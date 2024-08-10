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سوريا تطالب واشنطن بالتوقف عن دعم "المليشيات الانفصالية" والانسحاب الفوري من أراضيها
سوريا تطالب واشنطن بالتوقف عن دعم "المليشيات الانفصالية" والانسحاب الفوري من أراضيها
سبوتنيك عربي
طالبت سوريا، اليوم السبت، الولايات المتحدة بالتوقف عن قصف السوريين ودعم "المليشيات الانفصالية" والانسحاب الفوري من الأراضي السورية. 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T20:40+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية: "طائرات حربية تابعة للقوات الأمريكية بدعم ميليشيا "قسد" شنت في دير الزور والحسكة والقامشلي عدة غارات استهدفت خلالها المدنيين الأبرياء المدافعين عن عائلاتهم وقراهم وممتلكاتهم".وتابع البيان: "الجمهورية العربية السورية تعيد التأكيد على أن الاحتلال الأمريكي لجزءٍ من الأراضي السورية يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وأن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لميليشيات انفصالية عميلة لها يمثل أداة رخيصة لتنفيذ مخططاتها المعادية لسوريا".وشددت سوريا على أن "كل هذه الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية ضد أبنائها في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، بما في ذلك منع وصول المواد الغذائية ومياه الشرب، تهدف إلى مضاعفة معاناة السوريين وإطالة أمد الحرب عليهم".وفي وقت سابق، قال مصدر أمني سوري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن مروحيات أمريكية قصفت عدة قرى في ريف دير الزور الشرقي في مساندة منها لقوات "قسد" لتمكن الأخيرة من استعادة القرى والبلدات التي خسرتها منذ يومين بعد معارك عنيفة مع قوات العشائر.
https://sarabic.ae/20240810/خبير-تهديد-القبائل-العربية-لمسلحي-واشنطن-شرقي-سوريا-سيقوض-هيكليتهم-العسكرية-1091607371.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

سوريا تطالب واشنطن بالتوقف عن دعم "المليشيات الانفصالية" والانسحاب الفوري من أراضيها

20:40 GMT 10.08.2024
© Sputnik . Mohammad Damour وزارة الخارجية السورية
 وزارة الخارجية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
طالبت سوريا، اليوم السبت، الولايات المتحدة بالتوقف عن قصف السوريين ودعم "المليشيات الانفصالية" والانسحاب الفوري من الأراضي السورية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية: "طائرات حربية تابعة للقوات الأمريكية بدعم ميليشيا "قسد" شنت في دير الزور والحسكة والقامشلي عدة غارات استهدفت خلالها المدنيين الأبرياء المدافعين عن عائلاتهم وقراهم وممتلكاتهم".

وأضاف البيان: "كما شنت قسد العميلة للاحتلال الأمريكي هجمات إجرامية على أهلنا في دير الزور والحسكة والقامشلي، إضافةً إلى قرى أخرى في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية وأدت هذه الهجمات الهمجية إلى استشهاد عدد من المواطنين السوريين من بينهم نساء وأطفال".

وتابع البيان: "الجمهورية العربية السورية تعيد التأكيد على أن الاحتلال الأمريكي لجزءٍ من الأراضي السورية يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وأن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لميليشيات انفصالية عميلة لها يمثل أداة رخيصة لتنفيذ مخططاتها المعادية لسوريا".
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وشددت سوريا على أن "كل هذه الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية ضد أبنائها في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، بما في ذلك منع وصول المواد الغذائية ومياه الشرب، تهدف إلى مضاعفة معاناة السوريين وإطالة أمد الحرب عليهم".

وتابع البيان أن "سوريا تؤكد أن إرادة أبنائها في تحرير أرضهم والحفاظ على سيادتهم ستتحقق مهما بلغت التضحيات، ولن يفت في عضدها إرهاب وجرائم تلك الميليشيات".

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني سوري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن مروحيات أمريكية قصفت عدة قرى في ريف دير الزور الشرقي في مساندة منها لقوات "قسد" لتمكن الأخيرة من استعادة القرى والبلدات التي خسرتها منذ يومين بعد معارك عنيفة مع قوات العشائر.
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