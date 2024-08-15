https://sarabic.ae/20240815/البنتاغون-الكونغرس-وافق-على-أكثر-من-174-مليار-دولار-لأوكرانيا-منذ-بداية-الأزمة-1091782051.html
البنتاغون: الكونغرس وافق على أكثر من 174 مليار دولار لأوكرانيا منذ بداية الأزمة
البنتاغون: الكونغرس وافق على أكثر من 174 مليار دولار لأوكرانيا منذ بداية الأزمة
سبوتنيك عربي
قال مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية، في تقرير صدر، اليوم الخميس، إن الكونغرس الأمريكي وافق على أكثر من 174 مليار دولار من الأموال لأوكرانيا، و"تعزيز"... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T14:32+0000
2024-08-15T14:32+0000
2024-08-15T14:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
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واشنطن - سبوتنيك. وذكر التقرير أنه "حتى نهاية هذا الربع، منذ فبراير 2022، خصص الكونغرس الأمريكي أكثر من 174.19 مليار دولار كتمويل تكميلي للرد الأمريكي على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا". وأضاف التقرير أن "هذا المبلغ يشمل الأمن والميزانية المباشرة والتنمية والمساعدة الإنسانية لأوكرانيا، إلى جانب المساعدة الأمنية لحلفاء "الناتو" والدول الشريكة الأخرى، والتمويل لدعم الوجود العسكري الأمريكي المعزز، والنشاط في أوروبا". وسبق لروسيا أن حذرت بشكل متواصل من استمرار تسليم الأسلحة الغربية لأوكرانيا، قائلة إنها لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع دون تغيير نتيجته.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240813/السفير-الأمريكي-السابق-لدى-روسيا-أوكرانيا-تجاوزت-الخط-الأحمر-عندما-هاجمت-مقاطعة-كورسك-1091667923.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
البنتاغون: الكونغرس وافق على أكثر من 174 مليار دولار لأوكرانيا منذ بداية الأزمة
قال مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية، في تقرير صدر، اليوم الخميس، إن الكونغرس الأمريكي وافق على أكثر من 174 مليار دولار من الأموال لأوكرانيا، و"تعزيز" حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا، منذ فبراير/ شباط 2022.
واشنطن - سبوتنيك. وذكر التقرير أنه "حتى نهاية هذا الربع، منذ فبراير 2022، خصص الكونغرس الأمريكي أكثر من 174.19 مليار دولار كتمويل تكميلي للرد الأمريكي على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".
وأضاف التقرير أن "هذا المبلغ يشمل الأمن والميزانية المباشرة والتنمية والمساعدة الإنسانية لأوكرانيا، إلى جانب المساعدة الأمنية لحلفاء "الناتو" والدول الشريكة الأخرى، والتمويل لدعم الوجود العسكري الأمريكي المعزز، والنشاط في أوروبا".
وسبق لروسيا أن حذرت بشكل متواصل من استمرار تسليم الأسلحة الغربية لأوكرانيا، قائلة إنها لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع دون تغيير نتيجته.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.