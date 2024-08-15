https://sarabic.ae/20240815/جنرال-بولندي-يكشف-عن-سبب-سيؤدي-لحرب-بين-أعضاء-الناتو-1091773989.html

جنرال بولندي يكشف عن سبب سيؤدي لحرب بين أعضاء الناتو

جنرال بولندي يكشف عن سبب سيؤدي لحرب بين أعضاء الناتو

سبوتنيك عربي

أكد الجنرال البولندي، فالديمار سكرزيبتشاك، أن الصراع المباشر بين تركيا واليونان، بشأن قبرص، سيؤدي إلى انهيار حلف شمال الأطلسي. 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T12:34+0000

2024-08-15T12:34+0000

2024-08-15T12:34+0000

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وقال سكرزيبتشاك: "التوترات بين تركيا واليونان، القائمة منذ عقود، تهدد بدفن الناتو"، فيما يعبر الخبير عن قناعته بأن "الحرب بين هذه الدول ستؤدي إلى انهيار حلف شمال الأطلسي".ووفقا له، فإنه "إذا اندلعت حرب بين أعضاء الحلف، فقد حان الوقت لكي يحزم الناتو أغراضه".وتابع في مقابلة مع موقع "فاكت": "بعض الأعضاء سيدعمون تركيا، وبعضهم الآخر سيدعم اليونان".ويدور خلاف بين تركيا واليونان، حول وضع جزيرة قبرص منذ نصف قرن، إذ تم تقسيم قبرص بحكم الأمر الواقع بين الطائفتين اليونانية والتركية منذ عام 1974، بعد الغزو المسلح الذي قامت به تركيا، والذي أثاره انقلاب في قبرص ومحاولة ضم الجزيرة إلى اليونان. تم احتلال 37% من الجزيرة، حيث أُعلنت جمهورية شمال قبرص التركية (TRNC) في عام 1983. تركيا فقط هي التي اعترفت بجمهورية شمال قبرص التركية.رداً على ذلك، صرح وزير النقل والتنمية في جمهورية شمال قبرص التركية، إرهان أريكلي، أن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يريدان وجود جمهورية شمال قبرص التركية". وفي رأيه، إذا اختفى أتراك شمال قبرص وغادرت تركيا الجزيرة، فإن حقول الغاز والنفط الغنية ستخضع لسيطرة الاتحاد الأوروبي وأمريكا.

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