مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": خطاب عباس في تركيا حمل رسائل قوية ومهمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
عدنان منصور: واشنطن وحلفاؤها يدعمون كييف لهزيمة روسيا وهذا لن يتحقق
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:03 GMT
31 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ستبقى الحرب الأوكرانية نقطة استنزاف وابتزاز لجميع الأطراف إذا لم تنتقل إلى داخل أمريكا نفسها
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240815/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-خطاب-عباس-في-تركيا-حمل-رسائل-قوية-ومهمة-1091790149.html
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": خطاب عباس في تركيا حمل رسائل قوية ومهمة
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": خطاب عباس في تركيا حمل رسائل قوية ومهمة
سبوتنيك عربي
قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن خطاب الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، أمام البرلمان التركي، كان خطابا مهما، وجه... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T17:26+0000
2024-08-15T17:26+0000
حصري
محمود عباس
أخبار فلسطين اليوم
غزة
قطاع غزة
العالم العربي
طوفان الأقصى
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104550/12/1045501234_63:0:3704:2048_1920x0_80_0_0_2b535784af05dc57b9bc64ef81b25bb8.jpg
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذه الرسائل تضمنت "ضرورة تضافر الجهود من أجل وقف الحرب والعدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، وكذلك التأكيد على استعداده الذهاب مع القيادة الفلسطينية إلى غزة وزيارة القدس.ويرى أن الرسائل تضمنت كذلك التأكيد أن التدمير والقصف والقتل الذي يستهدف الطرد، لن ينجح في تهجير الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه ووطنه، معتبرًا أن الرسائل الفلسطينية كانت واضحة في خطابه.وبين أن الخطاب تحدث عن ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأن إسرائيل لا يمكنها شطب الحقوق الفلسطينية، وعلى أهمية قيام المجتمع الدولي والأمة الإسلامية والعربية بدورها في عملية وقف الحرب، وإسناد الشعب الفلسطيني.وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.وقال عباس، في كلمة له أمام البرلمان التركي، إن "149 دولة اعترفت بفلسطين بينما 50 دولة فقط تعترف بإسرائيل"، داعيا مجلس الأمن لتأمين الوصول إلى غزة.وأكد أن "وجهته المقبلة ستكون هي القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية"، مشيرا إلى أن "غزة لن تكون إلا جزءا من دولة فلسطين".وأضاف الرئيس الفلسطيني أن "إسرائيل تشن حرب إبادة وتطهير عرقي ضد شعبنا وآخرها الجريمة بحق القائد إسماعيل هنية"، مشيرا إلى أن هناك 150 ألفا بين شهيد وجريح ومفقود بغزة وتم تدمير ثلثي القطاع.وأكد عباس أن الهدف من الحرب التي تشنها إسرائيل هو التهجير القسري للفلسطينيين وهو ما لن يتحقق أبدا، مشيدا بمواقف مصر والأردن الرافضة لمخططات التهجير.وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن "العدوان الإسرائيلي على القطاع أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.وتبدأ اليوم الخميس، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، إذ تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.
https://sarabic.ae/20240815/الرئيس-الفلسطيني-يقرر-التوجه-إلى-قطاع-غزة-ويوجه-دعوة-عاجلة-لمجلس-الأمن-1091777211.html
https://sarabic.ae/20240815/عباس-لن-نترك-أرض-فلسطين-مهما-بلغت-التضحيات-1091777942.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104550/12/1045501234_518:0:3249:2048_1920x0_80_0_0_04fb482c88fde372c8a25902fd67fbd6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, محمود عباس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى, الأخبار
حصري, محمود عباس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى, الأخبار

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": خطاب عباس في تركيا حمل رسائل قوية ومهمة

17:26 GMT 15.08.2024
© AP Photo / Alaa Badarnehالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Alaa Badarneh
تابعنا عبر
حصري
قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن خطاب الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، أمام البرلمان التركي، كان خطابا مهما، وجه العديد من الرسائل القوية.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذه الرسائل تضمنت "ضرورة تضافر الجهود من أجل وقف الحرب والعدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، وكذلك التأكيد على استعداده الذهاب مع القيادة الفلسطينية إلى غزة وزيارة القدس.

وقال إن "أبو مازن شدد على أن الحل يكمن في تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مع ضمان حق العودة للاجئين، وأن العدوان المستمر منذ فترة طويلة وعجز المجتمع الدولي عن وقف نزيف دماء الشعب الفلسطيني، يدلل على أهمية أن يكون هناك جدية فيما يتعلق بوقف الحرب".

ويرى أن الرسائل تضمنت كذلك التأكيد أن التدمير والقصف والقتل الذي يستهدف الطرد، لن ينجح في تهجير الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه ووطنه، معتبرًا أن الرسائل الفلسطينية كانت واضحة في خطابه.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمة في البرلمان التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
الرئيس الفلسطيني يقرر التوجه إلى قطاع غزة ويوجه دعوة عاجلة لمجلس الأمن
13:18 GMT
وبين أن الخطاب تحدث عن ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأن إسرائيل لا يمكنها شطب الحقوق الفلسطينية، وعلى أهمية قيام المجتمع الدولي والأمة الإسلامية والعربية بدورها في عملية وقف الحرب، وإسناد الشعب الفلسطيني.
وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
وقال عباس، في كلمة له أمام البرلمان التركي، إن "149 دولة اعترفت بفلسطين بينما 50 دولة فقط تعترف بإسرائيل"، داعيا مجلس الأمن لتأمين الوصول إلى غزة.
وأكد أن "وجهته المقبلة ستكون هي القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية"، مشيرا إلى أن "غزة لن تكون إلا جزءا من دولة فلسطين".
وأضاف الرئيس الفلسطيني أن "إسرائيل تشن حرب إبادة وتطهير عرقي ضد شعبنا وآخرها الجريمة بحق القائد إسماعيل هنية"، مشيرا إلى أن هناك 150 ألفا بين شهيد وجريح ومفقود بغزة وتم تدمير ثلثي القطاع.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمته في جلسة خاصة للبرلمان التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
عباس: لن نترك أرض فلسطين مهما بلغت التضحيات
13:28 GMT
وأكد عباس أن الهدف من الحرب التي تشنها إسرائيل هو التهجير القسري للفلسطينيين وهو ما لن يتحقق أبدا، مشيدا بمواقف مصر والأردن الرافضة لمخططات التهجير.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن "العدوان الإسرائيلي على القطاع أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتبدأ اليوم الخميس، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، إذ تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
البحرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقرر مصادرة ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري الإيراني16:00 GMTБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала