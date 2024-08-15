https://sarabic.ae/20240815/في-قاعدة-أمريكية-سابقة-الصين-تجري-مناورات-جوية-مشتركة-مع-تايلاند-1091782337.html

"في قاعدة أمريكية سابقة".. الصين تجري مناورات جوية مشتركة مع تايلاند

"في قاعدة أمريكية سابقة".. الصين تجري مناورات جوية مشتركة مع تايلاند

سبوتنيك عربي

تبدأ الصين وتايلاند تدريبات جوية مشتركة، الأحد المقبل، ضمن استراتيجية بكين، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الدفاعية مع دول جنوب شرقي آسيا. 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T14:51+0000

2024-08-15T14:51+0000

2024-08-15T14:51+0000

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يطلق على هذه التدريبات اسم "فالكون سترايك 2024"، وستُجرى في قاعدة جوية تايلاندية خلال الفترة من 18 حتى 29 أغسطس/ آب الجاري، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.ومن المقرر أن ترسل الصين طائرات وقوات عمليات خاصة للمشاركة في التدريب الذي يهدف إلى "تعزيز مهارات القتال للقوات المشاركة من كلا الجانبين وتبادل الخبرات، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الصينية.وتجري الدولتان هذه التدريبات بصورة سنويا منذ عام 2015، لكنها توقفت في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.وستكون مناورات هذا العام هي النسخة السابعة للمناورات المشتركة بين الدولتين، لكن أهم ما يميزها أنه سيتم إجراؤها في قاعدة جوية، كانت مقرا للقوات الجوية الأمريكية في السابق.ولفتت الصحيفة إلى أن تايلاند هي أقدم حليف للولايات المتحدة في المنطقة وأحد حلفائها الرئيسيين في البر الرئيسي لجنوب شرق آسيا، لكن علاقاتها مع واشنطن توترت بعد الانقلاب العسكري في عام 2014، حيث أدانته واشنطن وأعلنت تخفيض تعاونها العسكري مع بانكوك، وعلقت مساعدات عسكرية بقيمة 3.5 مليون دولار وقلصت التدريبات المشتركة.ونتيجة للتراجع الأمريكي، بدأت الصين علاقات أكثر قوة مع تايلاند، التي أبرمت عدة صفقات أسلحة مع بكين، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي أوضح أن مشتريات تايلاند من الأسلحة من الصين منذ عام 2014 سجلت نموا، لتشمل عدة أنواع من العتاد العسكري الضخم مثل الغواصات والصواريخ المضادة للسفن وأنظمة الدفاع الجوي، والمركبات المدرعة.وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت البحرية التايلاندية عن خططها لاستئناف شراء الغواصات الهجومية الصينية "إس 26 تي"، وذلك بعد تعليق صفقة سابقة في عام 2023.وسعت الصين وتايلاند من نطاق وتنوع تدريباتهما العسكرية المشتركة، حيث ارتفعت من تمرين واحد في عام 2017 إلى ثلاثة تدريبات العام الماضي تشمل العمليات الجوية والبرية والبحرية.ورغم عدم الإعلان، حتى الآن، عن أنواع الطائرات التي ستشارك في المناورات من الدولتين، إلا أن الصحيفة أشارت إلى الطائرات التي شاركت في تدريب العام الماضي، التي شملت طائرات "شينيانغ - كيه جيه - 500" المخصصة للإنذار المبكر والسيطرة، وطائرات مقاتلة من طراز "جيه - 10 سي"، وقاذفات مقاتلة "جيه إتش - 7 إيه" وطائرات مقاتلة "جيه - 11 بي" المخصصة للمهام البحرية.أما بالنسبة لمشاركة تايلاند، خلال العام الماضي، فقد شملت نشر مقاتلات "غريبن جاس - 39" و"ساب - 340" للإنذار المبكر، ولم تنشر مقاتلات "إف - 16" الأمريكية.

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