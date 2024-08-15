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مسؤولون أمريكيون قبيل بدء مفاوضات الدوحة: تحرير المحتجزين الإسرائيليين ممكن من خلال التفاوض فقط
مسؤولون أمريكيون قبيل بدء مفاوضات الدوحة: تحرير المحتجزين الإسرائيليين ممكن من خلال التفاوض فقط
سبوتنيك عربي
ذكر مسؤولون أمريكيون، اليوم الخميس، قبيل بدء مفاوضات الدوحة بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة، إن "تحرير المحتجزين الإسرائيليين ممكن من خلال المفاوضات... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T06:49+0000
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ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن "تحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، يمكن من خلال إدارة مفاوضات بين الحركة وتل أبيب".وأفادت الصحيفة بأن "المرحلة الراهنة لا تؤدي إلا إلى زيادة الضرر، الذي يلحق بالمدنيين الفلسطينيين بعد تحقيق إسرائيل لبعض النجاحات العسكرية في غزة، لكنها لم تعد تسهم في إضعاف حماس".وأشارت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، نقلا عن المسؤولين الأمريكيين، إلى أن "الجيش الإسرائيلي أضعف حركة حماس إلى حد كبير، لكنه لن ينجح أبدا في القضاء على الحركة بشكل كامل".وفي السياق ذاته، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إرسال وفد بلاده لإدارة المفاوضات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطر، اليوم الخميس.وأكد نتنياهو أن الوفد الإسرائيلي يضم كلا من الجنرال ديفيد بارنياع، رئيس جهاز الـ"موساد"، ورونين بارك، رئيس جهاز الـ"شاباك"، برفقة الجنرال نيتسان ألون المسؤول الإسرائيلي الخاص بإدارة ملف المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة. ويأتي هذا، فيما دُعي مستشار نتنياهو السياسي الخاص أوفير فالك، إلى مرافقة الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة أيضا.وتبدأ اليوم الخميس، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 39900 شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20240814/نتنياهو-يوافق-على-إرسال-وفد-لإدارة-المفاوضات-في-قطر-ويحدد-أعضاءه-1091743750.html
https://sarabic.ae/20240814/وزيرة-الخارجية-الإسرائيلية-السابقة-نتنياهو-غير-قادر-على-تحقيق-النصر-العسكري-والسياسي-أمام-حماس-1091741098.html
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الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى, حركة حماس
الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى, حركة حماس

مسؤولون أمريكيون قبيل بدء مفاوضات الدوحة: تحرير المحتجزين الإسرائيليين ممكن من خلال التفاوض فقط

06:49 GMT 15.08.2024 (تم التحديث: 06:50 GMT 15.08.2024)
© AFP 2023 / Mahmud Hamsتظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة "فرانس برس"، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© AFP 2023 / Mahmud Hams
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ذكر مسؤولون أمريكيون، اليوم الخميس، قبيل بدء مفاوضات الدوحة بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة، إن "تحرير المحتجزين الإسرائيليين ممكن من خلال المفاوضات فقط".
ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن "تحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، يمكن من خلال إدارة مفاوضات بين الحركة وتل أبيب".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
نتنياهو يوافق على إرسال وفد لإدارة المفاوضات في قطر ويحدد أعضاءه
أمس, 16:17 GMT
وأفادت الصحيفة بأن "المرحلة الراهنة لا تؤدي إلا إلى زيادة الضرر، الذي يلحق بالمدنيين الفلسطينيين بعد تحقيق إسرائيل لبعض النجاحات العسكرية في غزة، لكنها لم تعد تسهم في إضعاف حماس".
وأشارت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، نقلا عن المسؤولين الأمريكيين، إلى أن "الجيش الإسرائيلي أضعف حركة حماس إلى حد كبير، لكنه لن ينجح أبدا في القضاء على الحركة بشكل كامل".
وفي السياق ذاته، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إرسال وفد بلاده لإدارة المفاوضات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطر، اليوم الخميس.
وأكد نتنياهو أن الوفد الإسرائيلي يضم كلا من الجنرال ديفيد بارنياع، رئيس جهاز الـ"موساد"، ورونين بارك، رئيس جهاز الـ"شاباك"، برفقة الجنرال نيتسان ألون المسؤول الإسرائيلي الخاص بإدارة ملف المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة. ويأتي هذا، فيما دُعي مستشار نتنياهو السياسي الخاص أوفير فالك، إلى مرافقة الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة أيضا.
ليفني تسيبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة: نتنياهو غير قادر على تحقيق النصر العسكري والسياسي أمام "حماس"
أمس, 14:29 GMT
وتبدأ اليوم الخميس، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 39900 شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
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