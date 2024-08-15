https://sarabic.ae/20240815/عسكري-روسي-ينطح-طائرة-مسيرة-أوكرانية-برأسه-ويسقطها-1091761605.html
جندي روسي يدمر مسيرة أوكرانية بـ"ضربة بالرأس"... فيديو
جندي روسي يدمر مسيرة أوكرانية بـ"ضربة بالرأس"... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت إحدى القنوات الروسية على منصة "تلغرام"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق قيام جندي روسي بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية من خلال ضربها برأسه. 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T13:01+0000
2024-08-15T13:01+0000
2024-08-15T13:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091761886_27:0:660:356_1920x0_80_0_0_ae0a30d315d4439443b7cf0f9f2f658b.png
وتظهر اللقطات طائرة انتحارية مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية وهي تحلق بتحدٍ على ارتفاع منخفض وببطء فوق جندي روسي، وعلى ما يبدو، قرر مشغل الطائرة إضعاف معنوياته، لكن ومن دون أدنى شك في أن مراوغة المشغل الأوكراني محكوم عليها بالفشل الذريع.وحدث كثيرا خلال العملية العسكرية الخاصة، أن دخل العسكريون الروس سابقًا مرات عدة، في مواجهة مع طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إذ يلقون قنابل يدوية ويطلقون النار على الطائرات المسيرة في قتال متلاحم، وحتى يسقطونها بالعصي، لكن ربما تكون هذه هي الحالة هي الأكثر جرأة ولا تصدق لعسكري يفوز في مبارزة كهذه.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240815/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1091754389.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091761886_106:0:581:356_1920x0_80_0_0_2f396462f121cf24fb62aca4197c4a53.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
جندي روسي يدمر مسيرة أوكرانية بـ"ضربة بالرأس"... فيديو
13:01 GMT 15.08.2024 (تم التحديث: 13:32 GMT 15.08.2024)
نشرت إحدى القنوات الروسية على منصة "تلغرام"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق قيام جندي روسي بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية من خلال ضربها برأسه.
وتظهر اللقطات طائرة انتحارية مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية وهي تحلق بتحدٍ على ارتفاع منخفض وببطء فوق جندي روسي، وعلى ما يبدو، قرر مشغل الطائرة إضعاف معنوياته، لكن ومن دون أدنى شك في أن مراوغة المشغل الأوكراني محكوم عليها بالفشل الذريع.
لكن الجندي الروسي لم يخف على الإطلاق، وبمجرد أن اقتربت منه الطائرة المسيرة، قام بنطحها برأسه بحدة، فطارت المسيرة وانفجرت، إذ من الصعب تصديق ذلك، ولكن عندما انقشع الدخان، سار البطل بهدوء نحو الغابة، بحسب "روسكايا غازيتا" التي نشرت الفيديو.
وحدث كثيرا خلال العملية العسكرية الخاصة، أن دخل العسكريون الروس سابقًا مرات عدة، في مواجهة مع طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إذ يلقون قنابل يدوية ويطلقون النار على الطائرات المسيرة في قتال متلاحم، وحتى يسقطونها بالعصي، لكن ربما تكون هذه هي الحالة هي الأكثر جرأة ولا تصدق لعسكري يفوز في مبارزة كهذه.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.