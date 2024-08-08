https://sarabic.ae/20240808/خبير-اقتصادي-يكشف-سببين-لمهاجمة-كييف-لروسيا-في-هذا-التوقيت-1091543828.html
خبير اقتصادي يكشف سببين لمهاجمة كييف لروسيا في هذا التوقيت
خبير اقتصادي يكشف سببين لمهاجمة كييف لروسيا في هذا التوقيت
سبوتنيك عربي
كشف أستاذ الاقتصاد المساعد، توماس مالينين، عن سببين مهمين لقيام الوحدات الأوكرانية بمهاجمة القوات الروسية في مقاطعة كورسك في هذا التوقيت. 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T13:23+0000
2024-08-08T13:23+0000
2024-08-08T13:23+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0c/1090729711_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9648bb3660c3a34ebe05568305b46d2f.jpg
وأشار أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة "هلسنكي" إلى أن الوحدات الأوكرانية تهاجم الأراضي الروسية لرفع معدلات المرشحة الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس.وأكد مالينين إلى أن تصرفات كييف لا تؤدي إلا إلى تصعيد الصراع.وتصاعد الوضع في مقاطعة كورسك، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت قوات أوكرانية يصل عددها إلى ألف شخص الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.
https://sarabic.ae/20240808/مدفع-روسي-يدمر-ذخيرة-ميدانية-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كورسك-فيديو-1091541143.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0c/1090729711_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_201806fff8ca7477a67fa407f1b496fe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير اقتصادي يكشف سببين لمهاجمة كييف لروسيا في هذا التوقيت
كشف أستاذ الاقتصاد المساعد، توماس مالينين، عن سببين مهمين لقيام الوحدات الأوكرانية بمهاجمة القوات الروسية في مقاطعة كورسك في هذا التوقيت.
وأشار أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة "هلسنكي" إلى أن الوحدات الأوكرانية تهاجم الأراضي الروسية لرفع معدلات المرشحة الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس.
وكتب مالينين على منصة "إكس": "من المحتمل أن يخدم ما يحدث غرضين، الحصول على وضع أفضل لمفاوضات السلام وتقديم أخبار إيجابية لسكان الولايات المتحدة حول سياسات هاريس قبل الانتخابات".
وأكد مالينين إلى أن تصرفات كييف لا تؤدي إلا إلى تصعيد الصراع.
وتصاعد الوضع في مقاطعة كورسك، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت قوات أوكرانية يصل عددها إلى ألف شخص الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 آب/ أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.