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"بشراء النبيذ"... الكنيست يدعم عائلة محتجز إسرائيلي لدى "حماس"
"بشراء النبيذ"... الكنيست يدعم عائلة محتجز إسرائيلي لدى "حماس"
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة العاملين في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) وإدارته عن تعاون مشترك خاص مع عائلة عومر وينكرت، التي أُسر ابنها، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي،... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T08:46+0000
2024-08-15T08:46+0000
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وفي الأسبوع الماضي، وبعد الإعلان عن أن شركة تسويق النبيذ لعائلة وينكيرت، واجهت صعوبات مالية، انطلقت حملة واسعة النطاق لمساعدة العائلة عبر شراء النبيذ الذي تسوقه من قبل لجنة العاملين في الكنيست.وبحسب صحيفة "جيروزالم بوست"، كتب والدا عومر: "في السابع من أكتوبر (الماضي)، في الخامسة صباحًا، ذهب عومر مع صديقه المقرب كيم دامتي، وهو القرار الذي غيّر مسار حياتهما وحياتنا".واشنطن: قد نتوصل لـ"صفقة رهائن" بين إسرائيل وحماس "قريبا"وأضف والد عومر: "في آخر مراسلة لنا مع عومر، في الساعة 7:50 صباحًا، قال إنهما كانا في ملجأ، وأن أجهزة الإنذار تم استبدالها بنيران حية، وأن الفوضى كانت تعم المكان. أنا خائف، ثم انقطع الاتصال مع عومر".وفي الأسبوع الماضي، وبعد نداء الوالدين للمساعدة في أعمال العائلة التي واجهت صعوبات مالية، ذهبت لجنة عمال الكنيست إلى منتدى الرهائن والعائلات المفقودة وهناك تواصلت مع العائلة.نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: مقتل هنية يشكل ضربة لمفاوضات الرهائن في غزة
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, إسرائيل

"بشراء النبيذ"... الكنيست يدعم عائلة محتجز إسرائيلي لدى "حماس"

08:46 GMT 15.08.2024
© AP Photo / Leo Correaاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمطالبة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة من قبل حركة حماس، في تل أبيب
احتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمطالبة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة من قبل حركة حماس، في تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
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أعلنت لجنة العاملين في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) وإدارته عن تعاون مشترك خاص مع عائلة عومر وينكرت، التي أُسر ابنها، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في عملية "طوفان الأقصى".
وفي الأسبوع الماضي، وبعد الإعلان عن أن شركة تسويق النبيذ لعائلة وينكيرت، واجهت صعوبات مالية، انطلقت حملة واسعة النطاق لمساعدة العائلة عبر شراء النبيذ الذي تسوقه من قبل لجنة العاملين في الكنيست.

وأعلنت لجنة العاملين في الكنيست برئاسة رئيس الكنيست أمير أوحانا، أن الكنيست سيشتري 1200 صندوق نبيذ من شركتها في مشروع أُطلق عليه اسم "إلى حياة عومر وعودته".

وبحسب صحيفة "جيروزالم بوست"، كتب والدا عومر: "في السابع من أكتوبر (الماضي)، في الخامسة صباحًا، ذهب عومر مع صديقه المقرب كيم دامتي، وهو القرار الذي غيّر مسار حياتهما وحياتنا".
واشنطن: قد نتوصل لـ"صفقة رهائن" بين إسرائيل وحماس "قريبا"
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
غالانت: ندعم نتنياهو لإبرام صفقة تبادل الرهائن برغم الخلافات
21 يوليو, 18:17 GMT
وأضف والد عومر: "في آخر مراسلة لنا مع عومر، في الساعة 7:50 صباحًا، قال إنهما كانا في ملجأ، وأن أجهزة الإنذار تم استبدالها بنيران حية، وأن الفوضى كانت تعم المكان. أنا خائف، ثم انقطع الاتصال مع عومر".
وفي الأسبوع الماضي، وبعد نداء الوالدين للمساعدة في أعمال العائلة التي واجهت صعوبات مالية، ذهبت لجنة عمال الكنيست إلى منتدى الرهائن والعائلات المفقودة وهناك تواصلت مع العائلة.
نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: مقتل هنية يشكل ضربة لمفاوضات الرهائن في غزة
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