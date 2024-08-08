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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240808/صحفي-أيرلندي-يوضح-سبب-غضب-الروس-من-الناتو-1091546565.html
صحفي أيرلندي يوضح سبب غضب الروس من "الناتو"
صحفي أيرلندي يوضح سبب غضب الروس من "الناتو"
سبوتنيك عربي
علق الصحفي الأيرلندي تشي باوز، اليوم الخميس، على أنباء تعرض دير غورنالسكي سانت نيكولاس بيلوغورسكي لأضرار نتيجة قصف القوات الأوكرانية على المناطق الحدودية... 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T14:51+0000
2024-08-08T14:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال باوز في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "X" إن الدعم الذي يقدمه حلف "الناتو" لنظام كييف تسبب بهجوم شنته القوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك وذلك تسبب بتدمير وحرق الأديرة.وأوضح أن ذلك تسبب "بقتل المدنيين وحرق الأديرة، لقد شهد الروس كل هذا من قبل. لقد هزموا كل هذه (النازية) من قبل".وفي وقت سابق، أفيد أن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت عمدا دير القديس نيكولاس بيلوغورسكي الواقع في منطقة سودجانسكي في بلدة غورنال على مقربة من الحدود الأوكرانية، وتعرضت مباني الدير، بما في ذلك كنيستان، لأضرار كبيرة.وقال رئيس الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف خلال اجتماع خاص مع الرئيس فلاديمير بوتين، إن الجيش الروسي أوقف تقدم القوات الأوكرانية في عمق المنطقة.وفتحت لجنة التحقيق قضايا جنائية تحت مواد الإرهاب والقتل العمد وحمل الأسلحة والذخائر بطريقة غير مشروعة، والتعدي على حياة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بعد الهجوم على كورسك.. خبير: الغرب يحاول إلهاء روسيا منعا لأي دور إيجابي قد تلعبه في الشرق الأوسط
https://sarabic.ae/20240808/بوتين-خلال-اجتماعه-مع-القائم-بأعمال-جاكم-مقاتطعة-كورسك-الوضع-الحالي-يتطلب-شجاعة-ورباطة-الجأش--1091546463.html
https://sarabic.ae/20240808/مدفع-روسي-يدمر-ذخيرة-ميدانية-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كورسك-فيديو-1091541143.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

صحفي أيرلندي يوضح سبب غضب الروس من "الناتو"

14:51 GMT 08.08.2024
© AFP 2023 / OLGA MALTSEVAمنظر عام للشارع المركزي لمدينة كورسك الروسية
منظر عام للشارع المركزي لمدينة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
© AFP 2023 / OLGA MALTSEVA
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علق الصحفي الأيرلندي تشي باوز، اليوم الخميس، على أنباء تعرض دير غورنالسكي سانت نيكولاس بيلوغورسكي لأضرار نتيجة قصف القوات الأوكرانية على المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، مشددا على أن هذه الأعمال تجعل الروس يكرهون حلف "الناتو" وأن الروس سوف يهزمون النازية الجديدة كما فعلوا من قبل.
وقال باوز في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "X" إن الدعم الذي يقدمه حلف "الناتو" لنظام كييف تسبب بهجوم شنته القوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك وذلك تسبب بتدمير وحرق الأديرة.

"لقد أغرقت النخبة (السياسية) في الاتحاد الأوروبي أوكرانيا المتحالفة مع النازيين الجدد بالأسلحة والأموال لتدمير بلادهم ومحاولة تدمير روسيا".

وأوضح أن ذلك تسبب "بقتل المدنيين وحرق الأديرة، لقد شهد الروس كل هذا من قبل. لقد هزموا كل هذه (النازية) من قبل".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين خلال اجتماعه مع القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك: الوضع الحالي يتطلب شجاعة ورباطة جأش
14:08 GMT
وفي وقت سابق، أفيد أن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت عمدا دير القديس نيكولاس بيلوغورسكي الواقع في منطقة سودجانسكي في بلدة غورنال على مقربة من الحدود الأوكرانية، وتعرضت مباني الدير، بما في ذلك كنيستان، لأضرار كبيرة.

وتصاعد الوضع في مقاطعة كورسك صباح يوم 6 أغسطس/ آب، عندما حاولت الوحدات الأوكرانية التي يبلغ عددها ألف فرد الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف خلال اجتماع خاص مع الرئيس فلاديمير بوتين، إن الجيش الروسي أوقف تقدم القوات الأوكرانية في عمق المنطقة.

قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص مدنيين بسبب الهجمات الأوكرانية الإرهابية. بالإضافة إلى ذلك، أصيب عشرات المدنيين الروس، بينهم أطفال، بالإضافة إلى عسكريين. وتم إجلاء نحو ثلاثة آلاف من السكان المحليين من المناطق الحدودية.

وفتحت لجنة التحقيق قضايا جنائية تحت مواد الإرهاب والقتل العمد وحمل الأسلحة والذخائر بطريقة غير مشروعة، والتعدي على حياة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
جندي روسي يطلق من مدفع دي-30 قذيفة تحريضية مع منشورات في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مدفع روسي يدمر ذخيرة ميدانية للقوات الأوكرانية بالقرب من كورسك... فيديو
12:47 GMT
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
بعد الهجوم على كورسك.. خبير: الغرب يحاول إلهاء روسيا منعا لأي دور إيجابي قد تلعبه في الشرق الأوسط
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن قصف عدد من مواقع البنية التحتية التابعة لـ"حزب الله"06:01 GMT
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