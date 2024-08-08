https://sarabic.ae/20240808/القوات-الروسية-تستلم-أحدث-الدبابات-من-طراز-تي-80-1091540450.html
القوات الروسية تستلم أحدث الدبابات من طراز "تي-80"
القوات الروسية تستلم أحدث الدبابات من طراز "تي-80"
سبوتنيك عربي
أفادت مؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية، اليوم الخميس، بأنه تم تسليم دفعة من دبابات "تي-80 بي في إم" الحديثة ذات الحماية الخاصة ضد القنابل التراكمية والصواريخ... 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T12:44+0000
2024-08-08T12:44+0000
2024-08-08T12:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في بيان المؤسسة: "قام مصنع أومسك لهندسة النقل، الفرعي من "روستيخ"، بتسليم مجموعة من دبابات "تي-80 بي في إم" الحديثة إلى الجيش. وقد تم تزويد المركبات بجهاز خاص يتكون من شاشات شبكية وشبكات تحمي حجرة المحرك والجزء الخلفي من البرج من القنابل التراكمية والصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة "إف بي في". كما تتمتع هذه الدبابات الآن بحماية مستمرة لعجلات التوجيه. وبفضل الحماية الديناميكية للهيكل، يمكن تفجير القذيفة على مسافة كبيرة من الدرع الرئيسي، مما يسمح بإنقاذ المركبة.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.جندي أوكراني يوجه إشارة استسلام عبر مسيرة روسية وينجو بحياته... فيديو
https://sarabic.ae/20240808/مشاهد-لقيام-طائرات-تكتيكية-روسية-بضرب-المعدات-الأوكرانية-على-حدود-كورسك-فيديو-1091536894.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تستلم أحدث الدبابات من طراز "تي-80"
أفادت مؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية، اليوم الخميس، بأنه تم تسليم دفعة من دبابات "تي-80 بي في إم" الحديثة ذات الحماية الخاصة ضد القنابل التراكمية والصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة "إف بي في".
وجاء في بيان المؤسسة: "قام مصنع أومسك لهندسة النقل، الفرعي من "روستيخ"، بتسليم مجموعة من دبابات "تي-80 بي في إم" الحديثة إلى الجيش. وقد تم تزويد المركبات بجهاز خاص يتكون من شاشات شبكية وشبكات تحمي حجرة المحرك والجزء الخلفي من البرج من القنابل التراكمية والصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة "إف بي في".
وأوضحت "روستيخ" أنه، في السابق، تم البدء بتجهيز دبابات "تي-80 بي في إم" بوحدة حماية للنصف العلوي من البرج، تُعرف باسم "مانغال".
كما تتمتع هذه الدبابات الآن بحماية مستمرة لعجلات التوجيه. وبفضل الحماية الديناميكية للهيكل، يمكن تفجير القذيفة على مسافة كبيرة من الدرع الرئيسي، مما يسمح بإنقاذ المركبة.
وأشارت المؤسسة إلى أن "تي-80 بي في إم" متفوقة في خصائصها وقدرتها على المناورة وإمكانية التحكم والسرعة والأمن على نظيراتها الموجودة من المعدات العسكرية الغربية.
وتتبع كييف أساليب إرهابية
، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.