https://sarabic.ae/20240814/ناقش-ممثلو-الجيش-الوطني-الليبي-مع-الجيش-الروسي-تطوير-العلاقات-العسكرية-بين-البلدين-1091733566.html

ناقش ممثلو الجيش الوطني الليبي مع الجيش الروسي تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين

ناقش ممثلو الجيش الوطني الليبي مع الجيش الروسي تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس مكتب قائد الجيش الوطني الليبي خليفة عبد الكريم خليفة أبو شويكر، بأن ممثلي الجيش الوطني الليبي أجروا مفاوضات مع الجيش الروسي بشأن تطوير العلاقات... 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T12:29+0000

2024-08-14T12:29+0000

2024-08-14T12:29+0000

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وقال أبو شويكر على هامش منتدى الجيش لوكالة "سبوتنيك": "اللقاء كان مع نائب وزير الدفاع وعدد من قيادات وزارة الدفاع، وكانت هذه مفاوضات مثمرة من أجل تطوير العلاقات الليبية الروسية".كما أشار العسكري إلى تطور الأسلحة الروسية الحديثة، لكنه أضاف أنه من السابق لأوانه إثارة مسألة شراء الأسلحة.وسبق أن زار المنتدى عسكريون من الجزء الغربي من ليبيا، ولا سيما رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الحداد.هناك حكومتان في ليبيا لا تعترفان ببعضهما البعض. بعد الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة واحدة. وشهدت السنوات القليلة الماضية مواجهة بين سلطات طرابلس غرب البلاد وسلطات شرقها المدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة هيئة تنفيذية انتقالية حتى الانتخابات العامة، التي لم تجر بعد.الدبيبة عن إنهاء البرلمان الليبي ولاية حكومته: بياناته تكرارية ورأي سياسي غير ملزم

https://sarabic.ae/20240811/ليبيا-استمرار-الجدل-على-شرعية-رئيس-المجلس-الأعلى-للدولة-في-البلاد-1091613300.html

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