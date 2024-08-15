https://sarabic.ae/20240815/ليبيا-تعلن-نجاح-الجهود-في-الإفراج-عن-مواطنيها-الـ-95-المحتجزين-في-جنوب-أفريقيا-1091791444.html

ليبيا تعلن نجاح الجهود في الإفراج عن مواطنيها الـ 95 المحتجزين في جنوب أفريقيا

ليبيا تعلن نجاح الجهود في الإفراج عن مواطنيها الـ 95 المحتجزين في جنوب أفريقيا

سبوتنيك عربي

أعلنت ليبيا، اليوم الخميس، نجاح الجهود التي بُذلت في الإفراج عن المواطنين الليبيين الذين كانوا محتجزين لدى السلطات في جنوب أفريقيا. 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T18:23+0000

2024-08-15T18:23+0000

2024-08-15T18:23+0000

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بنغازي ــ سبوتنيك. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه.وذكر البيان أنه "بمتابعة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية نجحت الجهود الليبية في إطلاق سراح المواطنين الليبيين الذين كانوا محتجزين لدى السلطات بدولة جنوب أفريقيا".وأضاف أن الوزارة، "تحيي دولة جنوب أفريقيا على تفهمها اللبس الذي حدث مع المواطنين الليبيين وإطلاق سراحهم".وفي وقت سابق اليوم، سحب ممثلو الادعاء في جنوب أفريقيا التهم الموجهة إلى 95 مواطنا ليبيا ألقي القبض عليهم الشهر الماضي في معسكر تدريب عسكري غير قانوني في مقاطعة مبومالانغا.يشار إلى أنه في 26 يوليو/تموز الماضي، تم اعتقال 95 ليبيا في معسكر تدريب بمنطقة نائية في جنوب أفريقيا، وقالت الشرطة إنهم دخلوا البلاد في أبريل/نيسان لتلقي تدريبات على الحراسة الأمنية، وفق التأشيرات التي منحت لهم، لكن المعسكر الذي اعتقلوا فيه يشتبه في أنه معد للتدريب العسكري.وخلال ظهورهم الأول في المحكمة، قال المتهمون إنهم كانوا يتلقون تدريبا أمنيا في المعسكر.وأضافوا أنه عندما وصلوا إلى جنوب أفريقيا كان كل شيء على ما يرام وفجأة اتهموا بارتكاب مخالفات وأرسلوا إلى السجن.وفي وقت سابق اليوم، ذكرت تقارير، نقلا عن هيئة الادعاء في جنوب أفريقيا، أنه لم تظهر أدلة كافية لمقاضاة المواطنين الليبيين، وجرى تسليمهم إلى مسؤولي الهجرة.وأكدت المتحدثة باسم هيئة الادعاء الوطني مونيكا نيوسوا، أن "التهمة الوحيدة التي وجهتها الهيئة لليبيين الـ 95 كانت مخالفة قانون الهجرة".

https://sarabic.ae/20240815/جنوب-أفريقيا-تبرئ-95-ليبيا-من-تهمة-تلقي-تدريبات-عسكرية-على-أراضيها-1091779452.html

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