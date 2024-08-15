البنتاغون: الكونغرس وافق على أكثر من 174 مليار دولار لأوكرانيا منذ بداية الأزمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
عدنان منصور: واشنطن وحلفاؤها يدعمون كييف لهزيمة روسيا وهذا لن يتحقق
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:03 GMT
31 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ستبقى الحرب الأوكرانية نقطة استنزاف وابتزاز لجميع الأطراف إذا لم تنتقل إلى داخل أمريكا نفسها
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240815/البنتاغون-الكونغرس-وافق-على-أكثر-من-174-مليار-دولار-لأوكرانيا-منذ-بداية-الأزمة-1091782051.html
البنتاغون: الكونغرس وافق على أكثر من 174 مليار دولار لأوكرانيا منذ بداية الأزمة
البنتاغون: الكونغرس وافق على أكثر من 174 مليار دولار لأوكرانيا منذ بداية الأزمة
سبوتنيك عربي
قال مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية، في تقرير صدر، اليوم الخميس، إن الكونغرس الأمريكي وافق على أكثر من 174 مليار دولار من الأموال لأوكرانيا، و"تعزيز"... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T14:32+0000
2024-08-15T14:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102149/95/1021499571_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_0022443f1bf4f5a32bbc6c606f70f638.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وذكر التقرير أنه "حتى نهاية هذا الربع، منذ فبراير 2022، خصص الكونغرس الأمريكي أكثر من 174.19 مليار دولار كتمويل تكميلي للرد الأمريكي على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا". وأضاف التقرير أن "هذا المبلغ يشمل الأمن والميزانية المباشرة والتنمية والمساعدة الإنسانية لأوكرانيا، إلى جانب المساعدة الأمنية لحلفاء "الناتو" والدول الشريكة الأخرى، والتمويل لدعم الوجود العسكري الأمريكي المعزز، والنشاط في أوروبا". وسبق لروسيا أن حذرت بشكل متواصل من استمرار تسليم الأسلحة الغربية لأوكرانيا، قائلة إنها لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع دون تغيير نتيجته.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240813/السفير-الأمريكي-السابق-لدى-روسيا-أوكرانيا-تجاوزت-الخط-الأحمر-عندما-هاجمت-مقاطعة-كورسك-1091667923.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102149/95/1021499571_320:0:3049:2047_1920x0_80_0_0_71c35dedbd1a8e50c6f1f0b522124999.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو

البنتاغون: الكونغرس وافق على أكثر من 174 مليار دولار لأوكرانيا منذ بداية الأزمة

14:32 GMT 15.08.2024
© AP Photo / Susan Walshالكونغرس الأمريكي
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
الكونغرس الأمريكي
© AP Photo / Susan Walsh
تابعنا عبر
قال مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية، في تقرير صدر، اليوم الخميس، إن الكونغرس الأمريكي وافق على أكثر من 174 مليار دولار من الأموال لأوكرانيا، و"تعزيز" حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا، منذ فبراير/ شباط 2022.
واشنطن - سبوتنيك. وذكر التقرير أنه "حتى نهاية هذا الربع، منذ فبراير 2022، خصص الكونغرس الأمريكي أكثر من 174.19 مليار دولار كتمويل تكميلي للرد الأمريكي على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".
وأضاف التقرير أن "هذا المبلغ يشمل الأمن والميزانية المباشرة والتنمية والمساعدة الإنسانية لأوكرانيا، إلى جانب المساعدة الأمنية لحلفاء "الناتو" والدول الشريكة الأخرى، والتمويل لدعم الوجود العسكري الأمريكي المعزز، والنشاط في أوروبا".
مبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السفير الأمريكي السابق لدى روسيا: أوكرانيا تجاوزت "الخط الأحمر" عندما هاجمت مقاطعة كورسك
13 أغسطس, 01:08 GMT
وسبق لروسيا أن حذرت بشكل متواصل من استمرار تسليم الأسلحة الغربية لأوكرانيا، قائلة إنها لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع دون تغيير نتيجته.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:55 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض جسما مشبوها بالجليل الغربي05:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала