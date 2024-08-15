الخارجية السورية تفند اتهامات واشنطن بشأن اعتقال مواطن أمريكي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
عدنان منصور: واشنطن وحلفاؤها يدعمون كييف لهزيمة روسيا وهذا لن يتحقق
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:03 GMT
31 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ستبقى الحرب الأوكرانية نقطة استنزاف وابتزاز لجميع الأطراف إذا لم تنتقل إلى داخل أمريكا نفسها
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240815/الخارجية-السورية-تفند-اتهامات-واشنطن-بشأن-اعتقال-مواطن-أمريكي-1091792588.html
الخارجية السورية تفند اتهامات واشنطن بشأن اعتقال مواطن أمريكي
الخارجية السورية تفند اتهامات واشنطن بشأن اعتقال مواطن أمريكي
سبوتنيك عربي
أعلنت سوريا أن الاتهامات الأمريكية بشأن اعتقال المواطن الأمريكي، أوستن تايس، لا أساس لها من الصحة، وتمثل تشويها متعمداً للحقائق. 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T19:00+0000
2024-08-15T19:00+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/03/1057877878_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_55a18012485f6ba14b23f93e64c40bca.jpg
وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية: "صدرت يوم أمس تصريحات مضللة عن الإدارة الأمريكية ممثلة بالبيت الأبيض، ووزارة الخارجية تضمنت اتهامات باطلة للحكومة السورية باعتقال المواطن الأمريكي أوستن تايس، الضابط السابق في الجيش الأمريكي، والادعاء بأنه كان يعمل صحفياً، ودخل الأراضي السورية وفقد فيها".وأوضح البيان أن ذلك يمثل تشويهاً متعمداً للحقائق، واستمراراً لنهج هذه الإدارة الأمريكية في إلقاء الاتهامات ضد سوريا، إلى جانب ممارساتها العدوانية ضدها، وذلك عبر انتهاكها لسيادة الأراضي السورية، ودعمها للميليشيات الانفصالية والمجموعات الإرهابية، ونهبها للثروات السورية، وفرضها لتدابير أحادية قسرية تتسبب بمعاناة للسوريين.وكانت الإدارة الأمريكية قد أصدرت، يوم أمس الأربعاء، بيانًا بمناسبة مرور اثني عشر عامًا على اختفاء الصحفي الأمريكي أوستن تايس في سوريا، قالت فيه: "لقد تم فصل أوستن عن عائلته لأكثر من ربع حياته وهو محتجز في ظروف غير معروفة".وأضاف البيان: "نحن نعرف أن الحكومة السورية قد اعتقلت أوستن، وقد عرضنا عليها مرارًا محاولة إيجاد طريقة لإعادته إلى وطنه. ونحن ندعو الحكومة السورية إلى العمل مع الولايات المتحدة للإفراج عن أوستن والكشف عن مصير غيره من الأمريكيين المفقودين في سوريا".
https://sarabic.ae/20240810/سوريا-تطالب-واشنطن-بالتوقف-عن-دعم-المليشيات-الانفصالية-والانسحاب-الفوري-من-أراضيها-1091608676.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/03/1057877878_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c0b275c75bf86b89a04f55d32330b980.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية السورية تفند اتهامات واشنطن بشأن اعتقال مواطن أمريكي

19:00 GMT 15.08.2024
© Sputnik . Mohammad Damour وزارة الخارجية السورية
 وزارة الخارجية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
أعلنت سوريا أن الاتهامات الأمريكية بشأن اعتقال المواطن الأمريكي، أوستن تايس، لا أساس لها من الصحة، وتمثل تشويها متعمداً للحقائق.
وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية: "صدرت يوم أمس تصريحات مضللة عن الإدارة الأمريكية ممثلة بالبيت الأبيض، ووزارة الخارجية تضمنت اتهامات باطلة للحكومة السورية باعتقال المواطن الأمريكي أوستن تايس، الضابط السابق في الجيش الأمريكي، والادعاء بأنه كان يعمل صحفياً، ودخل الأراضي السورية وفقد فيها".

وتابع البيان: "هذه الاتهامات الأمريكية بشأن تايس أو غيره من الأمريكيين الآخرين لا أساس لها من الصحة".

وأوضح البيان أن ذلك يمثل تشويهاً متعمداً للحقائق، واستمراراً لنهج هذه الإدارة الأمريكية في إلقاء الاتهامات ضد سوريا، إلى جانب ممارساتها العدوانية ضدها، وذلك عبر انتهاكها لسيادة الأراضي السورية، ودعمها للميليشيات الانفصالية والمجموعات الإرهابية، ونهبها للثروات السورية، وفرضها لتدابير أحادية قسرية تتسبب بمعاناة للسوريين.
وزارة الخارجية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
سوريا تطالب واشنطن بالتوقف عن دعم "المليشيات الانفصالية" والانسحاب الفوري من أراضيها
10 أغسطس, 20:40 GMT
وكانت الإدارة الأمريكية قد أصدرت، يوم أمس الأربعاء، بيانًا بمناسبة مرور اثني عشر عامًا على اختفاء الصحفي الأمريكي أوستن تايس في سوريا، قالت فيه: "لقد تم فصل أوستن عن عائلته لأكثر من ربع حياته وهو محتجز في ظروف غير معروفة".
وأضاف البيان: "نحن نعرف أن الحكومة السورية قد اعتقلت أوستن، وقد عرضنا عليها مرارًا محاولة إيجاد طريقة لإعادته إلى وطنه. ونحن ندعو الحكومة السورية إلى العمل مع الولايات المتحدة للإفراج عن أوستن والكشف عن مصير غيره من الأمريكيين المفقودين في سوريا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
البحرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقرر مصادرة ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري الإيراني16:00 GMTБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала