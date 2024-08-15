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https://sarabic.ae/20240815/أسيرة-إسرائيلية-محررة-نتنياهو-جعل-من-ملف-المحتجزين-قضية-سياسية-دون-النظر-لحياتهم-أو-لعائلاتهم-1091770202.html
أسيرة إسرائيلية محررة: نتنياهو جعل من ملف المحتجزين "قضية سياسية" دون النظر لحياتهم أو لعائلاتهم
أسيرة إسرائيلية محررة: نتنياهو جعل من ملف المحتجزين "قضية سياسية" دون النظر لحياتهم أو لعائلاتهم
سبوتنيك عربي
ذكرت أسيرة إسرائيلية محررة، اليوم الخميس، أن "تحويل ملف المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس لقضية سياسية أمر صعب وغير مقبول". 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T11:02+0000
2024-08-15T11:02+0000
طوفان الأقصى
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن شارون ألوني، الأسيرة الإسرائيلية، التي أُطلق سراحها في فترة سابقة، خلال المفاوضات السابقة مع حركة حماس، قولها إن تحويل ملف المحتجزين لقضية سياسية أمر "سيئ وصعب".ولفتت الأسيرة إلى أن "حكومة بنيامين نتنياهو، قد جعلت من هذا الملف حالة سياسية بحتة دون النظر إلى حياة هؤلاء المحتجزين وعائلاتهم"، مشيرة إلى وجود نحو 115 رهينة ومحتجز إسرائيلي لدى "حماس" في قطاع غزة.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكر مسؤولون أمريكيون، قبيل بدء مفاوضات الدوحة بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة، إن "تحرير المحتجزين الإسرائيليين ممكن من خلال المفاوضات فقط".ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن "تحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، يمكن من خلال إدارة مفاوضات بين الحركة وتل أبيب".وتبدأ اليوم الخميس، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 39900 شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20240815/مسؤولون-أمريكيون-قبيل-بدء-مفاوضات-الدوحة-تحرير-المحتجزين-الإسرائيليين-ممكن-من-خلال-التفاوض-فقط-1091756132.html
https://sarabic.ae/20240815/مسؤولون-يحذرون-من-خطر-طويل-الأمد-على-الاقتصاد-الإسرائيلي--بفعل-الحرب-1091761350.html
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طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

أسيرة إسرائيلية محررة: نتنياهو جعل من ملف المحتجزين "قضية سياسية" دون النظر لحياتهم أو لعائلاتهم

11:02 GMT 15.08.2024
© AFP 2023 / Jack Guezإسرائيليون يهتفون عندما تهبط مروحية إسرائيلية تحمل رهائن محررين في مركز شنايدر الطبي في تل أبيب، إسرائيل 24 نوفمبر 2023.
إسرائيليون يهتفون عندما تهبط مروحية إسرائيلية تحمل رهائن محررين في مركز شنايدر الطبي في تل أبيب، إسرائيل 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© AFP 2023 / Jack Guez
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ذكرت أسيرة إسرائيلية محررة، اليوم الخميس، أن "تحويل ملف المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس لقضية سياسية أمر صعب وغير مقبول".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن شارون ألوني، الأسيرة الإسرائيلية، التي أُطلق سراحها في فترة سابقة، خلال المفاوضات السابقة مع حركة حماس، قولها إن تحويل ملف المحتجزين لقضية سياسية أمر "سيئ وصعب".
ولفتت الأسيرة إلى أن "حكومة بنيامين نتنياهو، قد جعلت من هذا الملف حالة سياسية بحتة دون النظر إلى حياة هؤلاء المحتجزين وعائلاتهم"، مشيرة إلى وجود نحو 115 رهينة ومحتجز إسرائيلي لدى "حماس" في قطاع غزة.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
مسؤولون أمريكيون قبيل بدء مفاوضات الدوحة: تحرير المحتجزين الإسرائيليين ممكن من خلال التفاوض فقط
06:49 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكر مسؤولون أمريكيون، قبيل بدء مفاوضات الدوحة بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة، إن "تحرير المحتجزين الإسرائيليين ممكن من خلال المفاوضات فقط".
ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن "تحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، يمكن من خلال إدارة مفاوضات بين الحركة وتل أبيب".
وتبدأ اليوم الخميس، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
مسؤولون إسرائيليون يحذرون من خطر طويل الأمد على اقتصاد بلادهم بفعل الحرب على غزة
09:25 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 39900 شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:55 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض جسما مشبوها بالجليل الغربي05:48 GMT
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