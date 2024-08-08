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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240808/القوات-الروسية-تستلم-أحدث-الدبابات-من-طراز-تي-80-1091540450.html
القوات الروسية تستلم أحدث الدبابات من طراز "تي-80"
القوات الروسية تستلم أحدث الدبابات من طراز "تي-80"
سبوتنيك عربي
أفادت مؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية، اليوم الخميس، بأنه تم تسليم دفعة من دبابات "تي-80 بي في إم" الحديثة ذات الحماية الخاصة ضد القنابل التراكمية والصواريخ... 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T12:44+0000
2024-08-08T12:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في بيان المؤسسة: "قام مصنع أومسك لهندسة النقل، الفرعي من "روستيخ"، بتسليم مجموعة من دبابات "تي-80 بي في إم" الحديثة إلى الجيش. وقد تم تزويد المركبات بجهاز خاص يتكون من شاشات شبكية وشبكات تحمي حجرة المحرك والجزء الخلفي من البرج من القنابل التراكمية والصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة "إف بي في". كما تتمتع هذه الدبابات الآن بحماية مستمرة لعجلات التوجيه. وبفضل الحماية الديناميكية للهيكل، يمكن تفجير القذيفة على مسافة كبيرة من الدرع الرئيسي، مما يسمح بإنقاذ المركبة.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.جندي أوكراني يوجه إشارة استسلام عبر مسيرة روسية وينجو بحياته... فيديو
https://sarabic.ae/20240808/مشاهد-لقيام-طائرات-تكتيكية-روسية-بضرب-المعدات-الأوكرانية-على-حدود-كورسك-فيديو-1091536894.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تستلم أحدث الدبابات من طراز "تي-80"

12:44 GMT 08.08.2024
© Photo / Минобороны Россииدبابة روسية من طراز "تي 80 بي في" تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
© Photo / Минобороны России
تابعنا عبر
أفادت مؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية، اليوم الخميس، بأنه تم تسليم دفعة من دبابات "تي-80 بي في إم" الحديثة ذات الحماية الخاصة ضد القنابل التراكمية والصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة "إف بي في".
وجاء في بيان المؤسسة: "قام مصنع أومسك لهندسة النقل، الفرعي من "روستيخ"، بتسليم مجموعة من دبابات "تي-80 بي في إم" الحديثة إلى الجيش. وقد تم تزويد المركبات بجهاز خاص يتكون من شاشات شبكية وشبكات تحمي حجرة المحرك والجزء الخلفي من البرج من القنابل التراكمية والصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة "إف بي في".

وأوضحت "روستيخ" أنه، في السابق، تم البدء بتجهيز دبابات "تي-80 بي في إم" بوحدة حماية للنصف العلوي من البرج، تُعرف باسم "مانغال".

كما تتمتع هذه الدبابات الآن بحماية مستمرة لعجلات التوجيه. وبفضل الحماية الديناميكية للهيكل، يمكن تفجير القذيفة على مسافة كبيرة من الدرع الرئيسي، مما يسمح بإنقاذ المركبة.

وأشارت المؤسسة إلى أن "تي-80 بي في إم" متفوقة في خصائصها وقدرتها على المناورة وإمكانية التحكم والسرعة والأمن على نظيراتها الموجودة من المعدات العسكرية الغربية.

مدرعة تورميناتو الروسية المدعمة والمعززة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
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مشاهد لقيام طائرات تكتيكية روسية بضرب المعدات الأوكرانية على حدود كورسك... فيديو
10:42 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
جندي أوكراني يوجه إشارة استسلام عبر مسيرة روسية وينجو بحياته... فيديو
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