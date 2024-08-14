https://sarabic.ae/20240814/ممثل-حركة-حماس-في-لبنان-يحسم-الجدل-حول-الحديث-عن-مشاركة-إيرانية-في-المفاوضات-مع-إسرائيل----1091722985.html
ممثل حركة "حماس" في لبنان يحسم الجدل حول الحديث عن مشاركة إيرانية في المفاوضات مع إسرائيل
ممثل حركة "حماس" في لبنان يحسم الجدل حول الحديث عن مشاركة إيرانية في المفاوضات مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكّد ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي "عدم وجود تغيير في موقف الحركة من المشاركة في محادثات يوم غد الخميس حول اتفاق تبادل الأسرى"، معتبراً أنّ "حماس"... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T11:14+0000
2024-08-14T11:14+0000
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وأضاف عبد الهادي أنّ "الحركة ستنتظر ما سينتج عن مفاوضات الخميس"، مبدياً "الجاهزية للعودة إلى الطاولة إذا أرادوا العودة إلى ورقة الثاني من تموزالماضي".وتابع موضحا أنّ "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت هو من قال إن الحكومة الحالية تفشل الاتفاق"، مشيرًا إلى أنّ "كل التسريبات الإعلامية الإسرائيلية تشي بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي يضع شروطاً جدية لم تطرح سابقا مثل البقاء في محور فيلاديلفيا".ونفى عبد الهادي "كل التقارير الإعلامية التي سرّبت رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار"، مؤكّدًا على أنّ "الحركة أوضحت موقفها من استئناف المفاوضات".كما ونفى أيضًا "الكلام عن وجود وفد إيراني في المفاوضات"، واعتبر أنّ "هذه التسريبات مغرضة وتشكّل جزءاً من التشويش على عمل الحركة"، واضعاً "الأمر في سياق مفاوضات إيرانية أمريكية لاحتواء ردّ طهران على إسرائيل".
https://sarabic.ae/20240813/ممثل-حماس-في-لبنان-لـسبوتنيك-لن-نشارك-بمفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-يوم-الخميس-1091711541.html
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العالم العربي, لبنان, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, إيران, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, لبنان, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, إيران, حصري, تقارير سبوتنيك
ممثل حركة "حماس" في لبنان يحسم الجدل حول الحديث عن مشاركة إيرانية في المفاوضات مع إسرائيل
حصري
أكّد ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي "عدم وجود تغيير في موقف الحركة من المشاركة في محادثات يوم غد الخميس حول اتفاق تبادل الأسرى"، معتبراً أنّ "حماس" غير معنية بالمفاوضات الحالية، وهي لم تتسلّم أيّ ورقة".
وأضاف عبد الهادي أنّ "الحركة ستنتظر ما سينتج
عن مفاوضات الخميس"، مبدياً "الجاهزية للعودة إلى الطاولة إذا أرادوا العودة إلى ورقة الثاني من تموزالماضي".
وشدّد عبد الهادي في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" على أنّ "موقف "حماس" واضح من ضرورة وقف العدوان وهي لا تريد الانطلاق من نقطة الصفر، على عكس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يريد إطالة أمد الحرب إذ أنّه نفّذ مجزرة مدرسة التابعين بعد البيان الثلاثي الأميركي القطري والمصري، الداعي إلى جولة جديدة من المفاوضات، وذلك في رسالة واضحة من نتنياهو بأنّه غير معني بهذا الأمر".
ولفت إلى أنّ "الحركة واجهت ظروفاً جديدة تعيد التفاوض إلى ما قبل المربع الأول، مذكّراً بأن الحركة وافقت على المقترح الأميركي وطالبت بالانسحاب الإسرائيلي وإدخال المساعدات ولكن بنيامين نتنياهو رفض ذلك، على اعتبار أنّه يريد امتصاص الاعتراضات الداخلية من جهة، ويريد المناورة على الولايات المتحدة من جهة ثانية".
وتابع موضحا أنّ "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت هو من قال إن الحكومة الحالية تفشل الاتفاق"، مشيرًا إلى أنّ "كل التسريبات الإعلامية الإسرائيلية تشي بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي يضع شروطاً جدية لم تطرح سابقا مثل البقاء في محور فيلاديلفيا".
وشدّد القيادي في "حماس" على أنّ "الإدارة الأميركية تقوم بمناورة كبيرة وتغطّي كذب نتنياهو لكن الكرة في ملعبها لأنها لا تزال تدعم إسرائيل وهي قادرة على إيقاف هذه الحرب بدقيقة واحدة".
ونفى عبد الهادي "كل التقارير الإعلامية التي سرّبت رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار"، مؤكّدًا على أنّ "الحركة أوضحت موقفها من استئناف المفاوضات".
كما ونفى أيضًا "الكلام عن وجود وفد إيراني في المفاوضات"، واعتبر أنّ "هذه التسريبات مغرضة وتشكّل جزءاً من التشويش على عمل الحركة"، واضعاً "الأمر في سياق مفاوضات إيرانية أمريكية لاحتواء ردّ طهران على إسرائيل".