا أرادوا العودة إلى ورقة الثاني من تموزالماضي".وتابع موضحا أنّ "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت هو من قال إن الحكومة الحالية تفشل الاتفاق"، مشيرًا إلى أنّ "كل التسريبات الإعلامية الإسرائيلية تشي بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي يضع شروطاً جدية لم تطرح سابقا مثل البقاء في محور فيلاديلفيا".ونفى عبد الهادي "كل التقارير الإعلامية التي سرّبت رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار"، مؤكّدًا على أنّ "الحركة أوضحت موقفها من استئناف المفاوضات".كما ونفى أيضًا "الكلام عن وجود وفد إيراني في المفاوضات"، واعتبر أنّ "هذه التسريبات مغرضة وتشكّل جزءاً من التشويش على عمل الحركة"، واضعاً "الأمر في سياق مفاوضات إيرانية أمريكية لاحتواء ردّ طهران على إسرائيل".

https://sarabic.ae/20240813/ممثل-حماس-في-لبنان-لـسبوتنيك-لن-نشارك-بمفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-يوم-الخميس-1091711541.html

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