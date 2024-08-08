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الدفاع الروسية: الجيش الروسي أوقف ودمر الوحدات الأوكرانية التي حاولت اختراق كورسك
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بعد الهجوم على كورسك.. خبير: الغرب يحاول إلهاء روسيا منعا لأي دور إيجابي قد تلعبه في الشرق الأوسط
بعد الهجوم على كورسك.. خبير: الغرب يحاول إلهاء روسيا منعا لأي دور إيجابي قد تلعبه في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
رأى الباحث والكاتب السياسي، سركيس أبو زيد، أن "الهجوم الإرهابي للقوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك واستهداف المدنيين، هو محاولة لطلب المزيد من المساعدات... 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T08:56+0000
2024-08-08T08:56+0000
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وقال أبو زيد في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إن "كييف تحاول أن تسجل بعض النقاط العسكرية بعد فشلها في الميدان لتقول بأنها قادرة على توسيع الحرب من جهة، ورفع معنويات جنودها من جهة ثانية"، موضحا أنها "تقوم بهذه العمليات خدمة لـ"الناتو" والولايات المتحدة الأمريكية".واعتبر الباحث والكاتب السياسي أن "الغرب يحاول إلهاء روسيا بالمواجهة مع أوكرانيا منعا لأي دور إيجابي قد تلعبه موسكو في الشرق الأوسط في ظل الحرب القائمة"، وشدد على أن "أوروبا ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيعان القيام بحربين في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا في الوقت نفسه، وبالتالي ستحاول الموازنة بين الجبهتين وستقوم بالضغط على حلفائها لتقديم الدعم المطلوب لأوكرانيا".وأسف الكاتب والباحث السياسي لعدم قيام "الغرب وأوروبا بإدانة هذه العمليات العسكرية الإرهابية ضد المدنيين في كورسك"، لافتا إلى أن "المؤسسات الدولية تتعامل باستنسابية في المواقف وعليه يجب إعادة النظر في عملها".وأوضح أن "ما نشهده اليوم هو نوع من حرب عالمية ثالثة، إذ إن الإدارة الأمريكية تحاول منع روسيا من لعب دور شريك أساسي على الساحة العالمية، لا سيما أن هناك دول كثيرة ترى أن موسكو قادرة على إنقاذها من الهيمنة الأمريكية المتوحشة، وبالتالي باتت روسيا تشكل نصيرا لهذه الشعوب ولقضاياها".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وفورونيج، وروستوف، وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك الروسيةقوات الدفاع الجوي الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين آخرين في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20240807/هذا-جنون--خبير-غربي-يدين-الهجوم-الأوكراني-على-مقاطعة-كورسك-1091522605.html
https://sarabic.ae/20240807/البيت-الأبيض-أمريكا-ستطلب-من-كييف-توضيحات-بشأن-الأحداث-في-مقاطعة-كورسك-1091518290.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, حصري, تقارير سبوتنيك

بعد الهجوم على كورسك.. خبير: الغرب يحاول إلهاء روسيا منعا لأي دور إيجابي قد تلعبه في الشرق الأوسط

08:56 GMT 08.08.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورجندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
جندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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رأى الباحث والكاتب السياسي، سركيس أبو زيد، أن "الهجوم الإرهابي للقوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك واستهداف المدنيين، هو محاولة لطلب المزيد من المساعدات الأوروبية والأمريكية كي يستمر نظام كييف في معركته".
وقال أبو زيد في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إن "كييف تحاول أن تسجل بعض النقاط العسكرية بعد فشلها في الميدان لتقول بأنها قادرة على توسيع الحرب من جهة، ورفع معنويات جنودها من جهة ثانية"، موضحا أنها "تقوم بهذه العمليات خدمة لـ"الناتو" والولايات المتحدة الأمريكية".
واعتبر الباحث والكاتب السياسي أن "الغرب يحاول إلهاء روسيا بالمواجهة مع أوكرانيا منعا لأي دور إيجابي قد تلعبه موسكو في الشرق الأوسط في ظل الحرب القائمة"، وشدد على أن "أوروبا ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيعان القيام بحربين في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا في الوقت نفسه، وبالتالي ستحاول الموازنة بين الجبهتين وستقوم بالضغط على حلفائها لتقديم الدعم المطلوب لأوكرانيا".
عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"هذا جنون"... خبير غربي يدين الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك
أمس, 18:22 GMT
وأسف الكاتب والباحث السياسي لعدم قيام "الغرب وأوروبا بإدانة هذه العمليات العسكرية الإرهابية ضد المدنيين في كورسك"، لافتا إلى أن "المؤسسات الدولية تتعامل باستنسابية في المواقف وعليه يجب إعادة النظر في عملها".

وتوقع أبو زيد أن "روسيا لن تقف صامتة أمام هذه الممارسات بحق مدنيي كورسك"، وأكد أنه "سيكون هناك رد روسي حاسم يمنع أوكرانيا من تحقيق أهدافها وتوسيع دائرة الحرب"، مبيّنًا أن "الرد قد يكون في المكان نفسه وفي مناطق أخرى بهدف ضرب القوة العسكرية الأوكرانية من جهة، وإيصال رسالة إلى الغرب بأن موسكو مستمرة في هذه العملية حتى النصر من جهة ثانية".

البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
البيت الأبيض: أمريكا ستطلب من كييف توضيحات بشأن الأحداث في مقاطعة كورسك
أمس, 15:25 GMT
وأوضح أن "ما نشهده اليوم هو نوع من حرب عالمية ثالثة، إذ إن الإدارة الأمريكية تحاول منع روسيا من لعب دور شريك أساسي على الساحة العالمية، لا سيما أن هناك دول كثيرة ترى أن موسكو قادرة على إنقاذها من الهيمنة الأمريكية المتوحشة، وبالتالي باتت روسيا تشكل نصيرا لهذه الشعوب ولقضاياها".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وفورونيج، وروستوف، وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك الروسية
قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين آخرين في مقاطعة كورسك
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