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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240815/عسكري-روسي-ينطح-طائرة-مسيرة-أوكرانية-برأسه-ويسقطها-1091761605.html
جندي روسي يدمر مسيرة أوكرانية بـ"ضربة بالرأس"... فيديو
جندي روسي يدمر مسيرة أوكرانية بـ"ضربة بالرأس"... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت إحدى القنوات الروسية على منصة "تلغرام"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق قيام جندي روسي بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية من خلال ضربها برأسه. 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T13:01+0000
2024-08-15T13:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر اللقطات طائرة انتحارية مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية وهي تحلق بتحدٍ على ارتفاع منخفض وببطء فوق جندي روسي، وعلى ما يبدو، قرر مشغل الطائرة إضعاف معنوياته، لكن ومن دون أدنى شك في أن مراوغة المشغل الأوكراني محكوم عليها بالفشل الذريع.وحدث كثيرا خلال العملية العسكرية الخاصة، أن دخل العسكريون الروس سابقًا مرات عدة، في مواجهة مع طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إذ يلقون قنابل يدوية ويطلقون النار على الطائرات المسيرة في قتال متلاحم، وحتى يسقطونها بالعصي، لكن ربما تكون هذه هي الحالة هي الأكثر جرأة ولا تصدق لعسكري يفوز في مبارزة كهذه.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240815/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1091754389.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

جندي روسي يدمر مسيرة أوكرانية بـ"ضربة بالرأس"... فيديو

13:01 GMT 15.08.2024 (تم التحديث: 13:32 GMT 15.08.2024)
© Photo / rg.ruعسكري روسي ينطح طائرة مسيرة أوكرانية برأسه ويسقطها
عسكري روسي ينطح طائرة مسيرة أوكرانية برأسه ويسقطها - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© Photo / rg.ru
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نشرت إحدى القنوات الروسية على منصة "تلغرام"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق قيام جندي روسي بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية من خلال ضربها برأسه.
وتظهر اللقطات طائرة انتحارية مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية وهي تحلق بتحدٍ على ارتفاع منخفض وببطء فوق جندي روسي، وعلى ما يبدو، قرر مشغل الطائرة إضعاف معنوياته، لكن ومن دون أدنى شك في أن مراوغة المشغل الأوكراني محكوم عليها بالفشل الذريع.

لكن الجندي الروسي لم يخف على الإطلاق، وبمجرد أن اقتربت منه الطائرة المسيرة، قام بنطحها برأسه بحدة، فطارت المسيرة وانفجرت، إذ من الصعب تصديق ذلك، ولكن عندما انقشع الدخان، سار البطل بهدوء نحو الغابة، بحسب "روسكايا غازيتا" التي نشرت الفيديو.

أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
08:55 GMT
وحدث كثيرا خلال العملية العسكرية الخاصة، أن دخل العسكريون الروس سابقًا مرات عدة، في مواجهة مع طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إذ يلقون قنابل يدوية ويطلقون النار على الطائرات المسيرة في قتال متلاحم، وحتى يسقطونها بالعصي، لكن ربما تكون هذه هي الحالة هي الأكثر جرأة ولا تصدق لعسكري يفوز في مبارزة كهذه.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:55 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض جسما مشبوها بالجليل الغربي05:48 GMT
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