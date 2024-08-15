https://sarabic.ae/20240815/عباس-لن-نترك-أرض-فلسطين-مهما-بلغت-التضحيات-1091777942.html

عباس: لن نترك أرض فلسطين مهما بلغت التضحيات

عباس: لن نترك أرض فلسطين مهما بلغت التضحيات

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، من العاصمة التركية أنقرة، أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني "يعيش النكبة منذ عام... 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T13:28+0000

2024-08-15T13:28+0000

2024-08-15T13:28+0000

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

أخبار تركيا اليوم

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091774169_0:6:1281:726_1920x0_80_0_0_1abd41c3d51e1166f1d2bb1cd202716c.jpg

وقال عباس في بداية حديثة خلال كلمة أمام البرلمان التركي، في جلسة خاصة حول الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة: "اسمحوا لي أن أبدا حديثي إليكم بالترحم على أرواح عشرات آلاف الشهداء الذين ارتقوا بسبب العدوان وحرب الإبادة الإسرائيلية والتهجير العرقي التي يشنها على شعبنا والتي كان آخرها جريمة بحق الشهيد القائد إسماعيل هنية".وتابع: "قلنا في الماضي ونقول الآن إن غزة هي جزء أصيل من الدولة الفلسطينية، وأنه لا دولة في غزة وأنه لا دولة من دون غزة".وقال عباس: "الولايات المتحدة استخدمت 3 مرات ضد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.. هذه هي أمريكا وهي الطاعون، والطاعون هو أمريكا".بوتين: روسيا لا تتجاهل ما يحدث في الشرق الأوسط رغم الوضع المتعلق بالعملية العسكرية الخاصة... فيديووأردف عباس بالقول: "القدس بالنسبة لنا خط أحمر، وليس فينا وليس بيننا من يفرط بالقدس، أو في ذرّة من تراب القدس وفلسطين".وقال: "طالما لم تحل القضية الفلسطينية فلن يكن هناك استقرار في المنطقة، وستبقى المنطقة تدور في هذه الدوامة من العنف".وشكر الرئيس الفلسطيني "تركيا ورئيسها وأحزابها وشعبها على مواقفها الرافضة والمنددة بالجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا، ولا يمكن أن ننسى شهداء الشعب التركي من أجل فلسطين. وعلى تقديم عشرات آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واستقبلت الأسرى من قطاع غزة وصدحت شوارعها بالمظاهرات الداعمة لفلسطين".قيادي بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين": روسيا هي الوحيدة التي تلعب دورا إيجابيا في الشرق الأوسطعباس خلال لقائه بوتين: الأمم المتحدة فشلت في مهمتها بإقامة دولة فلسطينيةمستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": أبو مازن حريص على التنسيق والتشاور مع بوتين

https://sarabic.ae/20240815/الرئيس-الفلسطيني-يقرر-التوجه-إلى-قطاع-غزة-ويوجه-دعوة-عاجلة-لمجلس-الأمن-1091777211.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمته في جلسة خاصة للبرلمان التركي سبوتنيك عربي يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس في العاصمة التركية أنقرة، كلمة أمام البرلمان التركي، في جلسة خاصة حول الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. 2024-08-15T13:28+0000 true PT65M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, قطاع غزة