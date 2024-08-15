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البيت الأبيض: إيران لم تتخل عن مهاجمة إسرائيل
البيت الأبيض: إيران لم تتخل عن مهاجمة إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية لا تزال تعتقد أن إيران لم تتخل عن هجوم محتمل على إسرائيل وتتوقع... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T14:04+0000
2024-08-15T14:04+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وقال كيربي خلال مقابلة: "المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن إيران لم تتخل عن تهديدها بشن هجوم ما على إسرائيل".وأضاف: "لذلك نفترض أنهم سيفعلون شيئًا ما، وقد يحدث هذا في الأيام المقبلة، في أي وقت تقريبًا".وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن "الانتقام من إسرائيل" سيكون عبر سيناريو جديد ومفاجئ، ردا على اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران.
https://sarabic.ae/20240815/تقرير-إسرائيلي-الخوف-من-رد-إيران-وحزب-الله-يضاعف-حالات-الانتحار-وأعداد-المرضى-النفسيين-في-البلاد-1091765375.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

البيت الأبيض: إيران لم تتخل عن مهاجمة إسرائيل

14:04 GMT 15.08.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEBالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية لا تزال تعتقد أن إيران لم تتخل عن هجوم محتمل على إسرائيل وتتوقع ذلك في أي وقت.
وقال كيربي خلال مقابلة: "المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن إيران لم تتخل عن تهديدها بشن هجوم ما على إسرائيل".

وأوضح كيربي أن "حزب الله" وحركة "أنصار الله" اليمنية يمكن أن تكونا "متورطتين" في هجوم محتمل.

وأضاف: "لذلك نفترض أنهم سيفعلون شيئًا ما، وقد يحدث هذا في الأيام المقبلة، في أي وقت تقريبًا".
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10:05 GMT
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن "الانتقام من إسرائيل" سيكون عبر سيناريو جديد ومفاجئ، ردا على اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران.
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