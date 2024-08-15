https://sarabic.ae/20240815/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-خطاب-عباس-في-تركيا-حمل-رسائل-قوية-ومهمة-1091790149.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": خطاب عباس في تركيا حمل رسائل قوية ومهمة

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": خطاب عباس في تركيا حمل رسائل قوية ومهمة

سبوتنيك عربي

قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن خطاب الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، أمام البرلمان التركي، كان خطابا مهما، وجه... 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T17:26+0000

2024-08-15T17:26+0000

2024-08-15T17:26+0000

حصري

محمود عباس

أخبار فلسطين اليوم

غزة

قطاع غزة

العالم العربي

طوفان الأقصى

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104550/12/1045501234_63:0:3704:2048_1920x0_80_0_0_2b535784af05dc57b9bc64ef81b25bb8.jpg

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذه الرسائل تضمنت "ضرورة تضافر الجهود من أجل وقف الحرب والعدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، وكذلك التأكيد على استعداده الذهاب مع القيادة الفلسطينية إلى غزة وزيارة القدس.ويرى أن الرسائل تضمنت كذلك التأكيد أن التدمير والقصف والقتل الذي يستهدف الطرد، لن ينجح في تهجير الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه ووطنه، معتبرًا أن الرسائل الفلسطينية كانت واضحة في خطابه.وبين أن الخطاب تحدث عن ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأن إسرائيل لا يمكنها شطب الحقوق الفلسطينية، وعلى أهمية قيام المجتمع الدولي والأمة الإسلامية والعربية بدورها في عملية وقف الحرب، وإسناد الشعب الفلسطيني.وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.وقال عباس، في كلمة له أمام البرلمان التركي، إن "149 دولة اعترفت بفلسطين بينما 50 دولة فقط تعترف بإسرائيل"، داعيا مجلس الأمن لتأمين الوصول إلى غزة.وأكد أن "وجهته المقبلة ستكون هي القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية"، مشيرا إلى أن "غزة لن تكون إلا جزءا من دولة فلسطين".وأضاف الرئيس الفلسطيني أن "إسرائيل تشن حرب إبادة وتطهير عرقي ضد شعبنا وآخرها الجريمة بحق القائد إسماعيل هنية"، مشيرا إلى أن هناك 150 ألفا بين شهيد وجريح ومفقود بغزة وتم تدمير ثلثي القطاع.وأكد عباس أن الهدف من الحرب التي تشنها إسرائيل هو التهجير القسري للفلسطينيين وهو ما لن يتحقق أبدا، مشيدا بمواقف مصر والأردن الرافضة لمخططات التهجير.وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن "العدوان الإسرائيلي على القطاع أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.وتبدأ اليوم الخميس، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، إذ تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.

https://sarabic.ae/20240815/الرئيس-الفلسطيني-يقرر-التوجه-إلى-قطاع-غزة-ويوجه-دعوة-عاجلة-لمجلس-الأمن-1091777211.html

https://sarabic.ae/20240815/عباس-لن-نترك-أرض-فلسطين-مهما-بلغت-التضحيات-1091777942.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, محمود عباس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى, الأخبار